Fricktal Ferienspass-Aktionen stehen in den Startlöchern: Mit viel Action, Spiel und Spass wird es auch zu Hause nicht langweilig Nicht mehr lange, und die Sommerferien sind endlich da. Und mit ihnen bieten die Ferienspass-Kurse im Fricktal wieder eine breite Palette an Aktivitäten für die Daheimgebliebenen an. Aber 2023, das merken die regionalen Anbieter, sind das weniger als in den Vorjahren. Denn nach Corona wird wieder mehr denn je verreist.

«Schnuppertauchen in der Badi», «Erlebnistag bei der Regional- und Kantonspolizei», «Backen in der Hausbäckerei Migros» – das waren und sind die Highlights, die immer schnell ausgebucht sind: Die Fricktaler Ferienspass-Aktionen stehen in den Startlöchern und bieten den Jungen und Mädchen, die in den ersten beiden Sommerferienwochen nicht verreisen, ein grosses Angebot an Spiel, Spass und Kurzweil an.

Allein der Ferienspass-Verein Rheinfelden hat für die Gemeinden im unteren Fricktal rund 280 Kurse auf die Beine gestellt. Beim Ferienspass Region Frick sind es aktuell 184. Für die fünf Gemeinden der Region Laufenburg beläuft sich die Zahl der Angebote auf 115.

Beim Ferienspass Fricktal haben die Kinder und Jugendlichen im Sommer ihren Plausch, so wie hier beim Stand-up-Paddeln auf dem Rhein. Bild: zvg

Die Kurse liefen auch 2022 schon weitgehend ohne Corona-Einschränkungen. Diese sind jetzt noch mehr Vergangenheit. Doch mit dem Ende der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen ist auch die Reiselust der Menschen wieder erwacht und so gross wie lange nicht mehr. Möglicherweise ist das ein Grund für den Rückgang der Anmeldungen 2023, über den Karin Mahrer, Präsidentin des Ferienspass-Vereins Rheinfelden, berichtet.

Rückgang der Anmeldezahlen in Rheinfelden und Laufenburg

Seien es 2022 noch 700 Anmeldungen für die Kurse gewesen, habe sich deren Zahl um 80 reduziert. Auch Yvonne Bruno, Co-Präsidentin des Vereins Ferienspass Region Laufenburg, hat das bemerkt. Machen doch dieses Mal 40 bis 50 weniger Kinder mit als noch 2022.

«Dass jetzt wieder mehr verreist wird, bemerken wir nicht», sagt indes Joëlle Tobler, Präsidentin des Ferienspass-Teams Region Frick. «Zufriedenstellend» seien die Anmeldungen auch in diesem Jahr wieder.

«Virtual Reality» – das Eintauchen in andere, eben virtuelle Welten, ist bei den Rheinfeldern dieses Jahr neu und erstmals im Programm. Dafür fahren die Teilnehmenden in den Basler Stücki-Park, wo mit der «VR-City» das nach eigenen Angaben grösste VR-Center der Schweiz steht.

Auch Klettern im Hochseilgarten ist beim Ferienspass in Fricktal immer beliebt und wird gerne gebucht. Bild: zvg

Mit dem Ferienspass in Begleitung Auto fahren können Jungen und Mädchen ab 14 Jahren 2023 erstmals in Frick, auf dem abgesperrten und verkehrsfreien TCS-Fahrzentrum. «Zusammen lachen, plaudern und kreativ sein», wie es im Kurstext heisst, sollen die Teilnehmerinnen des «Mädchenkreises», der beim Ferienspass Frick ebenso erstmals läuft.

Einschreibegebühr beim Fricker Ferienspass steigt auf 18 Franken

Ansonsten sind es die Klassiker, für welche die Wartelisten teils ellenlang sind. Es sind vor allem die Angebote, die Action versprechen. Für den Tag beim Fricker Polizeistützpunkt sind 85 Anmeldungen für 24 Plätze eingegangen, erzählt Joëlle Tobler. Auch die Stützpunktfeuerwehr Frick ist mit dabei. Sie kann aber 120 Kinder und Jugendliche auf einmal bewältigen. Dementsprechend ist der Anmeldedruck hier nicht so hoch.

In der Region Frick sind die Ferienspass-Angebote preislich angestiegen. Neu muss für das Abo 18 Franken bezahlt werden. 2022 waren es noch 15 Franken. «Dafür musst du für keinen einzigen Kurs selbst noch einen Anteil bezahlen», heisst es auf der Website. Sponsoring macht es möglich.