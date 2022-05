Fricktal FDP-Politiker René Leuenberger fordert: «Die S1 soll nur noch nach Laufenburg und nicht mehr nach Frick fahren» Die Regierung möchte aus Kostengründen lieber das Busangebot zwischen Laufenburg und Stein verbessern, als den Halbstundentakt auf dem S1-Ast einzuführen. Das macht Roland Agustoni (GLP), der die Motion seinerzeit im Grossen Rat eingereicht hatte, «hässig». Unternehmer René Leuenberger wartet derweil mit einem brisanten Vorschlag auf.

Eine S-Bahn verlässt den Bahnhof Laufenburg in Richtung Basel. Walter Schwager

Roland Agustoni ist «hässig», wie er am Telefon sagt. Gehörig hässig. Und zwar auf die Regierung. Denn was er da im Anhörungsbericht zu seiner Forderung, auf der S1-Linie zwischen Stein und Laufenburg endlich den Halbstundentakt einzuführen, liest, gefällt dem Rheinfelder ganz und gar nicht.

Roland Agustoni hat die Motion für den Halbstundentakt vor über vier Jahren lanciert. Emanuel Per Freudiger

Vier Jahre ist es her, seit der Grosse Rat Agustonis Motion überwiesen hat, vier Jahre, in denen der GLP-Politiker auf diesen Bericht gewartet hat. Als er vor zwei Jahren aus dem Grossen Rat zurücktrat, warnte er noch, dass das Geschäft noch lange nicht in trockenen Tüchern ist.

Und das sieht er nun bestätigt. Zwar erfüllt die Regierung die Motion und zeigt im Bericht auf, wie viel der Halbstundentakt zwischen Laufenburg und Stein kostet. Zwar spielt die Regierung gleich vier Varianten durch, allerdings kommt für sie aus Kostengründen nur eine Variante in Frage: ein Shuttle als Zubringer zur S1 aus Frick. Kostenpunkt: 61 Millionen Franken. Die Züge werden dabei asymmetrisch geführt, das heisst: Der direkte Anschluss in Stein ist nur in die jeweilige Pendlerrichtung gewährleistet. Aber, so Agustoni:

«Man spürt deutlich, dass die Regierung den Halbstundentakt nicht will.»

Als Alternative stellt sie der Zugvariante eine Verdichtung des Busangebots gegenüber – und zwar für die Zeit, bis der Halbstundentakt nach Laufenburg dereinst im Bahnprogramm des Bundes Platz hat. Denn derzeit muss der Kanton sämtliche Kosten selber tragen, weil nur rund 1000 Personen pro Tag die Linie nutzen.

Schnellbus zwischen Laufenburg und Stein

Als Minimalschwelle für den Halbstundentakt hat der Bund 2000 Passagiere pro Tag definiert. Um der Motion gleichwohl Rechnung zu tragen, will der Regierungsrat zusätzlich einen Schnellbus zwischen Laufenburg und Stein einführen.

Von der Buslösung hält Agustoni «rein gar nichts». Die Buslösung sei nicht brauchbar, enerviert sich der alt Grossrat. «Den Takt wird der Bus nicht einhalten und attraktiv ist das Angebot ohnehin nicht.» Das Argument, dass die Linie einfach zu schwach genutzt werde, «kann ich nicht mehr hören», sagt Agustoni – und greift zu einem cineastischen Vergleich:

«Wenn ein Kino nur alte Filme zeigt, kommen auch keine Zuschauer.»

Zeige es aber attraktive Filme, kämen die Leute. Mit anderen Worten: Das Angebot schafft die Nachfrage – nicht umgekehrt.

Alles in allem will die Regierung laut Agustoni den Auftrag einfach nicht umsetzen. «Das wollte sie nie», ärgert er sich. Was ihn dabei besonders stört, ist, dass viele Bundesmillionen in den Ausbau der Hochrheinstrecke im badischen Raum und noch mehr Millionen in den Viertelstundentakt ins süddeutsche Wiesental fliessen.

«Und uns will man nicht einmal den Halbstundentakt geben.»

Gerade auch mit Blick auf die Mittelschule, die im Sommer 2029 in Stein eröffnet wird, ist der Halbstundentakt «ein absolutes Muss». Er hofft auf die 32 Fricktaler Gemeindeammänner, die sich dereinst geschlossen hinter seine Motion gestellt haben und auf die Grossrätinnen und Grossräte. Wobei «ich leider schon meine Zweifel habe, dass der Halbstundentakt im Grossen Rat nochmals eine Mehrheit findet».

Shuttlebus für Eiken statt Laufenburg

Auch René Leuenberger, FDP-Politiker und Unternehmer aus Laufenburg, kann «schlicht nicht nachvollziehen, was da in Aarau abgeht». Laufenburg habe ein riesiges Einzugsgebiet – «von Kaisten bis Döttingen, von Etzgen bis Gansingen». Da kämen die 2000 Passagiere pro Tag locker zusammen, ist Leuenberger überzeugt und sagt wie Agustoni: «Die Nachfrage kommt mit dem Angebot.»

René Leuenberger möchte, dass die S1 nur noch nach Laufenburg fährt. Peter Schütz

Wer Leuenberger kennt, der weiss: Der pfiffige Laufenburger hat auch schon einen Lösungsvorschlag:

«Die S1 soll nur noch nach Laufenburg und nicht mehr nach Frick fahren.»

Heute fährt die S1 einmal pro Stunde nach Laufenburg, einmal nach Frick. In Frick selber würden aber schon zwei Schnellzüge pro Stunde halten, argumentiert Leuenberger.

Für Eiken, dem einzigen Ort, in dem die S1 zwischen Frick und Stein hält, hat er eine Alternative bereit: «Ein Shuttlebus zwischen Stein und Frick.» Davon hätten die Eikerinnen und Eiker sogar mehr, ist er überzeugt, denn der Shuttle könne öfter fahren als einmal pro Stunde wie die S1. «Und man kann bei Bedarf sogar noch Münchwilen und Oeschgen anschliessen.» Seine Lösung, davon ist Leuenberger überzeugt, sei nicht nur günstiger, sondern auch besser.

Für Stadtammann von Laufenburg ist ein Bus nicht die Lösung

Herbert Weiss, Stadtammann von Laufenburg. zvg

Auch für Herbert Weiss (Die Mitte), Stadtammann von Laufenburg, ist der Bus keine Lösung. «Ineffizient und wenig ökologisch», urteilt er. Man müsse die Attraktivität des ÖV steigern, damit es genutzt werde – «und das geht nicht mit dem Bus».

Zudem, glaubt Weiss, mindere der Verzicht auf den Halbstundentakt auch die Chancen, dass die in den 1990er-Jahren eingestellte Rheintallinie von Winterthur nach Basel wieder eröffnet wird, wie dies auf kantonaler und nationaler Ebene mehrfach gefordert wurde.

Weiss pflichtet Agustoni bei, dass der Halbstundentakt auch mit Blick auf die geplante Mittelschule in Stein «eine perfekte Lösung ist». Auch zeitlich ginge es auf: Der Regierungsrat rechnet damit, dass der Halbstundentakt bis 2030 realisiert sein könnte – im Sommer 2029 geht die Mittelschule in Stein auf. Weiss macht klar:

«Ich wehre mich dagegen, dass wir zwar alle Güterzüge ertragen müssen, aber selber kein gutes Zugangebot haben.»

Christoph Riner, SVP-Grossrat. zvg

Etwas zurückhaltender beurteilt es Christoph Riner (SVP). Der Bericht sei zweischneidig, findet er. Die Regierung mache immerhin einen Vorschlag, wie das Angebot für Laufenburg verbessert werden könne. Ihm ist wichtig: dass das Angebot aufgewertet wird «und das Projekt nicht wieder in der Schublade verschwindet». Nur weil ein Gebiet schwächer besiedelt sei, dürfe man es verkehrstechnisch nicht abhängen, warnt er.

Gesamtverkehrsplanung ist nötig

Bruno Tüscher (FDP) wirbt wie Alfons P. Kaufmann (Die Mitte) für eine Gesamtverkehrsplanung. «Alles andere sind Scheinlösungen», sagt Kaufmann, «reine Pfästerlipolitik». In diese Gesamtsicht muss für Kaufmann auch der süddeutsche Raum einbezogen werden. «Die Rheintalbahn von Winterthur nach Basel braucht es dabei zwingend», ist er überzeugt – gerade auch mit Blick auf die Mittelschule und die künftigen Firmenansiedlungen im Sisslerfeld.

Tüscher plädiert für eine «Best Practice», die alle Anforderungen erfüllt. Wie Agustoni glaubt auch er, dass die Nachfrage mit dem Angebot kommt.

Halbierung des Verkehrs gefordert

Gertrud Häseli, Grüne. zvg

Für Gertrud Häseli (Grüne) dagegen sind alle Lösungsansätze nur Scheinlösungen. «Es braucht vielmehr eine Halbierung des Verkehrs», ist sie überzeugt. Erreichen will sie das, indem Wohnen und Arbeiten wieder näher zusammenrücken – und über die Einführung einer 32-Stunden-Woche.

So sei man weniger unterwegs und «es bleibt wieder genug Zeit für die Kinder und die alten Menschen», wirbt sie für ihr «neues Lebenskonzept», bei dem auch «nicht mehr fast nur Frauen die Gratisarbeit leisten».