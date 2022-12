Fricktal «Es ist eine heftige Welle»: Apotheken verkaufen derzeit haufenweise Nasensprays und Halsschmerzmittel Die Schweiz hustet und sie schnäuzt: Heftige Erkältungs- und Grippewellen legen derzeit viele Menschen flach. Das bekommen auch die Apothekerinnen und Apotheker zu spüren. Die Nachfrage nach gewissen Medikamenten ist riesig – und das bei nach wie vor bestehenden Lieferengpässen.

«Ruhe und Erholung»: Wer unter stärkeren Erkältungs- oder Grippesymptomen leidet, sollte einen Gang rausnehmen, empfiehlt Apotheker Michael Tscheulin. Symboldbild: Martin Ruetschi / Keystone

Michael Tscheulin ist ein gefragter Mann. Aus einem unangenehmen Grund: Eine Krankheitswelle schwappt über das Fricktal. In Tscheulins «Storchenapotheke» in Frick decken sich entsprechend viele Kundinnen und Kunden mit Medikamenten ein oder lassen sich beraten. «Zur Zeit rollt eine heftige Welle an Erkältungskrankheiten über uns», sagt der Apotheker.

Vor allem Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege seien dabei dominant. Viele Patientinnen und Patienten klagten aber auch über Halsschmerzen. «Verantwortlich dafür sind eine Vielzahl verschiedener Erreger», sagt Tscheulin. Auch die Influenza hat in den vergangenen Tagen zugelegt. Die Zahl der Grippefälle ist schweizweit stark angestiegen.

Gesundheitszentrum verzeichnet viele RSV-Fälle

Die Krankheitswelle bekommt auch das Gesundheitszentrum Fricktal zu spüren. Beim RS-Virus etwa – es verursacht im Herbst und Winter viele Erkältungen sowie Fälle von akuter Bronchitis bei Säuglingen und Kleinkindern – sei «eine deutliche Zunahme» zu verzeichnen, sagt Gianna Meisel von der Unternehmenskommunikation des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF). Das trifft Patientinnen und Patienten, die stationär behandelt werden, aber ebenso Mitarbeitende.

Bei ihnen verzeichnet das Zentrum derzeit Ausfälle wegen Influenza, dem RS-Virus und Covid-19. «Dank der grossen Bereitschaft unserer Mitarbeitenden, füreinander einzuspringen, sowie dem Engagement einiger Pensionierter, müssen wir im Moment keine Betten schliessen, können den Betrieb aufrechterhalten», sagt Meisel.

Nasensprays und Halsschmerzmittel sind gefragt

In Michael Tscheulins Apotheke sind vor allem Nasensprays und Halsschmerzmittel gefragt. In anderen Apotheken tönt es genau gleich. Wobei: Aufgrund der grossen Nachfrage und der weiterhin bestehenden Lieferengpässe sind gewisse Medikamente derzeit kaum oder gar nicht erhältlich – schweizweit. Für die meisten davon gäbe es Alternativen, beruhigt Tscheulin. Er sagt:

«Wir haben für diese Indikationen ein breites Angebot und deshalb immer ein anderes hilfreiches Arzneimittel zur Hand.»

In der «Storchenapotheke» von Michael Tscheulin in Frick sind derzeit Nasensprays und Halsschmerzmittel gefragt. Thomas Wehrli

Patientinnen und Patienten müssten sich «einfach daran gewöhnen, dass sie vielleicht nicht immer das bekommen, was sie bereits gekannt haben». Neben Medikamenten, welche die Symptome lindern können, empfiehlt der Apotheker vor allem Ruhe und Erholung.

Früchte, Gemüse – und impfen

Auch Tipps, um vielleicht gar nicht angesteckt zu werden, hat Tscheulin: «Viel an die frische Luft, auch wenn es kalt ist, ausgewogene Ernährung mit täglich Früchten und Gemüse.» Pflanzliche Extrakte wie Sonnenhut, Vitamine und Spurenelemente wie etwa Vitamin C und Zink würden dem Immunsystem zusätzlich helfen. «Das Wichtigste sind jedoch regelmässiges und genug langes Händewaschen mit Seife, bei Verdacht auf Infektionen zusätzlich der Einsatz von Desinfektionsmitteln und Abstand zu anderen Menschen wahren», sagt Tscheulin.

Ein Tipp, den Gianna Meisel unterstützt. Gerade älteren Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und Schwangeren im zweiten Schwangerschaftsdrittel empfiehlt sie ausserdem eine Grippe-Impfung: «Sie kann Ansteckungen verhindern.»