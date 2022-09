Fricktal Es gibt ihn im Onlineshop und beim Grossverteiler: Und doch verkaufen viele Gemeinden noch immer Birnel 1952 lanciert, soll der Kauf des Birnendicksafts gegen die Armut in der Schweiz helfen. Nach 70 Jahren müssen Liebhaberinnen und Liebhaber des Traditionsproduktes «Arme-Leute-Honig», ihre Bestellungen nicht mehr bei ihrer Wohngemeinde aufgeben. Aber sie tun es weiterhin, weil sie die Möglichkeit dazu haben.

Die Winterhilfe Schweiz hat 2022 eine Birnel-Werbeoffensive lanciert, zu der auch die Spendenbox gehört. Keystone

Derzeit sind sie wieder voll – die amtlichen Nachrichten der Fricktaler Gemeinden: Es gibt wieder Birnel bei uns zu kaufen, den von der Winterhilfe vertriebenen Birnendicksaft, mit dessen Verkauf Armen in der Schweiz geholfen wird.

«Mit dem solidarischen Gedanken führt die Gemeinde auch diesen Herbst die traditionelle Birnel-Aktion durch», heisst es in den aktuellen Magdener Nachrichten. «Wir werden von der Winterhilfe angeschrieben und verkaufen Birnel aus diesem Grund», erklärt Gemeindemitarbeiterin Vanessa Freiermuth, warum sich die Gemeinden Herznach und Ueken ebenso am Verkauf beteiligen. Auch die Gemeinde Möhlin macht mit.

Mangels Interesse aus dem Verkauf ausgestiegen

So manche beteiligen sich daran, sehen das als ihren Auftrag im Sinne des Service public. Andere Fricktaler Gemeinden aber haben nie Birnel verkauft oder sind irgendwann aus dem Verkauf ausgestiegen. Kaistens Gemeindeschreiber Manuel Corpataux sagt:

«Kaisten beteiligt sich schon seit mehr als fünf Jahren nicht mehr am Birnel-Verkauf. Die Nachfrage war zuletzt sehr gering.»

In Sisseln war es wohl 2014 das letzte Mal, dass Einwohnerinnen und Einwohner über die Gemeindekanzlei Birnel bestellen konnten – auch hier kam das Aus mangels Interesse.

Bezüglich der Nachfrage gibt es im Fricktal keine eindeutige Tendenz –weder nach unten noch nach oben. Gingen beispielsweise in Möhlin 2018 noch 113 Kilogramm Birnel über die Bücher der Gemeinde, waren es 2021 nur noch 92. Andererseits sagt Freiermuth für Herznach und Ueken:

«Die Nachfrage nach Birnel steigt jährlich an.»

«Am meisten wird bei uns Birnel im 1-Kilogramm-Glas und im 500-Gramm-Glas bestellt», heisst es aus Möhlin – für 14.50 und neun Franken in konventioneller und für 15.50 und 10.30 Franken in Bioqualität.

Birnel im 60-Gramm-Gläschen zum Probieren

Bewusst niederschwellig, dafür aber preislich höher, ist das von der Winterhilfe 2022 neu lancierte 60-Gramm-Probiergläschen Birnel aus der Spendenbox. Viele Gemeindemitarbeitende hätten sich schon danach erkundigt, um die Boxen auch bei sich am Kundenschalter aufzustellen, so Winterhilfe-Sprecherin Esther Güdel. Die kleine Menge soll noch Birnel-Unkundigen den Einstieg erleichtern.

Modernere Optik: So sehen die Birnel-Gläser der Schweizer Winterhilfe neuerdings aus. zvg

1952 ist die Winterhilfe mit dem Birnel-Vertrieb gestartet und hat jetzt, 70 Jahre danach, dem Produkt eine modernere Optik verpasst. Neu ist auch, dass die Gemeinden nicht mehr mindestens 80 Kilogramm abnehmen müssen. Und wer will, muss beim Birnel-Bezug auch gar nicht mehr auf seine Gemeinde setzen – online ist der Dicksaft auch direkt zu bestellen. Und wer auch das nicht will, kann Winterhilfe-Bio-Birnel im 250-Gramm-Glas ab Oktober auch in den Coop-Megastores kaufen.

All die neuen Vertriebswege sollen helfen, den Absatz des Traditionsproduktes anzukurbeln. Denn der sinkt: 2021 erlöste die Winterhilfe aus dem Verkauf noch 70’000 Franken. 2020 waren es 74'000 Franken und 2013 sogar noch mehr als 100'000 Franken.