Fricktal Erfolg für Museen: Ausstellungsreihe zum Rhein findet viele Besucherinnen und Besucher Dutzende Museen in der Schweiz, in Frankreich und Deutschland beteiligen sich an der Ausstellungsreihe «Der Rhein». Und die scheint gut anzukommen: Die Organisatorinnen und Organisatoren schätzen, dass bisher rund 100'000 Personen mindestens eine Ausstellung in der Reihe besucht haben.

Ute W. Gottschall, Kuratorin des Fricktaler Museums in Rheinfelden, führt durch die neue Ausstellung «Rheingeschaut! Facetten des Lebens am Hochrhein». Nadine Böni (8. September 2022)

Das grösste grenzüberschreitende Kulturprojekt am Oberrhein in diesem Jahr ist die Ausstellungsreihe «Der Rhein». Noch nie haben sich so viele Museen zusammengetan, um den Rhein aus so vielen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten – im Fricktal sind daran etwa das Fricktaler Museum in Rheinfelden sowie das Museum Schiff in Laufenburg mit Ausstellungen beteiligt.

29 Ausstellungen sind insgesamt eröffnet, noch neun folgen in den kommenden Wochen. Ausstellungen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz präsentieren den Oberrhein in diesem Winterhalbjahr. Archäologie und Literatur, Fotos und Kunst, Geschichte und Wasserkraft, Schifffahrt und Ökologie, Spiele, Brücken und Rheingold, Kriege und Festungen: Es gibt fast kein Thema, das nicht in einer der 38 Ausstellungen behandelt wird.

Der Rhein bestimmte das Leben

«Es ist spannend zu sehen, wie viele Facetten es zu diesem Fluss zu erzählen gibt und wie sehr er die Menschen offensichtlich beschäftigt», sagt Jasmin Rauhaus-Höpfer, Leiterin des Hochrheinmuseums Schloss Schönau in Bad Säckingen. Die dortige Ausstellung «Säckinger Rheingeschichten» ist noch bis Freitag, 31. März zu sehen und zeigt einen fotografischen Streifzug durch die Säckinger Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Der Rhein bestimmte sie wirtschaftlich, politisch und kulturell. Der Fluss tritt mal als Grenze, mal als Verbindungsweg zur Schweiz in Erscheinung. Eine Auswahl historischer Fotos ist als Outdoor-Ausstellung barrierefrei und kostenfrei unter dem Motto «Museum für Alle» im Schlosspark zu sehen.

Obwohl das Projekt erst seit wenigen Monaten angelaufen ist und noch ein halbes Jahr dauern wird, dürften bereits rund 100'000 Personen eine der Rhein-Ausstellungen gesehen haben, vermutet Koordinator Markus Moehring vom Dreiländermuseum in Lörrach (D).

Wobei es gar nicht möglich sei, exakte Zahlen für eine Statistik zu erstellen. Die Bedingungen in den Häusern seien sehr unterschiedlich. 75'000 Personen wurden in den Rhein-Ausstellungen direkt registriert. Manche Institutionen führen allerdings keine genaue Besuchsstatistik, andere können die Besucherinnen und Besucher der Sonderausstellung nicht separat erfassen.

Museen sind mit Besucherzahlen zufrieden

Die meisten beteiligten Häuser zeigen sich mit dem Besuch ihrer Ausstellungen sehr zufrieden. Die grenzüberschreitende Vernetzung der Museen zahlt sich offensichtlich aus und macht das Projekt bekannter. Manche Besucherinnen und Besucher berichten vom Besuch schon der zweiten oder dritten Rhein-Ausstellung, insbesondere rund um das Dreiländereck. Dort ist Ausstellungsdichte besonders hoch. Zusätzlich bieten verschiedene Häuser Veranstaltungen zum Rhein an, die weiteres Publikum anziehen.

Zur Ausstellungsreihe erschien der 176 Seiten starke Katalog «Der Rhein/ Le Rhin» mit über 100 Abbildungen und Texten auf Deutsch und Französisch. Das Projekt läuft noch bis zum kommenden Sommer. Bis dahin bleiben die meisten Ausstellungen geöffnet. (bz)