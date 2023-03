Fricktal «Eine Zumutung für die Tiere»: Hühner und Truten müssen weiterhin im Stall bleiben – oder in den Wintergarten ziehen Die Ende November beschlossenen Massnahmen gegen die Tierseuche wurden schweizweit nochmals verlängert, bis mindestens zum 30. April. Die regionalen Eierproduzenten können mit den Auflagen vergleichsweise gut leben. Aber deren lange Dauer macht schon zu schaffen – den Tieren wie auch deren Halterinnen und Haltern.

Eierproduzenten können ihre Tiere bei akuter Vogelgrippe in überdachten Wintergärten halten. Bild: Gallo Suisse

Linus Jegge aus Oeschgen hat eine klare Meinung: «Das ist eine Zumutung für die Tiere, sie fühlen sich schlecht damit. Unter normalen Umständen würde das als Tierquälerei bezeichnet werden müssen», sagt er. Jegge hält in Oeschgen rund 100 Truten und Hühner. Normalerweise wären die das ganze Jahr über draussen.

Aber normal sind die Zeiten für Geflügelhalter, Eierproduzenten und Pouletmäster derzeit eben nicht. Die Vogelgrippe kursiert wieder einmal und das schon seit November des vergangenen Jahres. Diese Woche hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) die schweizweiten Massnahmen zu deren Eindämmung nochmals verlängert, bis mindestens zum 30. April.

Geflügel darf derzeit nicht auf die Weide

Der Hauptaugenmerk liegt darauf, den Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel zu verhindern. Daher darf das Geflügel, auch aus Freilandhaltung, aktuell nicht auf die Weide. Hausgeflügel muss im Stall oder in einem vor Wildvögeln geschützten Bereich bleiben. Das BLV hat die Bestimmungen im November 2022 schweizweit verordnet, nachdem das Virus in einem Hobbybetrieb bei Winterthur ZH nachgewiesen wurde.

Wenn die Massnahmen also bis 30. April dauern sollten, wären das fünf Monate. Eine so lange Zeitdauer von Vogelgrippe-Massnahmen hat Jegge noch nie erlebt. Er sagt:

«Früher war das in einem bis zwei Monaten vorbei. Fünf Monate ist aussergewöhnlich lang.»

Das sei schon die zehnte Vogelgrippe, die er erleben müsse und jedes Jahr komme sie früher. Jegge sagt, er könne verstehen, dass der Schutz vor dem Virus wichtig sei. Aber er sagt auch: «Wir haben jetzt schon viele Jahre Erfahrung mit der Vogelgrippe. Und bisher gibt es nichts anderes, als die Tiere wegzusperren. Ich verstehe nicht, warum noch kein Impfstoff dagegen entwickelt worden ist.»

Die Tiere über einen so langen Zeitraum einzusperren, sei sehr belastend für sie. Sie litten darunter und auch ihre Fruchtbarkeit sei durch die Massnahmen beeinträchtigt, sagt der Geflügelhalter.

Die 18’000 Legehennen von Barbara und Kilian Adler produzieren auf dem Kohlmatthof in Zuzgen etwa 5,4 Millionen Eier pro Jahr, die wie das Gros der Schweizer Ware als Freilandeier verkauft werden. Auf die Weide können die Tiere derzeit zwar nicht. Dafür aber können sie sich in den Wintergärten des Hofes aufhalten – überdachte und mit Drahtgitter abgesperrte Bereiche, in denen es keinen Kontakt zu Wildvögeln geben kann.

Zuzger Eierproduzent äussert Verständnis

Und die laut Adler dem Freiland weitgehend entsprechen. «Für die grossen Betriebe sind die Massnahmen gegen die Vogelgrippe weniger ein Problem», sagt er. Und äussert Verständnis dafür. Es sei in Ordnung, dass die Auflagen nochmals verlängert worden sind. Der Druck seitens des Virus sei nun einmal da.

Adler tönt am Telefon entspannt. Er kann seine Eier weiterhin als Freilandeier vermarkten, auch wenn die Tiere derzeit nicht auf die Weide können – beruhigend, so kurz vor Ostern.

Auch der Sörenhof in Bözen mit seiner Pouletmast betrifft die Massnahmen zur Eindämmung der Seuche nur wenig. Denn die vom Hof stammende Ware gilt als Stallhaltung. Derzeit sind die Küken laut Christine Amsler zehn Tage alt. Ab drei Wochen dürfen sie in den durch Netze geschützten Wintergarten. Und dort seien sie vor dem Virus sicher.

Wie Linus Jegge findet auch Kilian Adler die Zeit von fünf Monaten Vogelgrippe-Massnahmen vergleichsweise lang. Und ob sie wirklich am 30. April enden wird, will auch er nicht prophezeien.