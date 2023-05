Fricktal Ein Reallabor soll innovative Energie- und Mobilitätslösungen für das Sisslerfeld erarbeiten – die vier Gemeinden gründen dazu einen Verein Bei der Entwicklung des Sisslerfeldes setzen die vier Sisserfeld-Gemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein auf eine Zukunftslösung: Sie gründen den Verein «Reallabor Sisslerfeld» und wollen so eine internationale Vorreiterrolle übernehmen. Der Verein soll mithelfen, Lösungen im Bereich Mobilität und Energie zu finden – und dazu Fördermittel von der öffentlichen Hand, von Institutionen und Unternehmen generieren.

Das Sisslerfeld ist die grösste noch unüberbaute Industriefläche im Kanton. Hier können bis zu 11'000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Bild: Valentin Hehli

Es ist beim Sisslerfeld wie beim Puzzeln: Es braucht viele Teile und sie müssen vor allem richtig ineinander gefügt werden – sonst entsteht kein Gesamtbild. Ein wichtiges Puzzle, dessen Konturen allerdings noch nicht ganz klar sind, ist der Verkehr. Hier geht es auf den Fahrplanwechsel hin einen Schritt vorwärts.

Eine zweites, nicht minder grosses Puzzlestück, ist die Frage, wie das Gebiet entwickelt werden soll. Daran arbeiten die vier Gemeinden, der Kanton und die Regionalplanung seit längerem intensiv. «Diese Entwicklung bietet die einmalige Gelegenheit, dass das Sisslerfeld als Arbeitsplatzgebiet international eine Vorreiterrolle in der nachhaltigen Energieversorgung und in zukunftsorientierten Mobilitätsfragen einnehmen kann», sind die Sisslerfeld-Gemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein überzeugt – und wollen dafür den Verein «Reallabor Sisslerfeld» gründen.

Mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten

Der Verein soll diese Themen zusätzlich zu den klassischen Entwicklungswerkzeugen auf Gemeindeebene zur Energieplanung oder zur Mobilität «an realen Fragestellungen direkt mit den Unternehmen vor Ort und führenden Wissenschaftlern aus der Schweizer Hochschullandschaft zukunftsorientiert bearbeiten», wie die Gemeinden in den Botschaften zu den kommenden Gemeindeversammlungen schreiben.

Die Vorarbeiten zum Verein hat eine Arbeitsgruppe geleistet, die vor über einem Jahr eingesetzt wurde. Sie besteht aus Vertretern der vier Gemeinden, des Kantons und der Hochschulen. Weshalb aber ein Verein? Weil er als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Akteuren operieren und so dazu beitragen kann, Lösungen für die Herausforderungen bei der «Energie- und Mobilitätswende» zu finden.

Verein kann Fördergelder generieren

Ein Verein als Organisationsform bietet sich aber auch an, weil er die Möglichkeit hat, Fördermittel von der öffentlichen Hand, von Stiftungen und von Unternehmen zu beantragen. Summa summarum bietet das Reallabor, so die Initianten, «eine Plattform, auf der sich die verschiedenen Akteure vernetzen und gemeinsam an Lösungen arbeiten können».

Die Federführung im Verein wird die Gemeinde Münchwilen übernehmen. Sie wird auch den Vereinssitz stellen. Im Vorstand sind alle vier Gemeinden «paritätisch vertreten», wie es in der Botschaft heisst. Zudem können im Vorstand «Beisitzer» ohne Stimmrecht von Institutionen, Kanton und spezialisierten Büros Einsitz nehmen.

Der Verein steht dabei auch Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen offen, allerdings ohne Stimmrecht. Bei Letzterem denken die Gemeinden in erster Linie an Fachexperten, Professoren, Mitarbeitende der ETH, aber auch Studierende.

Fördermittel von 200'000 Franken bewilligt

Natürlich braucht der Verein auch Kapital, um arbeiten und Projekte anstossen zu können. Auch hier haben die Beteiligten bereits vorgesorgt. Für die nächsten zwei Jahre finanziert die ETH Zürich laut den Initianten eine 20-Prozent-Stelle, beispielsweise für die operative Vereinsführung. Diese Finanzierung könne verlängert werden, heisst es in der Botschaft.

Und in dieser sind weitere Good News zu lesen: Der Kanton beabsichtige, ebenfalls Ressourcen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und:

«Zudem wurden beim Nationalen Forschungsschwerpunkt bereits Fördermittel für das Reallabor Sisslerfeld für eine Forschungsstelle im Umfang von 200'000 Franken für ein Energieprojekt über zwei Jahre gesprochen.»

Zudem können die Gemeinderäte im Rahmen des Budgetprozesses finanzielle Mittel für den Verein zweckgebunden zur Verfügung stellen.