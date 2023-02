Fricktal «Diese Masche stellt ein grosses Risiko dar»: Die Fasnachtsveranstalter müssen bei Twint genau hinschauen Partygänger haben an der Luzerner Fasnacht mit einem fiesen Trick Gratisgetränke ergaunert. Das schlägt auch in den Fricktaler Fasnachtshochburgen hohe Wellen. Mit einem wachen Auge wollen sich die hiesigen Veranstalter gegen den Betrug über die Bezahlapp Twint schützen – auch wenn es an der Bar deswegen ein paar Momente länger dauert.

Bei Zahlungen via Twint sind die Fricktaler Fasnachtsveranstalter angehalten, aufmerksam zu sein. Symbolbild: Keystone

Der Facebook-Beitrag der Guggenmusik «Rasselbandi Horw» schlug unter den Närrinnen und Narren hohe Wellen. Um andere Festbetreiber vor einer Twint-Betrugsmasche zu warnen, starteten sie einen Selbstversuch. Mit einem vorgehaltenen Screenshot der ersten Twint-Zahlungsbestätigung für Getränke gaukelten sie dem Barpersonal die Bezahlung einer zweiten Runde vor. So erhielten die «Testbetrüger vom Barpersonal tatsächlich die Getränke – ohne dafür bezahlt zu haben.

Wind von dieser fiesen Masche bekommen hat auch Martin Schmid, Präsident des OK Städtlefasnacht Laufenburg und Mitglied der Guggemusig Barocker. Letztere betreiben eine Bar beim Marktplatzbrunnen und bieten diese Fasnacht zum ersten Mal als Zahlungsmöglichkeit auch Twint an. Schmid sagt: «Ich habe gleich einen Beitrag darüber an unseren Barchef geschickt.»

Beim Barbetrieb der Barocker kommen auch externe Helferinnen und Helfer zum Einsatz. «Wir werden sie natürlich auf diese Betrugsmasche hinweisen», so Schmid.

Betrugsmasche mit grossem Schadenspotenzial

Wenn die Betrugsmasche nicht auffiele und sich diese über mehrere Tage wiederhole, könne sich der Schaden durchaus auf mehrere hundert Franken oder noch mehr belaufen. Dies gilt es zu vermeiden. Denn, so sagt Schmid: «Der Barbetrieb ist die Haupteinnahmequelle des Vereins».

Auch die Möhliner Fasnachtsgesellschaft Meler Galgevögel bietet in ihrem Beizli, das zwischen 300 und 400 Leute fasst, diese Fasnacht zum ersten Mal Twint als Bezahloption an. Kassier Rudolf Urich sagt:

«Diese Betrugsmöglichkeit stellt ein grosses Risiko da.»

Man habe deswegen das Personal sensibilisiert. So wurde der Hinweis gegeben, dass das «Rädli» auf der App während des Bezahlvorgangs kontrolliert werden soll. Dieses dreht sich nämlich, wenn die Überweisung läuft. «Wenn es deswegen an der Bar etwas länger geht, müssen sich die Leute halt ein paar Sekunden mehr gedulden», sagt Urich.

An der Kaiseraugster Fasnacht kommt Twint eher weniger zum Einsatz, so Mathias Hassler, Obmann von Fasnachtscomité Kaiseraugst. Hier setzen die Beizen- und Standbetreiber vermehrt auf «SumUp»-Lösungen, die das Bezahlen mit allen gängigen Bank- und Kreditkarten ermöglichen. «Damit sind wir in den letzten Jahren gut gefahren», so Hassler. Trotzdem sagt er: «Wir werden unsere Vereine sicher auch nochmals auf diesen Umstand aufmerksam machen und sensibilisieren.»

Einen genaueren Blick auf Noten nehmen

An der Laufenburger Städtlefasnacht werden die Standbetreiber auch darüber informiert, dass sie bei den Bargeldzahlungen einen kurzen, genaueren Blick auf grössere Noten nehmen sollen. Letztes Jahr, so Schmid, habe man bei einer Fasnachtsveranstaltung in der Stadthalle einen gefälschten Euroschein in der Kasse gefunden. «Wir haben dann kurzerhand keine Euro-Noten mehr angenommen», sagt Schmid.

Obligatorisch für das Laufenburger Open-Air-Gugge-Festival vom 17. Februar ist der Kauf eines Pins. An den Zugängen zur Altstadt werden hierzu Kontrollposten aufgebaut, an denen die Pins verkauft werden. Hin und wieder gebe es vor allem Jugendliche, die versuchten, sich an den Posten vorbei aufs Gelände zu schleichen, so Schmid. Er sagt:

«Wenn wir sie dabei erwischen, versuchen wir freundlich, aber dennoch bestimmend zu sein.»

Heisst: Die Erwischten bekommen noch eine zweite Chance, einen Pin zu kaufen – oder müssen andernfalls das Gelände verlassen. Eine klassische Ausrede, um keinen Pin kaufen zu müssen, sei etwa, dass man durch müsse, weil man ins Restaurant gehe. «Wir fragen dann gerne mal, ob und wo denn reserviert wurde», so Schmid.