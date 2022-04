Gesicherte Ergebnisse zu den ökologischen Folgen der Quagga-Muschel für die Schweizer Gewässer liegen noch nicht vor. Hinweise liefern Untersuchungen aus Nordamerika, wo die Grossen Seen bereits vor rund 20 Jahren besiedelt wurden. Gerade hohe Besiedlungsdichten führen demnach zu einem Rückgang der Biomasse des pflanzlichen Planktons – was Einfluss auf die Fische hat. Diese sind unter anderem auf die Kleinstorganismen als Nahrungsquelle angewiesen. In einem Merkblatt des Wasserforschungsinstituts des Bundes Eawag heisst es auf den Bodensee bezogen: «Es ist zu befürchten, dass dadurch die Produktivität des Bodensees abnimmt und bestimmte Fischbestände noch weiter zurückgehen können.»