Trockenheit Wo darf ich am 1. August noch bräteln und was ist mit bengalischen Zündhölzern? Acht Antworten zum Feuerverbot

Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit hat der Kanton Aargau das Feuerverbot verschärft und das Abbrennen von Feuerwerk im ganzen Kantonsgebiet verboten. Wer sich nicht an die Regeln hält, dem droht eine Busse. Ein Überblick, was erlaubt ist und was nicht.