Fricktal Die Guggenmusiken besinnen sich zurück: Fasnacht ja, aber lieber nur im eigenen Dorf und am liebsten Open Air Vielfach waren Fricktaler Guggenmusiken davon ausgegangen, dass es 2022 weder Fasnacht noch Auftritte geben wird. Jetzt läuft doch mehr als erwartet. Die Gruppen freut das, stellt sie aber auch vor Herausforderungen. Weil der Probebetrieb teils oder ganz ausgefallen ist, heisst es jetzt auch ein Stück weit improvisieren, auch vor dem Hintergrund der jetzt beschlossenen Turbo-Öffnung.

Guggenmusiken gehören zur Fasnacht dazu, so wie die von Ryburg beim Umzug in Möhlin 2018. Hans Christof Wagner (11. Februar 2018)

Die Fricktaler Guggenmusikerinnen und -musiker müssen sich 2022 wärmer anziehen als in den närrischen Saisons davor. Denn das Gros ihrer Auftritte ist ins Freie verlegt - zum Schutz der Mitspielenden vor einer Coronainfektion, wie auch um die bis jetzt geltenden Auflagen bezüglich Indoor-Anlässe zu umgehen.

Bei den Eiker Chinzhaldeschränzern, die in diesem Jahr seit 35 Jahren bestehen, heisst es auf deren Facebook-Seite:

«Eine Fasnacht drinnen ist für uns unter den aktuellen Bestimmungen nicht vorstellbar. Also packen wir die Chance und gehen nach draussen. »

Draussen wird am Samstag, 19. Februar, das erste Eiker Guggen-Open Air stattfinden. Elf Formationen haben sich angekündigt. Mit den Chriesichlöpfern Wölflinswil ist nur eine Fricktaler darunter. Wohl kein Zufall - denn der Rückzug der Gruppen auf ihre jeweiligen Dörfer ist ein Trend der 2022er-Fasnacht. Andrea Manhartsberger, Guggenchefin der Gülleschränzer Zeiningen, sagt:

«Früher hatten wir immer ab dem dritten Faissen rund ein Dutzend Auftritte. 2022 sind es nur vier, im Dorf und beim Umzug in Möhlin.»

Früher sei die Gruppe auch mal mit dem Car zu Konzerten in die Kantone Schwyz und Luzern oder nach Deutschland gefahren. «Dieses Jahr gibt's das nicht, wir machen langsam», sagt Manhartsberger.

Zwei Mal hätten die Musikerinnen und Musiker vor dem ersten Faissen proben können - draussen. Seit Herbst nicht mehr geprobt hat die Guggemusig Gasseschränzer Rhyfälde aus Rheinfelden. Deren Präsident Urs Zumsteg sagt:

«Jetzt muss es eben so gehen. Improvisieren ist angesagt. »

Doch auch die Gasseschränzer werden weitgehend nur in Rheinfelden spielen. Die Entscheidung, dass es entgegen der ersten Absage in der Stadt nun doch eine Fasnacht light geben wird, hat die Gruppe kalt erwischt. Zumsteg: «Wir waren von der Absage ausgegangen. Aber sind jetzt megafroh, dass doch etwas geht.»

Prototype Kaisten und Laubbärggugger Wil bleiben zuhause

Gar nicht erst auf Tour gehen die Prototype Kaisten, wie sie auf ihrer Website bekanntgeben. Auch die Laubbärggugger Wil werden ihre Auftritte aufs Mettauertal beschränken und am dritten Faissen Platzkonzerte in Etzgen und Gansingen geben.

Die Barocker aus Laufenburg werden am 25. Februar bei der Guggen-Party in der Stadthalle auftreten. Hans Christof Wagner (21. Januar 2017)

«Die Laubbärggugger Wil waren bei den früheren Open Air-Guggen-Festivals immer mit dabei», sagt Martin Schmid, Präsident der Laufenburger Städtlefasnacht. 2022 aber bleiben die Mettauertaler dem Treiben fern, das entgegen sonst nicht mehr Open Air, sondern am Freitag, 25. Februar, als Gugge-Party in der Stadthalle und einem Zelt davor stattfinden wird.

Zehn statt 30 bis 40 Formationen in Laufenburg

Zehn Formationen treten auf - kein Vergleich zu den 30 bis 40, die es früher noch grenzüberschreitend waren. Auch die Laufenburger Barocker gehören dazu und sind unter den zehn als Fricktaler eher in der Minderheit.

«Der Ticketverkauf könnte besser laufen», sagt Schmid. So mancher warte mit dem Kauf noch ab, bis der Bundesrat bekannt gibt, was ab 17. Februar an Corona-Lockerungen gilt. Die jetzt beschlossene Turbo-Öffnung, zuvor galt für den Anlass 2 G plus, dürfte den Ticketverkauf beflügeln, schätzt Schmid.