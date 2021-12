Fricktal Die Covid-Welle ist deutlich zu spüren: 80 Prozent der Überwachungsbetten am Gesundheitszentrum sind belegt Die Intensivstationen schweizweit füllen sich, oft mit Coronapatienten. Am Gesundheitszentrum Fricktal mit seinen Spitälern in Laufenburg und Rheinfelden befindet sich derzeit nur ein Coronapatient auf der IMC-Station – das kann sich aber schnell ändern. Für das Personal ist die aktuelle Situation belastend.

In Rheinfelden sind 83 Prozent der Überwachungsbetten belegt, in Laufenburg 75 Prozent. Martial Trezzini / KEYSTONE

Die Coronapandemie bringt das Gesundheitswesen und -personal wieder an den Anschlag. Die Intensivstationen füllen sich – oft mit Coronapatienten. Das Damoklesschwert, dass die Ärzte entscheiden müssen, wen sie auf der Intensivstation behandeln und wen nicht, wer also leben darf und wer nicht, ist vielerorts zum Greifen nahe.

Das Gesundheitszentrum Fricktal betreibt in seinen beiden Spitälern in Rheinfelden und Laufenburg zwar keine Intensivstation, aber eine Intermediate Care Station (IMC), also eine Station zur engeren Überwachung der Patientinnen und Patienten, allerdings ohne Beatmung. Am Donnerstag waren in Rheinfelden 5 von 6 IMC-Betten besetzt, in Laufenburg 3 von 4. Die Gesamtauslastung über beide Standorte lag also bei 80 Prozent.

Das kann heute schon wieder anders sein. Denn: «Die Auslastung der IMC-Stationen variiert täglich aufgrund des Notfall- und Operationsbetriebs und der Belegung mit Covid-19-positiven Patienten», sagt Miriam Crespo, Pressesprecherin des Gesundheitszentrums.

Coronapatienten: Grosse Mehrheit ist ungeimpft

Derzeit befindet sich laut Crespo ein Covid-19-positiver Patient in Rheinfelden auf der IMC-Station. Aus Datenschutzgründen sagt sie nicht, ob der Patient geimpft ist oder nicht. Generell aber hält Crespo fest:

Miriam Crespo, Pressesprecherin des Gesundheitszentrums. Miriam Crespo / FRI

«Die grosse Mehrheit der Covid-19-Patienten, die am GZF stationär behandelt wird, ist nicht geimpft.»

Wie vielerorts. Spitzt sich die Coronasituation weiter zu – und davon ist auszugehen – kann auch dem GZF bevorstehen, Triageentscheide zu fällen.

Die epidemiologische Lage sei angespannt und mache aussagekräftige Prognosen zu solch komplexen Fragen wie derjenigen der Triage äusserst schwierig, so Crespo. «Aktuell zeichnet sich die Triage-Frage am GZF erfreulicherweise nicht ab.» Einzig bei planbaren Behandlungen kann es sein, dass es punktuell zu längeren Eintrittsfristen kommt. Sollte dereinst ein Triageentscheid nötig werden, so ist dieser laut Crespo grundsätzlich ein ärztlicher Entscheid.

Die aktuelle Welle ist am GZF deutlich spürbar

Derzeit befindet sich das GZF (noch) in einer guten Situation: «Alle Leistungen unserer Spitäler und Pflegeheime stehen für die Bevölkerung in vollem Umfang zur Verfügung», sagt Crespo. Dennoch sei die aktuelle Welle der Covid-19-Pandemie am GZF deutlich spürbar.

«Wir haben im Verhältnis zu den vergangenen Monaten mehr Patientinnen und Patienten, die wegen Covid-19 in Behandlung sind.»

In den beiden Pflegeheimen des GZF dagegen gibt es derzeit keine Covid-19-Fälle.

Immer wieder liest und sieht man erschütternde Berichte von Pflegerinnen und Pflegern, die am Limit laufen. Auch für die Mitarbeitenden am GZF ist die Pandemie «sehr anstrengend und in vielerlei Hinsicht belastend», sagt Crespo und windet dem Personal ein Kränzchen: «Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir ein hoch motiviertes Team haben, das jeden Tag die Herausforderung auf sich nimmt, unter Einhaltung vieler zusätzlicher Belastungen und Mühen für unsere Patienten und Bewohner da zu sein.»

Zur Arbeitsbelastung kommt auch am GZF hinzu, dass es wegen der Pandemie zu Personalausfällen kommt. Crespo erklärt:

«Auch unter den Mitarbeitenden des GZF gibt es Erkrankungen an Covid-19 oder Ausfälle aus familiären Gründen.»

Ein familiär Grund liegt beispielsweise vor, wenn Kinder in Quarantäne betreut werden müssen. Erfreulich: «Derzeit sind wir trotz der Ausfälle in der Lage, alle unsere Leistungen anzubieten und einen reibungslosen Betrieb in unseren Spitälern und Pflegeheimen zu gewährleisten.»

Die Rekrutierung von Fachpersonal ist schwierig

Die Rekrutierung von Fachkräften ist in den letzten Jahren stets schwieriger geworden. «Die nunmehr über eineinhalb Jahre andauernde Covid-19-Pandemie vereinfacht diese Aufgabe nicht», sagt Crespo. Es sei sehr schwierig, diplomierte Pflegefachfrauen und -männer sowie Fachfrauen und -männer Gesundheit zu rekrutieren. Sie weiss:

«Diesbezüglich herrscht eine sehr angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt für Gesundheitspersonal.»

Zudem sei es auch sehr anspruchsvoll, temporäre Mitarbeitende in der Pflege proaktiv zu rekrutieren, die angesichts der steigenden Fallzahlen und der bevorstehenden Festtage die bestehenden Pflege-Teams verstärken könnten. Zentral wird in den nächsten Wochen sein zu verhindern, dass das Gesundheitssystem aufgrund der Pandemie vollständig überlastet wird. Das beste Mittel ist die Impfung.

Die Arbeitsbelastung für das Personal an den Spitälern – hier Rheinfelden – ist gross. Zvg / Aargauer Zeitung

Sowohl in Laufenburg wie auch in Rheinfelden betreibt das GZF im Auftrag des Kantons ein Impfzentrum. Impfzahlen pro Standort, also wie viele Coronaimpfungen in Laufenburg und Rheinfelden in dieser Woche verabreicht wurden und wie viele davon Booster-Impfungen sind, kommuniziert der Kanton nicht.

«Wir veröffentlichen keine Impfzahlen pro Impfzentrum», sagt Michel Hassler, Leiter Kommunikation im Gesundheitsdepartement, und verweist auf die Impfquoten nach Bezirken im wöchentlich publizierten Corona-Newsletter.

75 Prozent sind im Bezirk Laufenburg geimpft

Danach haben aktuell im Bezirk Laufenburg 75 Prozent der impfberechtigten Personen – das sind alle ab 12 Jahren – mindestens eine Impfung erhalten, im Bezirk Rheinfelden sind es 73 Prozent. Das ist im Vergleich mit anderen Bezirken eine gute Impfquote. Mit seinen 75 Prozent liegt das obere Fricktal nur ein Prozent hinter Brugg und Aarau, den Bezirken mit den höchsten Impfquoten.

Neben der Impfung kann jeder aber auch mit seinem Verhalten einen Beitrag dazu leisten, dass die Spitäler nicht weiter überlastet werden. Crespo sagt:

«Wir schliessen uns dem Appell des Bundesamts für Gesundheit in der aktuellen Informationskampagne ‹Verhaltensregeln Winter› an.»

Die diese Woche angelaufene Kampagne ruft der Bevölkerung die wichtigsten Verhaltensregeln ins Gedächtnis, um sich selber und andere während der Wintermonate bestmöglich zu schützen. Dazu gehören, Kontakte zu minimieren, eine Maske zu tragen, Abstand zu halten, regelmässig zu lüften, Hände zu waschen oder zu desinfizieren, sich bei Symptomen testen zu lassen und wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten.

Crespo ist überzeugt: «Dies sind nebst dem Impfen die wichtigsten Verhaltens- und Hygieneregeln, um eine Ansteckung mit Covid-19 zu verhindern.»