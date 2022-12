Fricktal Warum der Run auf Einfamilienhäuser auch in Coronazeiten anhält – steigen die Preise weiter? Die Coronapandemie hat sich nicht negativ auf den Immobilienmarkt ausgewirkt – im Gegenteil: Die Preise für Einfamilienhäuser sind im letzten Jahr sogar weiter gestiegen. Daran ist Homeoffice nicht ganz unschuldig.

Gefragt sind Einfamilienhäuser – Bauland hat es allerdings in vielen Gemeinden kaum mehr.





Nadja Rohner/Aargauer Zeitung

Wohneigentum ist auch in der Coronakrise gefragt. Das zeigt eine Umfrage der AZ unter Fricktaler Immobilienmaklern. Der Run auf freistehende Einfamilienhäuser war im letzten Jahr ungebrochen, und auch Wohnungen an guten Lagen verkauften und verkaufen sich nach wie vor gut. Carlo Rinaudo, Inhaber der Rinaudo & Kiss Immobilien GmbH, sagt:

«Wir merken von der Coronapandemie nichts. Die Nachfrage nach freistehenden Einfamilienhäusern ist im letzten Jahr sogar gestiegen.»

Carlo Rinaudo, Inhaber Rinaudo & Kiss Immobilien GmbH. zvg/Aargauer Zeitung

Das Angebot bestimmt den Preis mit – und das Angebot an Einfamilienhäusern an guten Lagen ist eher zurückgegangen. Gleichzeitig hat es in vielen Gemeinden kaum mehr Bauland. Entsprechend haben sich die Preise für Einfamilienhäuser im letzten Jahr in die andere Richtung entwickelt: Sie sind weiter gestiegen. Rinaudo beziffert den Preisanstieg an guten Lagen auf 2,5 bis 3 Prozent.

Für den Preisanstieg sind dabei in erster Linie die Landpreise verantwortlich, die auch im letzten Jahr in vielen Gemeinden weiter angestiegen sind.

Coronapandemie steigert Bedürfnis nach Wohnkomfort

Einen Grund für die gestiegene Nachfrage nach Einfamilienhäusern sieht der Immobilienmakler gerade auch in der Coronapandemie: «Viele wünschen sich mehr Wohnkomfort – auch wegen des Homeoffice.» Um das eigene Haus laufen zu können, sei gerade in Zeiten, in denen die Bewegungsfreiheit eingeschränkt sei, «für viele wünschenswert».

Nur ganz zu Beginn der Coronakrise, im März 2020, sei ein kurzer Moment der Unsicherheit zu spüren gewesen. Donald Rebmann von Remax Oberes Fricktal spricht von einer «leichten Starre» im ersten Moment, die aber schnell überwunden worden sei:

«Wir hatten ein erfreuliches Jahr und verkauften kaum weniger Objekte als in den Vorjahren.»

Donald Rebmann, Remax Oberes Fricktal. zvg / Aargauer Zeitung

Der leichte Verkaufsrückgang lag daran, dass weniger Objekte auf den Markt kamen. Dies bestätigt Rinaudo. «Wer unsicher war, wartete mit dem Verkauf eher zu.» Auch ältere Personen, die ihr Haus verkaufen wollen, warten oft das Ende der Pandemie ab. Rebmann spricht denn auch mit Blick auf das Einfamilienhausangebot von einem «knappen Gut».

Gefragt sind aber auch Eigentumswohnungen – besonders entlang dem «Fricktaler Speckgürtel», der Autobahn A3. «Je näher an einer Autobahneinfahrt ein Ort liegt, desto gefragter sind die Objekte», bringt es Rinaudo auf einen Nenner. Besonders gut laufen laut Rebmann Objekte im Oberen Fricktal in Frick und Gipf-Oberfrick, im Unteren Fricktal in Möhlin, Magden und Rheinfelden. «Wir erhalten oft schon Anfragen für Objekte, die sich noch in der Projektphase befinden und über die wir Vorabinformationen unter anderem im Internet publizieren», sagt Rebmann.

Corona hat keine Auswirkungen auf den Mietwohnungsmarkt Grössere Wohnungen sind gefragt «Stand jetzt können wir keine Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt feststellen», sagt Remo Fumagalli, Filialleiter von Wincasa. Wincasa betreut im Fricktal unter anderem den Augarten in Rheinfelden. Die Zahl der angebotenen Wohnungen bewege sich im gleichen Bereich wie vor einem Jahr. Eine Auswirkung auf die Preise hat die Coronapandemie laut Fumagalli ebenfalls nicht. «Besonders gefragt sind derzeit Wohnungen mit drei Zimmern oder mehr», sagt der Immobilienexperte. Generell seien Wohnungen im Fricktal nach wie vor beliebt.

Bauboom bei den Wohnungen hält an

Schwieriger wird es in den Seitentälern. «Da braucht es bisweilen etwas Geduld, um ein Objekt an den Mann oder die Frau bringen zu können», sagt Rebmann. Wobei: Gerade bei den Einfamilienhäusern macht sich der ausgetrocknete Markt in den Zentrumsgemeinden bemerkbar. Rebmann hat beobachtet:

«Kaufinteressenten sind deshalb auch bereit, ein Haus in einer etwas periphereren Gemeinde zu kaufen.»

Dies bestätigt auch das neueste Immo-Monitoring von Wüest Partner. «Auch Menschen, die bisher auf einen Wohnort in den beziehungsweise nahe der Zentren angewiesen waren, können ihren Suchradius dank Homeoffice heute vergrössern, um das passende Kaufobjekt zu finden», halten die Autoren fest. Vor allem wollen etliche Arbeitgeber die Möglichkeit, zumindest einen Teil der Arbeit von zu Hause aus zu erledigen, auch nach der Pandemie beibehalten.

Mit der Möglichkeit, auch abseits der hochpreisigen Zentren zu leben, habe sich zugleich der Kreis der Personen erweitert, die sich einen Hauskauf leisten könnten, halten die Autoren fest.

Wüest Partner konstatiert einen Anstieg der Handänderungspreise für Einfamilienhäuser in der Schweiz im letzten Jahr um durchschnittlich 5,4 Prozent. «Das ist der höchste Anstieg innerhalb von zwölf Monaten seit 2012.» Bei den Eigentumswohnungen beträgt der Anstieg 5,1 Prozent.

Tiefe Hypothekarzinsen als Treiber

Ein Grund für das nach wie vor hohe Kaufinteresse für Einfamilienhäuser wie auch für Wohnungen sind die tiefen Hypothekarzinsen. Rebmann sieht sie als «Treiber der Nachfrage». Aktuell bekommt man Hypotheken bereits ab 0,5 Prozent – für eine Hypothek von 500'000 Franken bezahlt man im Jahr also lediglich 2500 Franken Zinsen.

Rebmann empfiehlt aber allen Käufern, jährlich eine Rückstellung zu tätigen – um die Hypothek amortisieren zu können, sollten die Zinsen wieder einmal steigen.

Steigen Preise weiter?

Bleibt eine Frage: Wie werden sich die Preise für Einfamilienhäuser und Wohnungen in diesem Jahr entwickeln? Die Analysten von Wüest Partner glauben, dass es weiter aufwärtsgeht. Allerdings: «In Anbetracht der schwierigen Ausgangslage für die Realwirtschaft, die in diesem Jahr zu teilweise tieferen Löhnen und zu steigenden Arbeitslosenzahlen führen dürfte, ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Preise im 2021 nicht im gleichen Ausmass erhöhen werden.»