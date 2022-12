Fricktal Das war eine Fasnacht für die Geschichtsbücher: Hochburgen freuen sich über Besucherrekorde Die fünfte Jahreszeit hat die Fricktaler Fasnachtshochburgen glückselig zurückgelassen. Neben dem tollen Wetter durften sie sich auch über viele Besucherinnen und Besucher an den verschiedenen Anlässen freuen. Die Organisatorinnen und Organisatoren gehen manchenorts gar von Besucherrekorden aus.

Exklusiv für Abonnenten

Am Umzug in Möhlin drängten sich die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler am Strassenrand. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung

Es war eine Fasnacht, die noch lange in Erinnerung bleiben wird: Petrus belohnte die Fricktaler Närrinnen und Narren am Sonntag mit einem strahlend blauen Himmel. Und die kühle Bise, so schien es, blies auch noch den letzten Gedanken an die Pandemie – die ja die vergangene Fasnacht praktisch komplett hatte ausfallen lassen – aus den Köpfen.

So feierten denn beispielsweise in Möhlin wohl über 20'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler am grossen Umzug. Dicht gedrängt standen sie auf der knapp 1,5 Kilometer langen Strecke. Die meisten verkleidet, alle mit einem glücklichen Lächeln auf dem Gesicht.

Viele auswärtige Besucherinnen und Besucher

Die Organisatorinnen und Organisatoren von der Fasnachtzunft Ryburg und den Meler Galgevögel waren sich einig: So viele Besucherinnen und Besucher hatte es an einem Umzug wohl noch selten – womöglich noch nie.

Auffällig dabei war, dass nicht nur Fricktalerinnen und Fricktaler ihre Fasnacht genossen, sondern auch Gäste aus dem nahen deutschen Raum, aus dem ganzen Aargau und den umliegenden Kantonen. Das aber hatte man in Möhlin wie auch in den anderen Fasnachtshochburgen so erwartet. Gerade angesichts der Lage in Deutschland, wo fasnächtliche Anlässe grösstenteils abgesagt worden waren.

Voll besetzte Umzugsstrecke auf Schweizer Seite

Entsprechend positiv fällt die Fasnachtsbilanz aus. «Wir hatten eine kurze, aber wundervolle Fasnacht mit vielen Besucherinnen und Besuchern», sagt etwa Roger Wendelspiess, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden.

An der traditionellen «Usbrüelete» am Sonntagabend etwa habe es so viele Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt wie noch nie. Er sagt:

«Die Leute haben die Fasnacht bis zur letzten Sekunde ausgekostet.»

Das hat auch Martin Schmid, Präsident des OK Städtlefasnacht Laufenburg, so erlebt. Hier fand am Sonntag ein auf die Schweizer Seite beschränkter Umzug statt.

Auch in Laufenburg verfolgten viele Zuschauerinnen und Zuschauer das Umzugsspektakel. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

«Die Umzugsstrecke war von Anfang bis Ende gut besetzt. Die Leute haben es einfach genossen», so Schmid und fügt an: «Die Stimmung war toll und wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Das ist Balsam auf die Fasnächtlerseele.»

Alkoholisierte liefern sich Auseinandersetzung

Auch die Regionalpolizei zieht eine gute Bilanz. Die Fasnacht sei «im Grossen und Ganzen friedlich und gut abgelaufen», sagt Andreas Hollenstein von der Regionalpolizei Unteres Fricktal.

Aufgrund ausgiebigen Alkoholkonsums sei es vereinzelt zu Auseinandersetzungen gekommen, wobei aber keine Meldungen über Verletzte vorlägen. Ausserdem hätten Beamte einige wenige Personenkontrollen durchgeführt und einzelne Personen vorsorglich nach Hause begleitet. Hollenstein sagt:

«In erster Linie überwog bei den Menschen aber einfach die Freude, dass die Fasnacht wieder stattfinden kann.»

Trotzdem hat sich Hollenstein eine Anregung für das nächste Jahr notiert: Nach dem Umzug in Möhlin seien viele Glasscherben zurückgeblieben. «Wir werden die Teilnehmenden sensibilisieren, auf die Herausgabe von Glasflaschen zu verzichten.»