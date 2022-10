Fricktal Das lange Warten hat ein Ende: Mitte November macht der Kanton die Kaistenbergstrasse wieder auf Seit September 2021 war die direkte Verbindung zwischen Frick und Kaisten voll gesperrt. In gut einem Monat ist die Blockade nun zu Ende. Gemeinden wie Eiken und Kaisten, die über mehr als ein Jahr die Leidtragenden gewesen sind, atmen auf.

Die Sanierungsarbeiten an der Kaistenbergstrasse gehen langsam dem Ende zu. Aber noch stehen Belagsarbeiten an. zvg

Der Kanton Aargau plant auf Mitte November die Wiedereröffnung des Kaistenbergs. Über ein Jahr Vollsperrung, damit verbundene Umwege und Mehrbelastungen von Gemeinden gehen damit zu Ende. Eiken und Kaisten, die über Monate hinweg Zusatz- und Schleichverkehr zu bewältigen hatten, dürften erleichtert über den jetzt vom Kanton genannten Termin sein.

In rund einem Monat soll es also so weit sein: Die Zeiten, in denen nur das Posti die Kaistenbergstrasse nutzen durfte, gehen vorbei. Bis Mitte November gelte es noch Belagsarbeiten auszuführen, für die es die Sperrung weiterhin zwingend brauche, erklärt Kreisingenieur Stefano Donatiello.

Was der Kanton für den Tag X, wenn der Allgemeinverkehr wieder über den Kaistenberg fliessen kann, an Programm plant, steht laut Donatiello nicht fest. Er sagt:

«Das wird sicher keine grosse Sache werden. Vielleicht wird das erste Auto, das durchfährt, besonders begrüsst.»

Mit dem Ende der Vollsperrung sei ja auch noch nicht das Ende des Mega-Bauprojekts gekommen. Komplett abgeschlossen wird es wohl erst Anfang 2023 sein. Allein die Leitplanken entlang der 2500-Meter-Strecke anzubringen, werde nochmals zwei bis drei Monate dauern. Hinzukomme der Rückbau der Baustelleninstallation.

Freie Bahn hatten die Arbeiter an der Kaistenbergstrasse seit Herbst 2021. Das hat die Arbeiten zügiger über die Bühne gehen lassen. zvg

Arbeiten können auch bei laufendem Verkehr erfolgen

Donatiello aber verspricht: «Das sind alles Arbeiten, für die es keine Vollsperrung mehr braucht.» Sie könnten auch bei laufendem Verkehr, notfalls per Ampelbetrieb ausgeführt werden – so wie zu Beginn des Projekts im Frühjahr 2021.

Abgesehen von dieser Zeit hatte das Vorhaben sonst im Wetterglück gestanden, wie Donatiello sagt. Er fügt an: «Wir sind sehr erfreut über den Baufortschritt, wir bekommen ein gutes Produkt.»

Zwar sei der Strassenuntergrund teils schlechter gewesen als angenommen. Aber die Megaüberraschung habe es beim Projekt nicht gegeben, bilanziert Donatiello, mal abgesehen von dem Dinofund im April 2022. Auch das bereitgestellte Geld in Höhe von 16,6 Millionen Franken werde ausreichen.

«Eiken freut sich riesig, wenn die Sperrung zu Ende geht. Das heisst für uns 2500 Fahrzeuge täglich weniger», sagt Gemeindeammann Stefan Grunder. Durch Eiken und via Hardwald Richtung Laufenburg verlief seit September 2021 die offizielle Umleitungsstrecke.

Kaisten schob mit Tempo 30 dem Schleichverkehr den Riegel vor

Auch in Kaisten war die Bevölkerung zu Beginn der Vollsperrung «gar nicht begeistert», wie sich Gemeinderat Willy Burkhalter erinnert. Befürchtungen über Schleichverkehr kamen auf. Als Einfallstore wurden der Warthof mit einer Verbindung in Richtung Oeschgen und der Ortsteil Ittenthal ausgemacht. Und so kam es dort auch seit September 2021 zu deutlich mehr Verkehr. Doch die Gemeinde schob mit Tempo 30 einen Riegel vor. Und konnte so den Schleichverkehr in Grenzen halten.