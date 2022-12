Fricktal «Das kommt leider fast täglich vor»: Ein Auto steht hier falsch – und das kann teuer werden Das Parkieren an der linken Strassenseite ist nicht nur in den allermeisten Fällen verboten, es ist auch gefährlich. Deshalb droht Linksparkierern eine Busse in Höhe von 60 Franken. Die Regionalpolizei stellt allerdings fest, dass viele Autolenkerinnen und

-lenker gar nicht wissen, dass sie etwas Verbotenes tun.

Wer an der Fricker Hauptstrasse links parkiert, dem droht eine Busse in der Höhe von 60 Franken. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

«Rechts fahren, rechts parkieren.» Dem einen oder der anderen dürfte der Spruch aus der Fahrschulzeit noch bekannt vorkommen. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Autolenkerinnen und -lenker ihr Fahrzeug auf der «falschen» Seite parkieren – nämlich links.

Die Regionalpolizei Zurzibiet machte erst vor wenigen Tagen in einem Aufruf in den sozialen Medien auf die Problematik aufmerksam: «Vermehrt stellen wir wieder Fahrzeuge fest, welche auf der linken Strassenseite parkiert sind», schrieb die Regionalpolizei Zurzibiet auf ihrem Instagram-Profil, wie das Newsportal «Argovia Today» berichtet.

Das Problem ist auch im Fricktal bekannt, wobei es sich hier fast ausschliesslich auf eine einzige Strasse beschränkt: die Fricker Hauptstrasse. Auf die Frage, ob und wo es auch im Gebiet der Regionalpolizei Oberes Fricktal «Linksfalschparkierer» gäbe, antwortet Repol-Chef Werner Bertschi nämlich so:

«Wir haben diese Situation entlang der sehr stark befahrenen Hauptstrasse in Frick und ja, es kommt leider täglich vor, dass falsch parkiert wird.»

Hansueli Loosli, Leiter Regionalpolizei unteres Fricktal, hingegen darf vermelden: «Wir haben im unteren Fricktal keine Stellen, an denen wir Linksparkierer büssen.» Allerdings hat sich das mit der Fricker Hauptstrasse sogar bis zu ihm durchgesprochen.

Warum das Parkieren links verboten ist

Die rechtliche Situation ist dabei klar: Die Verkehrsregelverordnung lässt das Anhalten auf der linken Strassenseite nur in wenigen Ausnahmesituationen zu. Dies etwa, wenn rechts ein Tramgleis verläuft, ein Halte- oder Parkverbot signalisiert oder markiert ist sowie in schmalen Strassen mit wenig Verkehr.

Bertschi erklärt, weshalb das so ist: «Das Gefährliche am verbotenen Linksparkieren ist, dass Fahrzeuglenkende beim Wegfahren aus dem Parkplatz keine Sicht auf die Strasse haben und beim Wegfahren in den Gegenverkehr fahren müssen. Das führt zu gefährlichen Situationen mit entgegenkommenden Fahrzeugen.» Zusätzlich befinden sich auf der Vorderseite von Autos keine Reflektoren. Es besteht also nachts die Gefahr, dass der nahende Verkehr die parkierten Autos zu spät sehen könnte.

Mehrfach Informationskampagnen durchgeführt

Die Regionalpolizei Oberes Fricktal hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Informationskampagnen durchgeführt. Dies in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref) und der Gemeinde Frick. Dies etwa mit Plakat- und Flyeraktionen.

Regionalpolizei, Gemeinde und Gewerbeverband weisen auf Flyern und Plakaten auf die Verkehrsordnung hin. zvg

«Wenn wir falsch parkierte Fahrzeuge feststellen, wird durch uns eine Busse ausgesprochen», sagt Bertschi. Autolenkerinnen und -lenker, die gegen die Verkehrsregelverordnung verstossen, also verbotenerweise links parkieren, droht eine Busse in Höhe von 60 Franken.

Allerdings komme es auch immer wieder vor, dass die Polizistinnen und Polizisten anlässlich der Fusspatrouillen Lenkerinnen und Lenker antreffen, die gerade dabei sind, in falscher Richtung zu parkieren. «Diese sprechen wir an und klären sie auf. Vielen ist nicht bewusst, dass sie etwas Verbotenes machen», sagt Bertschi.