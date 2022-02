Fricktal «Das ist eine Erfolgsmeldung»: Die Krebspest scheint unter Kontrolle – aber das Sperrgebiet an der Sissle bleibt Im Frühjahr 2021 verhängte der Kanton über den Fricktaler Bach ein Sperrgebiet, weil mehrere tote Dohlenkrebse gefunden worden waren. Sie waren an der Krebspest verendet. Nun gibt es gute Nachrichten: Die wertvollen Krebsbestände im Einzugsgebiet der Sissle scheinen gerettet.

Dohlenkrebs: In der Sissle ist die Krebspest ausgebrochen und bedroht die geschützte Art – jetzt gibt es Grund zur Hoffnung. zvg/Kanton Aargau

In den Seitenbächen und Zuflüssen der Sissle leben wahre Raritäten: Dohlenkrebse, eine einheimische Flusskrebsart. Zusammen mit den zwei weiteren einheimischen Arten, dem Stein- und dem Edelkrebs, gelten sie schweizweit als gefährdet und müssen geschützt werden. Viele Bestände hierzulande weisen nur noch eine sehr geringe Dichte auf und sind klein und isoliert. Aber eben: Im Einzugsgebiet der Sissle gibt es noch eine Dohlenkrebspopulation von nationaler Bedeutung.

«Das Fricktal ist ein Genpool-Standort. Sollten Bestände anderswo aufgrund von Krankheiten oder anderen Faktoren verloren gehen, könnten die betroffenen Gewässer mit Fricktaler Krebsen wiederbesiedelt werden», sagt Florian Randegger, Fachspezialist Fischerei der Abteilung Wald beim Kanton. Und:

«Wir tragen da also eine grosse Verantwortung. Es gilt, diese Populationen unbedingt zu schützen.»

Entsprechend gross war im vergangenen Jahr auch der Schrecken, als Fischer in der Sissle zwischen Eiken und Frick mehrere tote Krebse entdeckten – verendet an der Krebspest, wie Untersuchungen zeigten. Der Kanton verhängte daraufhin ein Sperrgebiet am Flusslauf der Sissle ab der Gemeindegrenze Hornussen/Bözen bis an die Mündung in den Rhein.

Kanton verlängert und lockert Massnahmen

Das Gewässer darf in diesem Abschnitt nicht betreten werden. Es dürfen keine lebenden Krebse in dieses Gebiet gebracht oder entfernt werden. Die Massnahme gilt noch immer und wurde erst vor wenigen Tagen vom Kanton noch einmal verlängert, wie aus einem Schreiben an die Gemeinden hervorgeht.

Nach Ausbruch der Krebspest wurden im April 2021 tote Tiere eingesammelt. BVU, Abteilung Wald, Jagd und Fischerei

Allerdings gibt es auch gewisse Lockerungen. So stellt der Kanton etwa für dringende Unterhaltsarbeiten im Gewässer unter Auflage von Schutzmassnahmen Ausnahmebewilligungen in Aussicht.

Randegger macht aber auch klar, dass eine Aufhebung der Massnahme zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn ergibt, ja sogar fahrlässig wäre. Er erklärt:

«Die Krebse sind derzeit in der Winterruhe. Aussagen darüber, ob die Krebspest noch im Wasser ist, können erst gemacht werden, wenn die Aktivität der Krebse im Frühjahr beginnt.»

Das ist bei den Dohlenkrebsmännchen im Mai der Fall. Im Juni und Juli häuten sich dann die eiertragenden Weibchen, nachdem die Jungen geschlüpft sind. In dieser Zeit werden Fachleute die Krebse im Gebiet regelmässig untersuchen – und dann über eine Aufhebung des Sperrgebiets entscheiden. Randegger rechnet mit einem Entscheid frühestens Ende Juli.

Vieles deutet auf lokalen Ausbruch hin

Allerdings gibt es durchaus Zeichen, die dem Spezialisten Mut machen. Die Situation in der Sissle und ihrem Einzugsgebiet wurde in den vergangenen Monaten genau überwacht und untersucht. Bei einer Zählung im Spätsommer etwa wurden im Zeiherbach bei Zeihen, im Starzelbächli bei Oeschgen und im Staffeleggbach bei Densbüren insgesamt über 60 Krebse gezählt. Zahlen, die auf eine «gesunde Population» hinweisen, wie Randegger sagt.

Bei einer Zählung wurden im Spätsommer über 60 Krebse gezählt. BVU, Abteilung Wald, Jagd und Fischerei

Im Oktober wurden dann zwar nochmals mehrere tote Krebse entdeckt. «Bei den Untersuchungen konnte der Krebspesterreger allerdings nicht nachgewiesen werden», sagt Randegger und fügt an:

«Ziel der Massnahmen war es, die wichtigen Bestände im Einzugsgebiet der Sissle zu schützen und eine Ausbreitung der Krebspest zu verhindern. Das scheint gelungen.»

Vieles deutet so auf einen lokalen Ausbruch der Krankheit hin, der unter Kontrolle gebracht werden konnte. Auch, dass bis heute, trotz intensiver Suche, kein Signalkrebs – eine invasive Art und häufig Träger der Krankheit – in der Sissle gefunden wurde. «Wir können zwar nicht ausschliessen, dass der Signalkrebs in die Sissle eingewandert ist. Aber es hat sich in der Sissle sicher noch keine Population etabliert», so Randegger.

Entwarnung gibt es damit noch nicht. Aber immerhin viel Hoffnung, dass die wertvollen Krebsbestände im Einzugsgebiet der Sissle gerettet werden können.