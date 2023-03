Fricktal «Das Interesse an Mitsprache ist gross»: Jugendliche wollen auch politisch mitreden Mit dem «Zukunftsrat U24» sollen junge Menschen in der Schweiz ein Format erhalten, mit dem sie ihre Anliegen in die Politik tragen können. Eine gute Idee, finden Jugendarbeiter in der Region, denn: Am politischen Interesse der Jugendlichen fehlt es nicht. Mitsprache und Mitwirkung der jungen Generation scheitern allerdings oft am fehlenden niederschwelligen Kanal.

Am politischen Interesse der Jugendlichen scheitert Mitwirkung nicht – vielmehr an den bestehenden Strukturen. Bild: Severin Bigler (22. 11. 2022)

Der «Zukunftsrat U24» will jungen Menschen in der Schweiz eine neuartige politische Stimme verschaffen. 80 durch ein Losverfahren ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Schweiz sollen sich mit den fünf Anliegen psychische Gesundheit, Bildung für Chancengleichheit, sozial tragbare Nachhaltigkeit, Migration und Zusammenhalt sowie demokratische Mitgestaltung auseinandersetzen, Lösungsvorschläge ausarbeiten und schliesslich in die Politik einbringen.

Der «Zukunftsrat U24» versteht sich dabei als ein neues, ergänzendes Format. Es soll auch Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen, die sich nicht an den bereits etablierten Strukturen beteiligen wollen oder können, erklärten die Träger des Projekts, die Schweizerische Unesco-Kommission und die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft diese Woche bei der Vorstellung des Projekts.

Viele Jugendliche sind politisch interessiert

«Eine gute Idee.» So lautet der Tenor bei Fricktaler Fachleuten aus dem Bereich Jugendarbeit, angesprochen auf den «Zukunftsrat U24». Und das allein schon, weil versucht wird, einen neuen Weg zu schaffen, über den junge Menschen ihre Ideen einbringen können. «Es macht Sinn, das auszuprobieren – auch wenn offen ist, ob es funktionieren wird», sagt etwa Gian Wiegner, Jugendarbeiter bei der «JugendZone34», der Jugendarbeit im Sisslerfeld.

Wobei er mit einem Schmunzeln auch den Tipp anfügt, die Einladungen nicht nur schriftlich zu versenden, denn: «Aus Erfahrung weiss ich, dass Briefe oftmals gar nicht richtig angeschaut werden.» Informationen über die Schulen direkt in den Klassen kämen besser an, so Wiegner.

Aber eben: Grundsätzlich sei es gut, Jugendlichen einen niederschwelligen Weg anzubieten, sich einzubringen. «Es gibt viele Jugendliche, die sind politisch engagiert oder zumindest interessiert», sagt Wiegner. Er denkt dabei an die Klimajugend, ebenso an Themen wie Gleichstellung, Feminismus, Rassismus oder die Genderdiskussion, welche junge Menschen beschäftigen. Aber auch an einfachere Anliegen: der Wunsch nach einem Aufenthaltsraum etwa.

In den bestehenden politischen Strukturen fehlten teilweise die niederschwelligen Möglichkeiten, Ideen einzubringen – und damit ernst genommen statt womöglich dafür belächelt zu werden. «Nicht jedem oder jeder ist es gegeben, eine Idee beispielsweise vor einer Gemeindeversammlung vorzustellen», sagt Wiegner.

Jeder neue Weg kann helfen

Das erlebt auch Simon Hohler, Geschäftsführer der Jugendseelsorge (Juseso) Fricktal, der regionalen Fachstelle für Jugendarbeit in der Kirche. «Das Interesse an Mitsprache und Mitwirkung ist durchaus gross», sagt er und nennt das kommende Ostertreffen der Juseso als Beispiel.

Das Motto «Wer, wenn nicht wir – Veränderung beginnt jetzt» sei von den jungen Erwachsenen vorgeschlagen und ausgearbeitet worden. Es soll um die Frage gehen, wie die Kirche für die jungen Leute aussieht, wie diese in der heutigen Zeit ihren Glauben leben möchten, wie die Liturgie von Gottesdiensten aussieht und wie Kirche erfahren wird.

Mitwirkung, ist Hohler überzeugt, scheitere oftmals nicht am Interesse, sondern am fehlenden Weg, Ideen einzubringen. «Jeder neue Kanal bietet die Möglichkeit, dass es besser funktioniert», sagt Hohler. Das gilt für das kirchliche wie das politische Umfeld. Und noch eine Erfahrung hat er gemacht: Je konkreter ein Projekt ist, je absehbarer dessen Umsetzung auch, desto grösser ist die Chance, dass sich Jugendliche engagieren und beteiligen. Dass ihre Stimme gehört wird.