Fricktal Das Gesundheitszentrum Fricktal schreibt wieder schwarze Zahlen – und honoriert das Engagement der Mitarbeitenden mit einer Einmalprämie Nach dem coronabedingten Millionenverlust 2020 ist das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) finanziell wieder auf Kurs: Der Umsatz stieg im letzten Jahr auf Rekordhöhe und das Unternehmen weist einen Betriebsgewinn von 670'000 Franken aus. Zulegen konnte das GZF sowohl bei den stationären wie auch bei den ambulanten Patientinnen und Patienten – auch wegen der Coronatests.

Das Gesundheitszentrum Fricktal hat mit seinen Standorten in Rheinfelden (im Bild) und Laufenburg ein gutes Jahr hinter sich. Gerry Thönen

Das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) hat das zweite Coronajahr bestens gemeistert: Der Umsatz stieg um gut 10 Prozent auf 132,5 Millionen Franken. «Ein Rekordumsatz in der Geschichte des GZF», freut sich Katharina Hirt, Präsidentin des Verwaltungsrates.

Was sie ebenso freuen dürfte: Das GZF, das an den Standorten Laufenburg und Rheinfelden insgesamt 227 Betten betreibt, schrieb im letzten Jahr nach einem coronabedingten Taucher in 2020 auch wieder schwarze Zahlen. Der Betriebsgewinn beläuft sich auf 670'000 Franken. Das geht aus dem Jahresbericht hervor.

Der Kanton hat das GZF zudem für die durch die Coronapandemie entstandenen Mehrkosten und Mindereinnahmen mit einem ausserordentlichen Betrag von 6,1 Millionen Franken entschädigt.

Katharina Hirt wie CEO Anneliese Seiler sind sich dabei bewusst: Möglich gemacht haben den Erfolg die Menschen im und um das GZF, allen voran die rund 1000 Mitarbeitenden, die sich 775 Vollzeitstellen teilen. Sie hätten «Hervorragendes geleistet», würdigt Hirt die Arbeit und Seiler ergänzt:

Anneliese Seiler, CEO des Gesundheitszentrums Fricktal. zvg

«Besonders im letzten Herbst haben unsere Mitarbeitenden sich über ihre Aufgaben hinaus engagiert, volle Häuser mit Bravour gemeistert und dabei immer eine sehr hohe Zufriedenheit unserer Patienten und Bewohner sichergestellt.»

Als Dankeschön hat der Verwaltungsrat 500'000 Franken bereitgestellt, die als Einmalprämie an die Mitarbeitenden ausgeschüttet werden.

Erfreulich ist auch die Entwicklung der Patientenzahlen. 8792 Personen liessen sich im letzten Jahr stationär im GZF behandeln – das sind 863 oder gut 10 Prozent mehr als 2020. Die durchschnittliche Verweildauer der Akutpatientinnen und -patienten lag dabei bei 4,4 Tagen.

79'200 Personen traten ambulant ins GZF ein

Noch deutlich stärker stieg die Zahl der ambulanten Patientinnen und Patienten: 79'200 Personen liessen sich 2021 ambulant im GZF behandeln, 24'500 oder knapp 45 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Allerdings sind 34'399 der ambulanten Eintritte den Coronatests geschuldet, die im letzten Jahr in den beiden Spitälern des GZF durchgeführt wurden. Dass die Entwicklung trotzdem positiv ist, zeigt der Vergleich, wenn man die letzten beiden Jahre «testbereinigt», das heisst, die Coronatests abzieht. Dann traten im letzten Jahr 11'451 Personen mehr ambulant ins GZF ein als 2020.

Der Rekordwert bei den Coronatests wurde Anfang Dezember mit 1750 Tests pro Woche erreicht. Insgesamt betreute das GZF im letzten Jahr 258 Covid-19-Patientinnen und -Patienten stationär. Anneliese Seiler hält zum Corona-Engagement des GZF in ihrem Jahresbericht fest:

«Im Hinblick auf die Bewältigung der Covid-19-Pandemie leistete das GZF im letzten Jahr erneut einen zentralen Beitrag in der Region.»

Erfreulich hat sich am GZF auch die Zahl der Geburten entwickelt. Kamen 2020 in der Frauenklinik in Rheinfelden 423 Kinder zu Welt, waren es im letzten Jahr 478. Damit liegt die Zahl der Geburten mehr als 10 Prozent über dem Vorjahr – und auch nur knapp unter dem bisherigen Rekordjahr 2015, in dem 486 Kinder auf die Welt kamen.

Pflegeheime zu 90 Prozent ausgelastet

Die beiden Pflegeheime des GZF in Laufenburg und Rheinfelden waren im letzten Jahr durchschnittlich zu 90 Prozent belegt. Im Jahr zuvor waren es 95 Prozent. Damit ging natürlich auch die Zahl der Pflegetage zurück. Für 2020 weist das GZF 35'136 Pflegetage aus, im letzten Jahr waren es 31'224. Aktuell sind die beiden Heime zu rund 94 Prozent belegt, was annähernd dem Vor-Corona-Niveau entspricht.

Was Katharina Hirt besonders freut: Eine Umfrage zur Zufriedenheit, an der fast ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner teilnahm, weist für beide Pflegeheime gute Werte aus.

Katharina Hirt, Präsidentin des Verwaltungsrates. Marc Fischer

«Die Zufriedenheit unserer Pflegeheimbewohner ist insgesamt sehr hoch», hält Hirt im Jahresbericht fest. Sowohl bei den Bewohnerinnen und Bewohnern als auch den Angehörigen komme insbesondere die Anbindung der Pflegeheime an die Akutspitäler gut an. Hirt weiter:

«Die Menschen fühlen sich bei uns sicher und gut aufgehoben. Besonders gelobt wurden die Pflege und die ärztliche Versorgung.»

Bewährt hat sich auch in der Coronazeit die Kooperation mit dem Kantonsspital Aarau und den weiteren Partnern. Die Zusammenarbeit bereite Freude, so Hirt, «und zeigt, dass wir allesamt an einer gemeinsamen Vision einer guten Gesundheitsversorgung in der Region mit anpacken». An dieser arbeiten auch 125 Lernende und Studierende mit, die sich am GZF in einem von 15 Berufen ausbilden lassen.