Fricktal Das Busangebot im Sisslerfeld wird ausgebaut – braucht es dann den Halbstundentakt gar nicht mehr? Der Kanton lanciert im Dezember zusätzliche Busse und Linien im Sisslerfeld. Braucht es also den Halbstundentakt überhaupt, über den am 18. Juni abgestimmt wird? «Zwingend», sagt Grossrat Alfons P. Kaufmann, während Grossrätin Gertrud Häseli von einer «Sackgasse» spricht.

Fährt die S1 künftig alle halbe Stunden zwischen Stein und Laufenburg? Am 18. Juni stimmt das Aargauer Stimmvolk darüber ab. Bild: Archiv

Es sind eigentlich gute Nachrichten für das Fricktal: Der Kanton reagiert auf die problematische Verkehrssituation im Sisslerfeld und passt das Buskonzept auf den Fahrplanwechsel im Dezember in drei Punkten an.

Erstens fahren die Busse in Stein künftig anders, um den Stau beim Grenzübergang zwischen Stein und Bad Säckingen zu umfahren. Zweitens wird eine neue, stündliche Buslinie von Frick über das Sisslerfeld nach Stein eingeführt. Drittens verkehrt neu künftig jede Stunde ein Schnellbus zwischen Laufenburg und Stein. Der Kurs von Laufenburg via Kaisten nach Stein fährt in den Hauptverkehrszeiten künftig zudem im Halbstundentakt.

Gegen die Massnahmen hat Alfons P. Kaufmann, Fraktionschef der Mitte, zwar nichts einzuwenden – mit Zeitpunkt der Kommunikation ist er allerdings nicht glücklich. Denn derzeit läuft der kantonale Abstimmungskampf um den Ausbau der S1 zwischen Laufenburg und Stein auf Hochtouren – und Kaufmann, der im Pro-Komitee sitzt, fürchtet, dass nun der eine oder die andere nach der Ankündigung der Buserweiterung das Gefühl hat: Dann braucht es die Investition in die Bahn ja gar nicht – und deshalb am 18. Juni mit Nein stimmt.

Häseli: Den Zug braucht es nicht

Dass der Wallbacher Grossrat damit nicht ganz falsch liegt, bestätigt ein Anruf bei Gertrud Häseli. Die Grüne-Grossrätin, selber auch Fricktalerin, ist eine vehemente Gegnerin der Vorlage. Sie sagt nun: «Der Ausbau des Busangebots ist der richtige Weg – der Bahnausbau ist und bleibt eine Sackgasse.»

Gertrud Häseli lehnt den Ausbau der S1 ab. Bild: Alex Spichale

Der Kanton zeige mit dem Ausbau des Busangebots, dass es ihm mit einer vernünftigen Verkehrserschliessung im Sisslerfeld ernst sei, so Häseli. «Der Kanton setzt dabei auf das richtige Pferd: den Bus.»

Häseli begrüsst insbesondere auch den Direktbus zwischen Stein und Laufenburg, der die Pendlerinnen und Pendler «schnell und zuverlässig» ans Ziel bringen werde. Die Stauproblematik sieht Häseli zwar auch. Sie ist aber überzeugt: «Dafür gibt es Lösungen, etwa ein Verkehrsleitsystem.» Zudem passe der Kanton ja die Linienführung an, um den Stau zu umfahren.

Kaufmann: Der Bus wird im Stau stehen

Ganz anderer Meinung ist Kaufmann. «Der Bus wird trotz einer anderen Routenführung im Stau stehen und den Takt nicht einhalten können.» So aber schaffe man keine Anreize, auf den ÖV umzusteigen.

Für Alfons P. Kaufmann ist der Ausbau der S1 zwingend. Bild: Alex Spichale

«Jetzt funktioniert eine reine Buslösung vielleicht noch knapp. Sobald sich aber erste Unternehmen im Sisslerfeld angesiedelt haben, reichen Busse nicht mehr aus», ist Kaufmann überzeugt. Und ein erstes Unternehmen, der Pharmazulieferer Bachem, stehe bereits in den Startlöchern.

Für Kaufmann braucht es daher den Halbstundentakt zwingend – auch als ersten Schritt zur Reaktivierung der Rheintallinie zwischen Basel und Winterthur mit Querungen zur deutschen Bahn. «Denn viele Arbeitnehmende werden aus dem süddeutschen Raum kommen», ist er überzeugt.

Kaufmann ärgert, dass Bahn und Bus nun gegeneinander ausgespielt werden. «Es braucht beides, um das Sisslerfeld sinnvoll zu erschliessen.» Das schliesst für ihn eine Feinerschliessung mit dem Bus ebenso mit ein wie ein neuer Bahnhof «Sisslerfeld».

Die zusätzlichen Busse für das Sisslerfeld, die ab Dezember fahren, sieht Kaufmann als «Zückerchen, das dann aber bitter schmeckt». Ohne ein Ja zum Halbstundentakt am 18. Juni werde in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht mehr viel gehen. Denn wenn der Kanton die Kosten für den Bahnausbau nicht übernimmt, kommt der Halbstundentakt frühestens beim Ausbauschritt 2035 – «und das ist definitiv zu spät».