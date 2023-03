Fricktal Corona trübt die Ferienlaune nicht mehr – dafür macht die Teuerung der Reisebranche Sorgen Die beiden ersten Monate des Jahres sind traditionell die umsatzstärksten für die Reisebüros. Dies war auch 2023 so. Die regionalen Ferienanbieter sind froh, ihren Kundinnen und Kunden ein unbeschwertes Sommervergnügen frei von Pandemieauflagen anbieten zu können. Aber die müssen es sich auch leisten können.

Auch 2023 lockt das Mittelmeer wieder, wie hier eine kleine Bucht auf Sizilien. Fotolia

Es ist kalt und trüb. Wer träumt sich da nicht an den warmen Mittelmeerstrand? Viele lassen jetzt auch Taten folgen, suchen das Reisebüro auf und machen Anfang Jahr die Sommerferien 2023 klar.

«Die beiden ersten Monate des Jahres sind für uns sehr positiv verlaufen, die Nachfragesituation ist sehr gut», sagt Matthias Reimann, Sprecher von Knecht Reisen, das mit Filialen in Frick und Rheinfelden auch im Fricktal präsent ist. Anfang Jahr hätten erstmals nach Corona wieder die grossen Ferienmessen in Bern und Zürich stattgefunden. Reimann: «Wir waren vor Ort. Die Durchführung dieser beliebten Publikumsmessen war ein gutes Signal an unsere Kundinnen und Kunden.»

Auch Dominik Schröger, Geschäftsführer des Tui-Reisecenters Bad Säckingen, bei dem auch viele Fricktalerinnen und Fricktaler buchen, ist guter Dinge. Er sagt: «Wir haben gerade Hochbetrieb, wir sind gut ausgelastet.»

Corona spielt 2023 kaum mehr eine Rolle

Auf die Frage, wohin 2023 die Sommerreise geht, sagt Reimann: «Die nachfragestärksten Europaziele sind Griechenland – vor Spanien, der Türkei und Zypern.» Schröger erzählt: «Klassisch Mittelmeer. Kreuzfahrten sind wieder im Kommen, und auch die Fernreisen in den asiatischen Raum sind immer noch stark.» Denn Fernreisen hätten am meisten unter Corona gelitten.

Aber Covid-19, das tönt bei beiden Veranstaltern heraus, spielt 2023 kaum mehr eine Rolle. «Kundinnen und Kunden können mehrheitlich wieder unbeschwert in die Ferien fahren», sagt Reimann. Für die Reiseveranstalter hingegen ist Corona nach wie vor Thema. «Der diesbezügliche Abklärungs- Beratungs- und Servicebedarf ist geblieben, läuft aber im Hintergrund», sagt Schröger.

Corona ist weg, dafür trübt die allgemeine Teuerung die Ferienlaune ein. «Die Preise sind gerade eher das Problem», sagt Schröger. Für manche, Familien vor allem, seien sie teilweise gar unerschwinglich. Beim Umsatz liege sein Betrieb zwar wieder auf Vor-Corona-Niveau. Aber das resultiert weniger aus den Buchungszahlen, als vielmehr daher, dass aufgrund der höheren Preise pro Reise mehr Geld fliesst. 2019 habe er mehr Buchungen verzeichnet, sagt Schröger.

Schnäppchenjäger dürften enttäuscht werden

So buchten, in der Hoffnung zu sparen, nach wie vor manche lieber selbst online. Oder setzten auf last minute, vertrauend, so ein Schnäppchen zu landen. Schröger aber schätzt, dass die Rechnung 2023 vielfach nicht aufgehen dürfte. Sonst aber setze sich, so Reimann, auch dieses Jahr der schon 2022 spürbare Trend hin zum Reisebüro fort, werde sogar noch bekräftigt.

Siegrist Carreisen in Eiken ist für 2023 wieder guter Dinge. Bild: zvg

Auch die Carreise-Branche, die im März traditionell in die neue Saison startet, ist wieder guter Dinge. Siegrist Reisen in Eiken gehört mit 13 Reisefahrzeugen zu den Grossen und bietet überwiegend Tagesfahrten innerhalb der Schweiz oder ins angrenzende Ausland an. Die monatliche «Fahrt ins Blaue» mit unbekanntem Ziel nennt Geschäftsführer Robert Winter den «Renner». Er sagt: «Zuversicht und Mut kehren zurück. 2023 geht in eine gute Richtung. Wir sind glücklich, dass es wieder läuft.»

Spätestens ab April, mit der warmen Jahreszeit, ziehe die Zahl der Buchungen an, ist Winter überzeugt – bei Privatbuchenden, Vereinen und Unternehmen mit Betriebsausflügen. Hätten doch nach Corona alle Nachholbedarf.

Probleme vor Ort aber machten oftmals geschlossene Restaurants oder solche, die aus Personalmangel gar keine allzu grosse Gruppen mehr abfertigen könnten. So sieht es Winter gerne, wenn möglichst frühzeitig gebucht wird. Aber auch in der Carreisebranche geht der Trend wohl zu mehr Last-Minute-Ferien.