Fricktal Besinnliche Stimmung mitten in der Pandemie? Am Wochenende startet die Saison der Weihnachtsmärkte Die Saison der Advents- und Weihnachtsmärkte beginnt an diesem Wochenende. Auch am kommenden Wochenende und im Dezember finden Märkte statt – Stand heute. Denn der Gedanke an die Pandemie ist ein stetiger Begleiter, in den Vorbereitungen wie wohl auch an den Anlässen selbst. Trotzdem wollen die Organisatoren mit einer vorweihnachtlichen Ambiance für besinnliche Stimmung sorgen.

Die grösseren Weihnachtsmärkte in Frick, Laufenburg und Möhlin sind abgesagt – viele kleinere Märkte sollen aber stattfinden.

Peter Schütz (9. Januar 2017)

Vielleicht ist es dieses Jahr etwas schwieriger, in eine besinnliche Adventsstimmung zu kommen – vielleicht aber täte genau das angesichts der erneut bedenklichen Pandemiesituation besonders gut. Mithelfen könnten dabei die vielen Advents- und Weihnachtsmärkte, die in der Region stattfinden sollen. Stand heute, wie das derzeit wieder besonders wichtig zu betonen ist. Und allesamt mit Schutzkonzept.

Die grossen Advents- und Weihnachtsmärkte in Frick, Möhlin und Laufenburg sind zwar allesamt abgesagt. Viele kleinere Märkte aber werden durchgeführt oder Alternativen dazu angeboten. So an diesem Wochenende in Hellikon, Kaiseraugst, Stein und im Laufenburger Ortsteil Sulz, am kommenden Wochenende in Oberhof, Obermumpf, Wallbach und Zeihen sowie im Dezember in Herznach und Zeiningen.

«Wir werden unser Bestes geben, dass die Menschen den Markt geniessen können», sagt Heidi Waldmeier, die den Adventsmarkt in Hellikon mitorganisiert. Aber klar: Der Gedanke an die Pandemie sei ein stetiger Begleiter, sowohl in der Vorbereitung als wohl auch am Anlass selbst. «Es ist unklar, ob sich die Leute getrauen, an den Markt zu kommen. Denkbar ist auch, dass die Verunsicherung zu gross ist.»

Eine gewisse Zurückhaltung sei angesichts der aktuellen Situation sicher verständlich, sagt Waldmeier. Aber: «Jenen, die kommen, möchten wir ein schönes vorweihnachtliches Ambiente und eine besinnliche Stimmung bieten. Und das unter möglichst sicheren Bedingungen.»

Die Massnahmen von Bund und Kanton im Blick

Ganz ähnlich tönt in Obermumpf, wo der Weihnachtsmarkt am Wochenende vom 27. und 28. November in der Turnhalle Neumatt durchgeführt werden soll. «Die Turnhalle wird unter anderem mit Tannenbäumen festlich dekoriert und schön beleuchtet», sagt Samuel Weber. Auch die Marktfahrer und Marktfahrerinnen dekorieren ihre Stände entsprechend. Weber sagt:

«Es soll ein schöner Anlass werden. Ich glaube, die Menschen brauchen das derzeit.»

Auch Marianne Herzog, Mitorganisatorin des Weihnachtsmarkts in Oberhof, hofft auf einen etwas normaleren Advents als noch im vergangenen Jahr, als die Aargauer Regierung kurz vor Weihnachten den zweiten Lockdown verkündete. «Gleichzeitig haben wir natürlich auch immer die von Bund und Kanton vorgeschriebenen Massnahmen und Einschränkungen im Blick», sagt sie.

«Wir sind ein eingespieltes Team und könnten wohl auch kurzfristig auf entsprechende Anpassungen reagieren», so Herzog. Aber natürlich sei mit der aktuell heiklen Pandemiesituation auch eine gewisse Anspannung spürbar. Herzog: «Derzeit bleibt uns nur zu hoffen, dass sich die Fallzahlen so entwickeln, dass wir den Anlass durchführen können.»