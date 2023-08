Frick Filmgenuss unter freiem Himmel: Das 32. Open-Air-Cinema bei «Fricks Monti» steht an – das sind die Tipps des Betreiberpaars 19 Vorstellungen und ein breites Programm: Bei «Fricks Monti» kommen ab Mittwoch die Cineasten unter freiem Himmel auf ihre Kosten. Die Geheimtipps von Philipp Weiss und Andrea Welt sind diesmal zwei Tragikomödien. Spitzenreiter im Vorverkauf ist derzeit allerdings ein anderer Film.

Die Vorfreude ist Philipp Weiss anzusehen. Kein Wunder, führt er doch ab Mittwoch mit Partnerin Martina Welti auf dem Parkplatz von «Fricks Monti» in Frick das 32. Open-Air-Cinema durch. Verständlich, dass der Blick von Weiss in den letzten Tagen häufiger auf die Wetterapp fiel. «Das Wetter ist natürlich ein grosser Faktor», so Weiss, der zum Klagen aber keinen Grund hat. «Bis zum nächsten Wochenende sehen die Prognosen gut aus», freut er sich.

Vom 23. August bis zum 16. September flimmern in 19 Vorstellungen Komödien und Dramen, Action-, Animations-, Kinder- und Schweizer Filme über die Leinwand. «Auch diesmal haben wir die Filme so ausgesucht, dass wir einem möglichst breiten Publikum ein paar unterhaltsame Stunden bieten können», sagt Weiss. Platz bietet die Tribüne für 250 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der 4D-Effekt bei «Fluch der Karibik»

Abgesagt worden sei eine Vorstellung des schlechten Wetters wegen noch nie. Bei Niederschlag hält «Fricks Monti» Regencapes bereit. Weiss erinnert sich an einen «Fluch der Karibik»-Film, der gerade lief, als beim Einsetzen einer Sturmsequenz auf der Leinwand tatsächlich ein Sturm über die Zuschauenden einher zog, Weiss grinst und sagt: «Das war kein 3D-Erlebnis mehr, sondern sogar ein 4- oder 5D-Erlebnis.»

Freuen sich auf das 32. Open-Air-Cinema: Martina Welti und Philipp Weiss von «Fricks Monti». Bild: Dennis Kalt

Eine gute Zielmarke, so Weiss, wären rund 3500 Zuschauende über alle Vorstellungen. Der Vorverkauf sei mit 320 vorverkaufen Billetts – ein Ticket kostet 18 Franken – bisher gut angelaufen. Spitzenreiter in Sachen Vorverkauf ist klar «Mission: Impossible 7» mit Hauptdarsteller Tom Cruise. «Ein topaktueller Film, den wir drei Mal zeigen», sagt Weiss.

Weiss’ persönlicher Geheimtipp wird mit «The Banshees of Inisherin» in englischer Originalfassung mit deutschem Untertitel am Sonntag, 10. September, gezeigt. Die Tragikomödie, die zu Zeiten des irischen Bürgerkriegs spielt, thematisiert das Ende einer lebenslangen Freundschaft zwischen zwei irischen Männern. «Eine Hammer-Geschichte», schwärmt Weiss über den Film mit Colin Farrell und Brendan Gleeson in den Hauptrollen, der an den Oscarverleihungen dieses Jahr neun Mal nominiert wurde.

Eine zweite starke Tragikomödie

Auch Martina Welti empfiehlt mit «Ein Mann namens Otto» eine Tragikomödie. Zu sehen ist der Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle am Sonntag, 3. September. Hanks verkörpert die Rolle eines mürrischen, ordnungsvernarrten Witwers, der jedem und jeder in seiner Nachbarschaft das Leben schwer macht. Durch die herzliche und offene Art neuer Nachbarn aber macht Otto nach und nach eine subtile Veränderung durch. «Ein Film, der sehr berührt und ein Stück weit vom echten Leben erzählt», sagt Welti.

Das Open-Air-Cinema von «Fricks Monti» bietet Platz für 250 Personen. Bild: Peter Schütz

Bevor die Cineastinnen und Cineasten auf ihre Kosten kommen, steht jedoch der Aufbau der Infrastruktur bevor. Kabel müssen verlegt, Tontechnik installiert, Leinwand und Tribüne aufgebaut werden. «Wenn die Vorstellungen ausverkauft sind, braucht es mit dem Restaurantbetrieb zusammen ganz schön viel Personal», sagt Weiss, der sich wünscht, dass das Sommerwetter bis Mitte September in die Verlängerung geht.