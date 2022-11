Frick/Oberhof «Das sind wir unseren Bürgerinnen und Bürgern schuldig»: Weshalb der Gemeinderat von Oberhof Tempo 30 in Frick verhindern will Die Gemeinde Frick will aus Sicherheitsgründen auf der Damm- und der Bahnhofstrasse Tempo 30 einführen. Dagegen wehrt sich der Gemeinderat von Oberhof mit Ammann und Postautochauffeur Roger Fricker, weil er um die Anschlusssicherheit der Busse fürchtet. Jetzt hat die Einwenderverhandlung stattgefunden – eine Einigung gab es nicht. Wie geht es weiter?

Roger Fricker ist Postautochauffeur und Gemeindeammann von Oberhof und wehrt sich mit seinen Ratskolleginnen und -kollegen gegen Tempo 30 auf der Fricker Bahnhofstrasse. Thomas Wehrli

Das erlebt man in der Politik nicht alle Tage: Eine Gemeinde erhebt Einsprache gegen ein Verkehrsprojekt einer anderen Gemeinde. So geschehen in Frick. Der Gemeinderat will aus Sicherheitsgründen auf der Bahnhof- und Dammstrasse Tempo 30 einführen – auch, weil die Strasse stark von Velofahrern und Schulkindern frequentiert wird.

Dagegen wehrt sich der Gemeinderat von Oberhof, weil er um die Anschlusssicherheit der Postautos auf der Benkenlinie fürchtet. Eine zweite Einsprache wurde von einer Privatperson eingereicht.

Mit der Einsprache von Oberhof hatte der Gemeinderat «tatsächlich nicht gerechnet», sagte der Fricker Gemeindeschreiber Michael Widmer nach Eingang der Einsprache. Hinter der Einsprache aus Oberhof steht Gemeindeammann Roger Fricker, der das Ressort Verkehr unter sich hat und selber seit Jahrzehnten als Postautochauffeur auf dieser Linie arbeitet.

Einspracheverhandlung hat stattgefunden

Fricker führte letzte Woche bei der Einwenderverhandlung auch die Verhandlungsdelegation aus Oberhof an. Auf Anfrage sagt er:

«Es war ein konstruktives Gespräch. Eine Einigung haben wir aber nicht erzielt.»

Der Gemeinderat von Oberhof regte beim Gespräch an, mit der Umsetzung von Tempo 30 auf der Bahnhof- und Dammstrasse bis zum Fahrplanwechsel 2024/25 zu warten, da Postauto ab dann mit einem neuen Regime fahren will und sich die Zeitproblematik entschärfen dürfte. «Der Gemeinderat von Frick nahm den Vorschlag zur Kenntnis, hält aber an seinem Zeitplan fest», sagt Fricker. Dieser sieht eine Umsetzung 2023 vor.

Ob Oberhof an seiner Einsprache festhält oder nicht, ist noch nicht definitiv entschieden. «Wir werden das an der nächsten Gemeinderatssitzung entscheiden», sagt Fricker. Er wird sich allerdings dafür starkmachen, dass Oberhof die Einsprache aufrecht hält.

«Wir sind es unseren Bürgerinnen und Bürgern schuldig, dass wir uns für gute Verkehrsverbindungen starkmachen.»

Das Verkehrsgutachten, das Frick in Auftrag gegeben hat, weist für die Dammstrasse einen Zeitverlust von lediglich 17 Sekunden, für die Bahnhofstrasse gar nur eine Zeiteinbusse von neun Sekunden aus.

Kann darunter die Anschlusssicherheit wirklich leiden? «Sicher doch», sagt Fricker. Es gebe Verbindungen, die heute schon sehr knapp seien. «Wenn dann noch ein Velo vor mir fährt, das ich wegen Tempo 30 nicht überholen kann, beträgt der Zeitverlust schnell einmal eine Minute – und der Zug ist weg.»

Viele kleine Massnahmen führen zu grösserem Zeitverlust

Das Problem sieht er in der Summe der Massnahmen. So hat Wittnau in den letzten 30 Jahren die Tempo-50-Tafel mehrmals dorfauswärts verschoben, in Aarau sorgen Fussgängerstreifen für Rückstaus und der geplante Tempo-30-Versuch auf der Bahnhofstrasse wird weitere «wertvolle Sekunden» kosten.

«Alles in allem wird es so zeitlich immer enger.»

Die Anschlusssicherheit «ist aber das A und O im öffentlichen Verkehr», weiss Fricker. «Sind die Anschlüsse nicht mehr immer gewährleistet, werden etliche Berufspendlerinnen und Berufspendler auf das Auto umsteigen», ist er überzeugt. «Und das kann nicht im Sinne der Gemeinden sein.»

Fricker hofft denn auch, dass die weiteren Gemeinden im Benkental «noch auf den Zug aufspringen und sich auch gegen Tempo 30 in Frick und damit für sicherere Anschlüsse einsetzen».