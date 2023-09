Frick/Möhlin Traditionsfirma stellt sich neu auf: Wechsel in der Führungsetage bei der Jakob Müller Holding AG Das Fricker Traditionsunternehmen Jakob Müller stellt sich für die Zukunft neu auf. Stephan Bühler, Nachkomme der Gründerfamilie Müller, ist künftig alleiniger Inhaber. Reto Kuoni, bisher Mitinhaber und CFO der Jakob Müller Holding AG, wendet sich ab nächstem Jahr neuen Aufgaben zu – etwa der Entwicklung des Möhliner Bata-Parks.

Reto Kuoni, Mitinhaber und CFO der Jakob Müller Holding AG (JMH), beendet seine Tätigkeiten für die Fricker Traditionsfirma auf Ende Jahr. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Alleiniger Inhaber ist künftig Stephan Bühler, Nachkomme der Gründerfamilie Müller. Er werde die JMH mit ihren Firmen zusammen mit der Familie Bühler-Müller weiter in die Zukunft führen, heisst es in der Mitteilung.

Stephan Bühler. Bild: zvg

Herzblut für den Bata-Park

Reto Kuoni widmet sich demnach ab 2024 neuen Aufgaben. Er übernimmt zusammen mit der Familie Kuoni den Bata-Park in Möhlin sowie die bestehenden Bewirtschaftungsmandate der Jakob Müller Immobilien AG. «Gemeinsam entwickeln sie diese in einer neuen Firma weiter», heisst es dazu. Und: «Der Bata-Park ist seit je eine Herzensangelegenheit der Familie Kuoni.»

Kuoni war bei der Jakob Müller Holding AG in unterschiedlichen Positionen tätig, zuletzt als Mitinhaber, als Verwaltungsrat in unterschiedlichen Gremien und als CFO. «Seinem Know-how als Finanzexperte und seinem Engagement verdankt die JMH die solide Entwicklung der vergangenen Jahre. Er hat massgeblich zum heutigen erfolgreichen Standing beigetragen.» Stephan Bühler bedauert Kuonis Rücktritt. «Gleichzeitig freue ich mich, dass uns Reto Kuoni in der neuen Position verbunden bleibt. Ich wünsche ihm alles Gute bei seinen neuen Aufgaben», lässt er sich zitieren.

Reto Kuoni. Bild: zvg

Firmengruppe ist in Maschinenindustrie tätig

Die Jakob Müller Holding AG hat ihre Wurzeln im vorletzten Jahrhundert. Vor 130 Jahren als Jakob Müller AG gegründet, entwickelte sich das Unternehmen und umfasst mehrere Firmen: die Jakob Müller AG Frick, die List Technology AG mit Sitz in Arisorf BL und die Benninger AG mit Sitz in Uzwil SG. Die Firmengruppe ist schweizweit und international in der Textilbranche und der Maschinenindustrie tätig.

In Frick entwickelt die Jakob Müller AG Frick Systeme und Lösungen für Band- und Schmaltextilien. «Müller-Maschinen» sind ein Begriff weit über Frick hinaus. Die List Technology AG entwickelt Maschinen, die industrielle Prozesse optimieren. Die Benninger AG entwickelt und produziert Maschinen und Anlagen für die Textilveredelung und die Reifencord-Herstellung.

Das Fricker Traditionsunternehmen Jakob Müller stellt sich für die Zukunft neu auf. Bild: Nadine Böni

Die Jakob Müller Holding AG sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt. «Wie alle Unternehmen in der Branche sehen wir uns momentan mit dem Fachkräftemangel und einer Abkühlung der Weltwirtschaft konfrontiert. Der schwache Euro ist für unsere exportorientierten Unternehmen eine Herausforderung», sagt Stephan Bühler in der Mitteilung. (az)