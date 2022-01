Forderungen in Millionenhöhe, aber nur ein Bruchteil wird beglichen: So fällt die Jahresbilanz der Betreibungsämter aus

Das Betreibungsamt Region Frick betrieb im Jahr 2021 Forderungen über 80 Millionen Franken, jenes in Möhlin Forderungen über 15 Millionen Franken. Häufigster Grund sind ausstehende Steuern oder Krankenkassenprämien. Der Trend von einer immer grösseren Anzahl an Betreibungen ist allerdings gestoppt – bereits das zweite Jahr in Folge.