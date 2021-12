In den nächsten zwölf Monaten wird in Etappen die Quartierstrasse von Höhe Gemeindehaus in Richtung Dammstrasse erneuert. Sanierung und Erschliessung sind Voraussetzung für die Überbauung Blaie. Laut der JKB Immobilien AG arbeite man derzeit an dem Projekt mit über 100 Wohnungen.