Frick Zwidellen-Sanierung auf Kurs: Neue Bruggbachbrücke geht nächste Woche provisorisch in Betrieb Die 2. Etappe der Arbeiten zwischen Gemeindehaus und Parkplatz der Gemeinde ist beendet. Ab 26. Juli kann die neue Brücke über den Bruggbach von Fussgängerinnen und -gängern benutzt werden. Mit dem Bauverlauf des Projekts ist die Gemeinde trotz leichter Verzögerungen zufrieden.

Ab dem 26. Juli steht die neue Bruggbachbrücke Fussgängerinnen und -gängern provisorisch offen. Dennis Kalt

Die Arbeiten in den Zwidellen schreiten voran. Mit dem Abschnitt vom Fricker Gemeindehaus bis zum provisorischen Parkplatz der Gemeinde wurden kürzlich die Arbeiten an der Strasse und Werkleitungen fertiggestellt. Seit dieser Woche ist die Zufahrt in diesem Bereich wieder möglich.

Auch wenn der Baufortschritt dem ursprünglichen Terminplan einige Wochen hinterher hinkt – ein Grund sind hier etwa Lieferverzögerungen von Baumaterialien wie Mittelsteine – ist Marcel Herzog, Leiter Bau und Umwelt, mit dem Bauverlauf zufrieden. Er sagt:

«Ziel ist es nach wie vor, die Sanierungsarbeiten – ohne Deckbelagseinbau – dieses Jahr abzuschliessen.»

Bei den Sanierungsarbeiten der Zwidellen wird sich etappenweise von der Hauptstrasse hin bis zur Blaie/Dammstrasse vorgearbeitet.

Dritter Abschnitt soll Ende September fertig sein

Mit der nächsten Sanierungsetappe ist seit Montag die Durchfahrt im Abschnitt der Zwidellen 16 bis 26 für Fahrzeuge gesperrt. «Die Arbeiten in diesem Abschnitt werden voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein», so Herzog.

Auch für Anwohnende innerhalb des Baufeldes ist die Zufahrt zu den Liegenschaften nicht gewährleistet. Anwohnende im Baustellenbereich können Parkkarten beziehen, die zur Nutzung des Gemeindeparkplatzes berechtigen. Der Zugang zu Fuss wird – «mit der notwendigen Vorsicht» – eingeschränkt möglich sein.

Mit dem Verhalten der Fussgängerinnen und -gänger im Perimeter der Baustelle ist Herzog zufrieden. Er sagt:

«Sie nehmen Rücksicht und laufen zumeist um die Baustelle herum, statt durch sie hindurch.»

Insgesamt zeigten sich die Anwohnenden in Anbetracht der Bauarbeiten verständnisvoll. Die Gemeinde windet ihnen ein Kränzchen. Auch die provisorische Zufahrt mit einer Lichtsignalanlage vom Blaienweg in die Zwidellen habe sich bewährt.

Die neue Bruggbachbrücke kann ab dem 26. Juli für Fussgänger provisorisch benutzt werden. Die temporären Übergänge werden dann rückgebaut. Fertiggestellt sein wird die neue Brücke voraussichtlich im Oktober. So müssen denn etwa noch das Geländer mit Beleuchtung angebracht und der Belag verlegt werden.