Frick Zweiter Anlauf: Gemeinde will die Hauptstrasse sanieren und aufwerten – am umstrittenen Mittelstreifen hält sie als Versuch fest Die Hauptstrasse in Frick soll für 6,3 Millionen Franken saniert und aufgewertet werden. Nachdem das erste Projekt an der Gmeind vor zwei Jahren zurückgewiesen wurde, legt der Gemeinderat nun eine überarbeitete Version vor. Der umstrittene Mittelstreifen zwischen Bäckerei Kunz und Metzgerei Blaser kommt nun doch – allerdings nur als Versuch. Einen Kompromiss gibt es auch bei den Parkplätzen.

Die Hauptstrasse durch Frick soll für 6,3 Millionen Franken saniert und aufgewertet werden Bild: Thomas Wehrli

Die Gemeinde Frick nimmt einen neuen Anlauf, um die viel befahrene Hauptstrasse durch das Dorf zu sanieren und sie zugleich aufzuwerten. An der Gemeindeversammlung im Juni befinden die Stimmberechtigten über einen entsprechenden Verpflichtungskredit.

Beim ersten Versuch, im Juni 2021, wurde die Sanierung nach breiter Kritik auf Antrag der Mitte mit grossem Mehr zurückgewiesen. Kritisiert wurde damals unter anderem, dass die Hälfte der Parkplätze verloren geht und dass die neue Bushaltestelle im Mitteldorf den Verkehrsfluss behindere. Rolf Hüsser sagte damals im Namen der Mitte:

«Mit der neuen Bushaltestelle werten wir nicht das Dorf auf, wir entwerten den Verkehrsfluss.»

Für Kritik sorgte auch die veränderte Platzierung des Fussgängerstreifens bei der Verzweigung zur Schulstrasse, die ungelöste Situation bei der Einmündung der Kaistenbergstrasse und der geplante Mittelstreifen.

Im Wesentlichen fünf Änderungen am Projekt

In den letzten zwei Jahren hat eine breit abgestützte Arbeitsgruppe mit Vertretern der Gemeinde, des Kantons, des Gewerbes, der Anwohner, der Parteien und des Elternvereins das Projekt überarbeitet – und sich auf eine Variante geeinigt, die im Wesentlichen fünf Änderungen am Projekt vornimmt:

– Auf die umstrittene Bushaltestelle im Mitteldorf, also bei der ehemaligen Papeterie Fricker, wird verzichtet.

– Der Fussgängerstreifen im Mitteldorf wird wie geplant vor das ehemalige «Güggeli-Pub» verlegt. «Nach der Realisierung soll jedoch ein Monitoring über die Bewährung im Alltag durchgeführt werden», schreibt der Gemeinderat in seiner Botschaft an die Stimmberechtigten. Und: «Sollte sich der Standort nicht bewähren, soll der Fussgängerstreifen dorfaufwärts verschoben werden.»

Bei der Einmündung der Geissgasse ist neu ein Mehrzweckstreifen vorgesehen. Bild: zvg

– Auch die umstrittene Markierung eines Mittelbereichs im Bereich zwischen Café Kunz und Metzgerei Blaser kommt – allerdings als «Verkehrsversuch mit Monitoring» und ohne Pfosten innerhalb der markierten Fläche. «Die Markierung kann entfernt werden, sofern sie sich in der Praxis nicht bewährt», schreibt der Gemeinderat. Auch bei der Abzweigung in die Kaistenbergstrasse und der Einmündung der Geissgasse wird es einen Mehrzweckstreifen geben, der als Einspurstrecke dient. Bei der Geissgasse dient er zudem als Warteraum für Linksabbieger. Dadurch soll der Rückstau in der Geissgasse reduziert werden.

– Der Fussgängerstreifen bei der Einmündung der Zwidellen wird auf der Höhe der Metzgerei Blaser statt vor der Einmündung gebaut.

– Vor allem Gewerbetreibende hatten am ersten Projekt kritisiert, dass mit der neuen Anordnung der Parkplätze entlang der Strasse rund die Hälfte verloren gehen. «Durch Optimierung» sind im neuen Projekt nun vier Parkplätze mehr vorgesehen. Von den heute 35 nicht eingeteilten Feldern bleiben so 26. Die Parkfelder werden immer im Doppel angeordnet, dazwischen bleibt ein Freiraum von fünf Metern. Zudem werden die Parkfelder einen Meter nach innen versetzt, was insbesondere die Sicherheit der Velofahrer erhöht.

Reichen die Anpassungen?

Die entscheidende Frage wird sein, ob diese Anpassungen am Projekt die Gegnerinnen und Gegner überzeugen können. Denn mehrere Punkte, die vielen Frickerinnen und Frickern wichtig sind, bleiben unberücksichtigt.

So bleibt etwa die Situation bei der Einmündung der Kaistenbergstrasse ungelöst: Aus Kostengründen wird auf eine Verbreiterung der Brücke über den Bruggbach zur Verbesserung der Ausfahrt verzichtet. Auch kann die Strasse nicht vom Verkehr entlastet werden, etwa durch die Forcierung einer Umfahrungslösung. Es wird also auch künftig bei rund 15’600 Fahrzeugen bleiben, die täglich durch das Dorf fahren respektive, zu Stosszeiten, Stossstange an Stossstange die 600 Meter lange Strasse hinter sich bringen.

Zielsetzung der Sanierung ist nicht nur der Werterhalt und eine siedlungsverträgliche Gestaltung, sondern auch die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Reduktion des Strassenlärms um rund acht Dezibel und die Aufwertung des Dorfzentrums. «Dies soll zu einer verbesserten Aufenthaltsqualität im Zentrum führen, wovon die vielen Gewerbe-, Verkaufs- und Dienstleistungsbetriebe profitieren», schreibt der Gemeinderat.

Kosten belaufen sich auf 6,3 Millionen

Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 6,3 Millionen Franken. Davon muss die Gemeinde 2,875 Millionen übernehmen.

Der Zeitplan sieht vor, dass die Strasse ab Herbst 2026 saniert werden soll. Während der Bauphase soll der Verkehr im Einbahnregime geführt werden und die jeweils andere Spur über die Widengasse umgeleitet werden. So kann auf eine Lichtsignalanlage verzichtet werden, was insbesondere zu Spitzenzeiten abends wohl zu einem Verkehrskollaps führen würde.