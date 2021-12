Frick Zu wenige Anmeldungen: Die Weihnachtsfeier für Alleinstehende muss abgesagt werden Abwechselnd organisieren die römisch-katholische Pfarrei und die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Frick eine offene ökumenische Weihnachtsfeier, damit an Heiligabend niemand allein sein muss. Dieses Jahr musste die ökumenische Weihnachtsfeier abgesagt werden, weil zu wenige Anmeldungen eingegangen sind.

Vreni Meier muss die Weihnachtsfeier schweren Herzens absagen. Nadine Böni (18. Dezember 2021)

Für die meisten Christen gehört das Beieinandersein zu Weihnachten. Für sie ist klar: Zusammen wird gefeiert, fein gegessen, beim Christbaum gehockt und Geschenke ausgepackt. Doch das war und ist nicht für alle selbstverständlich, so gibt es auch Randständige, einsame Ehepaare und Alleinstehende, die gerne Weihnachten mit anderen erleben würden, die es aber nicht können, weil sie niemanden dazu haben.

Vreni Meier, Leiterin der Diakoniegruppe der römisch-katholischen Pfarrei, und Johanna Berger, damals diakonische Mitarbeiterin bei der reformierten Kirchgemeinde, tat dieser Umstand im Herzen weh. Sie wollten etwas tun und so riefen sie 2008 die offene ökumenische Weihnachtsfeier Frick ins Leben. Eine Feier, bei der alle Menschen willkommen sind.

Die Feier entwickelte sich zur beliebten Tradition

Mit den Jahren entwickelte sich die Weihnachtsfeier zur Tradition: «Wir hatten teilweise über 30 Gäste, die gekommen sind», sagt Vreni Meier und ergänzt:

«Es kamen verschiedene Menschen aus diversen Gründen.»

Sie erzählt: «Darunter waren auch Alleinstehende, aber nicht nur. Es kamen beispielsweise jeweils auch mehrere ältere Ehepaare, die sonst an Heiligabend alleine gefeiert hätten, die aber schon noch Familie haben, doch erst in den Tagen nach Heiligabend in grösserem Familienkreis feiern.»

Die Feier wird erneut abgesagt

Letztes Jahr war schon früh klar: Die ökumenischen Weihnachten können nicht stattfinden. Zu fest hatte die Pandemie die Schweiz im Griff. So klar war es dieses Jahr nicht: So war das Fest bereits ausgeschrieben. Am Dienstag nun war Anmeldeschluss. Bis am Tag zuvor gingen nur zwei Anmeldungen ein. «So können wir die Weihnachtsfeier leider nicht durchführen», sagt Vreni Meier. Sie werde es den zwei Angemeldeten mitteilen, bedauert sie.

Vreni Meier hat sich mit Herzblut für das Projekt engagiert und so fällt es ihr auch nicht leicht, die Zusammenkunft abzusagen.

«Ich bin aber nicht die Einzige, die sich von etwas trennen muss oder etwas aufgeben muss. Es ist nun mal so, wie es ist.»

Bevor Meier zum Entschluss kam, die Weihnachtsfeier abzusagen, hatte sie noch ehemalige Gäste angeworben: «Ich habe denjenigen geschrieben, die auch schon dabei waren.» Sie denkt, dass viele nicht kommen, weil sie Angst vor einer Corona-Infektion haben. «Das verstehe ich auch», sagt Meier.

Ein anderer trauriger Grund ist ebenfalls für Absagen verantwortlich: «Unsere Gäste waren meist schon älter. Viele sind inzwischen gestorben.» Für die Zukunft nehme sie es so, wie es kommt. «Wenn es die Situation zulässt, organisiere ich den Anlass gerne wieder.»

Ihr bedeutet Weihnachten und das Weihnachtsfest viel: «An Weihnachten feiern wir Geburt Jesu, das ist für mich etwas sehr Spezielles, Schönes und Fröhliches.» Sie war selbst gern an den Weihnachtsfeiern und hat die Stimmung dort stets genossen.