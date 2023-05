Frick «Wir sind heiss darauf, uns wieder zu zeigen»: Die Gewerbeausstellung in Frick kehrt nach sechs Jahren zurück Der Verein Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref) will für 2023 wieder voll durchstarten. Für Mitte September wollen sich die Mitgliedsbetriebe gleich auf drei Fricker Firmenarealen präsentieren. Bei der Tischmesse «Schule trifft Wirtschaft» am 12. und 13. Mai soll auf die Bedürfnisse der «Generation Z» eingegangen werden.

Neu im Geref-Vorstand ist Michael Schmid, der für Evelyne Wernli (rechts) nachrückt, in der Mitte Präsidentin Franziska Bircher. Bild: Peter Schütz

Der Verein Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref) nimmt sich für das laufende Jahr viel vor. Kommendes Wochenende, 12. und 13. Mai, lädt er zum vierten Mal zur Tischmesse «Schule trifft Wirtschaft» in die Dreifachhalle der Schule Ebnet ein.

Darüber informierte Geref-Vizepräsident Patrick Uebelmann an der Generalversammlung des Vereins im Zirkuszelt in Frick. Die Tischmesse soll Jugendlichen, die in der Berufsfindung sind, unter die Arme greifen, indem Firmen aus dem oberen Fricktal ihre Lehrstellenangebote vorstellen. «Wir können 40 bis 50 Berufe abdecken», sagte Uebelmann. Neu ist, dass die Türen bereits am Freitagabend von 18.30 bis 21 Uhr geöffnet sind. Am Samstag dauert die Tischmesse von 9 bis 14 Uhr. Mit im Boot sind unter anderem die Oberstufen Frick, Laufenburg und Gipf-Oberfrick, Gewerbe Regio Laufenburg und der Gewerbeverein Staffeleggtal.

Die letzte Tischmesse in Frick fand vor zwei Jahren mit Maskenpflicht statt. Jetzt soll sie wieder kommen, ohne Maske. Bild: Peter Schütz

Mit der Veranstaltung will Geref die Lehrlingsausbildung und die Sicherstellung von Berufsnachwuchs stärken. Die letzte Tischmesse in Frick fand vor zwei Jahren mit Maskenpflicht statt. «Wir müssen die Schülerinnen und Schüler an der Oberstufe abholen und ausbilden», sagte Geref-Präsidentin Franziska Bircher, «nur so können wir dem Fachkräftemangel gegenhalten». Und: «Wir befinden uns im Arbeitnehmermarkt. Als Arbeitgeber müssen wir auf die Bedürfnisse der Generation Z eingehen», so Bircher.

Bereits stattgefunden haben im April die Berufsbildungstage an den Schulen Laufenburg und Frick, auch sie eine Initiative des Geref. Rund 300 Schüler nahmen die Chance, Vorstellungsgespräche zu simulieren, wahr. Andreas Meier, Vizepräsident des Aargauischen Gewerbeverbandes, lobte die Arbeit des Geref. «Schule braucht Wirtschaft, das wird hier geleistet», sagte er an der Versammlung am Mittwoch.

Für die Gewerbeausstellung in Frick wurde ein eigenes, zehnköpfiges OK mit Bernard Stöckli (Bild) als Präsident gebildet. Bild: Peter Schütz

Der zweite Anlass, den der Verein stemmen will, ist die erste Gewerbeausstellung in Frick seit sechs Jahren. Dafür hat er ein eigenes, zehnköpfiges OK mit Bernard Stöckli als Präsident auf die Beine gestellt. «Wir sind heiss darauf, uns wieder zu zeigen», sagte Stöckli. Die grösste regionale Gewerbeausstellung im oberen Fricktal mit dem Namen «Gewerbe vor Ort» soll vom Freitag, 15., bis Sonntag, 17. September, auf drei Firmenarealen in Frick stattfinden. Stöckli sagte:

«Ich bin überzeugt, das gibt einen ausserordentlichen Anlass.»

Die letzte Gewerbeausstellung war für 2021 geplant, fiel jedoch Corona zum Opfer. Weil der Gewerbeverein Möhlin und Umgebung 2022 die «Möga» durchführte, wurde die Fricker Schau auf 2023 verschoben. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In Vorbereitung sind die Weihnachtsmärkte am 2. Dezember in Frick und am 15. Dezember in Laufenburg.

Nebst den Ausblicken stand der Rückblick auf die vielfältigen Aktivitäten des Vereins in 2022 im Fokus. Zur Sprache kam auch eine Umfrage unter den Geref-Mitgliedern. Dabei soll die Vereinsstruktur sowie die Aufteilung in die Bereiche «Bauhandwerk» und «Verkauf/Dienstleistungen» beurteilt werden.

Was den Verein ebenfalls beschäftigt: die Energie-Preispolitik, die Vergabekriterien der öffentlichen Hand und der Halbstundentakt in Laufenburg. Bircher stellte klar: «Wir als Fricktaler sind gefordert, für ein Ja zum Halbstundentakt zu werben. Da müssen wir uns stark machen.»

Eine Änderung gab es im Geref-Vorstand. Neu dabei ist Michael Schmid, der für Evelyne Wernli – seit 2020 im Vorstand - nachrückt. Schmid ist für den Geref-Onlineauftritt zuständig. An der Versammlung waren 78 Stimmberechtigte anwesend.