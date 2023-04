Frick «Hoffen auf 20 Grad Wassertemperatur»: In der Badi laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart Nach dem Supersommer 2022 mit Rekordbesucherzahlen bereiten sich die Fricktaler Schwimmbäder auf die 2023er-Saison vor. Als Erstes eröffnet am 1. Mai traditionell das Schwimmbad Frick. Dort hat das Team bereits das Wasser in die Becken eingelassen. Ab Mitte Mai sind dann alle soweit. Aber der Badespass wird teils auch teurer.

Florian Rizzo und Simon Heimann, stellvertretender Betriebsleiter und Betriebsleiter in der Badi Frick (von links), freuen sich auf den Sommer 2023. Bild: Hans Christof Wagner

Es ist fast schon Tradition, dass die Fricker Badi als erste der Region in die neue Saison starten. Daran ändert sich auch 2023 nichts. Am Sonntag, 1. Mai, ist es in Frick so weit, auch wenn sich das gerade noch die wenigsten vorstellen können. Die Lufttemperatur aktuell: 7,5 Grad Celsius. Wassertemperatur: ähnlich tief. Betriebsleiter Simon Heimann und Stellvertreter Florian Rizzo frösteln noch leicht auf dem Badi-Areal. Das Wasser befindet sich schon seit einigen Tagen in den Becken. Eine Woche hat es gedauert, bis sie randvoll waren.

Jetzt hoffen die beiden für die kommenden Tage auf höhere Temperaturen, vor allem nachts. Auf dass die Überwindung, am 1. Mai einen Köpfer ins noch kühle Nass zu wagen, nicht allzu gross wird. «Wir hoffen, dass wir zum Saisonstart auf 20 Grad Wassertemperatur oben sind», sagt Heimann. Dabei helfen, das Wasser angenehmer zu temperieren, soll die Solaranlage des Fricker Vitamare.

Frick ist traditionell der Saison-Opener. Mitte Mai sind dann sämtliche Fricktaler Badis so weit. Am Samstag, 13. Mai, starten Möhlin, Laufenburg, Rheinfelden und Magden in die 2023er-Saison. Einen Tag darauf, am 14. Mai, ist auch die kleinste Fricktaler Badi offen, die in Wölflinswil.

Ab wann, abgesehen vom immer möglichen Schwumm im Rhein, in Kaiseraugst gebadet werden kann, ist derzeit noch unklar. «Vermutlich wird es Juni werden», sagt Mona Röthlisberger, die mit Martina Berndt den Campingplatz und das Schwimmbad in Kaiseraugst betreibt. Hintergrund sind Bauarbeiten am Schwimmbecken.

Umstellung auf Hallenbad in Frick auch eine Option

Ende April, Nachttemperaturen von nur leicht über null – und doch sind Heimann und Rizzo zuversichtlich. «Das ist für die Jahreszeit normal», sagen sie. Und wenn am 1. Mai alle Stricke reissen sollten, haben sie ja noch die Option, auf den Hallenbad-Betrieb umzustellen. «Als Faustregel gilt bei uns 20-20», sagt Heimann. Das heisst, wenn Luft und Wasser 20 Grad oder wärmer sind, geht das Freibad auf.

Die Badi Frick steht kurz vor der Eröffnung. Der Unterwassersauger dreht schon seine Runden. Bild: Hans Christof Wagner

Und schon jetzt, kaum dass die Becken voll sind, dreht der Unterwasserroboter seine Runden, um die Beckenboden abzusaugen. Im Schwimmerbecken rotiert er über die neue graublaue Beckenfolie. Sie wurde über den Winter neu eingebaut. Die Alte hatte mit 21 Jahren das Ende ihrer Tage erreicht.

«Jetzt beginnt der Feinschliff», sagt Rizzo: Rasenmähen, Putzarbeiten und schauen, ob nach der Winterpause alles reibungslos läuft. Er und Heimann werden die kommenden Tage auch die Filteranlage hochfahren, als Filtermaterial dient Kieselgur.

In den Technikräumen der Badi Frick muss Betriebsleiter Simon Heimann die richtigen Schalter betätigen. Bild: Hans Christof Wagner

Die kommende Woche werden sie und ihr Team alles geben, um die Badi auf den Saisonstart vorzubereiten. Sie wissen, dass am 1. Mai auch wirklich die ersten auf der Matte stehen. Erfahrungsgemäss sind es Stammkundinnen und Stammkunden, welche die noch anfängliche Ruhe gerne zum Bahnenschwimmen nutzen.

Höhere Eintrittspreise in Frick und Laufenburg

In Frick steigen die Eintrittspreise erstmals nach 15 Jahren wieder. Erwachsene zahlen ab 1. Mai 7 statt bisher 6 Franken. Der Eintritt für Kinder erhöht sich um 50 Rappen auf 3.50 Franken.

Auch Laufenburg geht mit den Preisen hoch: Dort zahlen Erwachsene für den Eintritt neu 6 statt 5 Franken. Gleich bleiben die Preise hingegen in Möhlin, Rheinfelden, Magden, Wölflinswil und Kaiseraugst. Die Badi Magden kann 2023 zudem mit einer neuen Attraktion aufwarten, einem Spiel- und Begegnungsplatz. Die Einweihung ist für den 17. Juni geplant.