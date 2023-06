Frick Willkommen in «Freakistan»: Wer einreisen will, muss erst einmal zehn Franken in «Freaktaler» umtauschen An der Schule Frick läuft ein Projekt, das es in der Form wohl noch nie in der Schweiz gegeben hat: Aus Oberstüflerinnen und Oberstüflern werden Bürgerinnen und Bürger einer demokratisch verfassten Republik. Für drei Tage gelten die alten Hierarchien nicht mehr – dafür gibt es einen Zoll mitten im Schulhaus und eine eigene Währung.

Die Schweiz ist ein Stück kleiner geworden. Ein neuer Staat hat ihr Gebiet abspenstig gemacht. Aber sie kann es verschmerzen. Es ist ja nur ein Zwergstaat. Er wird nur drei Tage bestehen. «Freakistan» heisst die neue Republik. Und ihr Territorium ist auf das Gebäude C der Schulanlage Ebnet in Frick beschränkt. Plus noch ein paar Aussenareale.

Beim Projekt «Freakistan» an der Schule Frick wird ein kompletter Staat simuliert. Und das fängt beim Zoll an seiner Grenze an. Bild: Hans Christof Wagner

Aber wer glaubt, er könnte da als Ausländerin oder Ausländer so einfach über die Grenze, der hat sich schwer getäuscht. Streng ist das Zollregime am Schuleingang. Wer keinen «Freakistan»-Ausweis vorzeigen kann, wird nur reingelassen, wenn er ein Touristenvisum löst. Und das gibt es nur gegen den Umtausch von zehn Franken. 100 «Freaktaler», die Währung des Landes, gibt es dafür. «Freakistan» braucht Devisen, und zwar harte. «Ist schon ein bisschen wie in der DDR», sagt Lehrperson Lisa Eisenhuth lachend.

Schulgemeinderätin erster «ausländischer» Staatsgast

Auch Fricks Schulgemeinderätin Susanne Gmünder, «Freakistans» erster «ausländischer» Staatsgast, hat ein Visum lösen müssen. Sie findet es noch grosszügig, dass es für alle drei Tage der Staatsgründung gilt. «Sie hätten das ja auch nur auf einen beschränken und dann dreimal kassieren können», sagt sie schelmisch. Aber so geschäftstüchtig sind die Schülerinnen und Schüler dann doch nicht. Sie ist überrascht, wofür sie hier alles Freaktaler ausgeben kann – auch für Hairstyling und Make-up.

«Schule als Staat» – das ist das Projekt, das hinter «Freakistan» steht. Aus 200 Schülerinnen und Schülern der 3. Oberstufe werden Freakistanerinnen und Freakistaner. Den Namen haben sie demokratisch bestimmt. Auch Lehrpersonen und Mitarbeitende wechseln die Rollen. Haben auch nicht mehr Rechte als die Jugendlichen.

Denis und Simon von der Freakistaner Regierung präsentierten die Flagge des neuen Staates. Bild: Hans Christof Wagner

Staatsgründung in der Aula: Während das «Volk» die Sitzreihen füllt, schneiden oben auf Bühne Denis und Simon das Band durch. Hinter ihnen prangt «Freakistans» Flagge – ein Fuchs, eingerahmt von fünf goldenen Sternen, die für die fünf Schulgebäude stehen. Und die neue Regierung macht sich gleich schon mal unbeliebt. Verkündet sie doch, dass ab sofort ein Steuersatz von acht Prozent gilt. Buh-Rufe. Das Volk murrt, fügt sich dann aber doch.

Sie sind jetzt Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, haben ein Parlament gewählt. Es ist wohl das erste Mal, dass «Schule als Staat» in der Schweiz stattfindet. Mehr als ein halbes Jahr Vorbereitungen liegen hinter dem Team. Ein «historischer Moment», findet Lothar Kühne. Schulleiter ist der sonst. Jetzt muss er für die kommenden drei Tage seine Macht abgeben. Es ist ein friedlicher Regimewechsel.

«Schule als Staat» soll politische Prozesse erlebbar und bewusst machen. Aber nur Politisieren ist nicht genug. Denn «Schule als Staat» will auch eines vermitteln: Der Staat braucht Geld, und er holt es sich von euren Löhnen.

Arbeiten für 30 Freaktaler Mindestlohn

Also müssen die Oberstüflerinnen und Oberstüfler in den drei Tagen «Freakistan» ihr eigenes Geld verdienen – ob in der freien Wirtschaft oder im öffentlichen Dienst. Und so verwandeln sich die Schulzimmer in Cafés und Beautysalons, Cocktailbars, Massagestudios und vieles mehr.

Arbeiten muss man in «Freakistan» auch, so wie hier Nelia, Tiana und Arzana beim Verkauf von Backwaren. Bild: Hans Christof Wagner

Und überall kann die Kundschaft nur mit «Freaktalern» zahlen. Buchhaltung, Steuererklärung, Schichtpläne erstellen und schauen, dass bei 30 Freaktalern Mindestlohn die Firma nicht pleitegeht – auch darum geht es bei «Schule als Staat». Die Botschaft: willkommen im richtigen Leben. Und Marketing haben die drei «Freakistanerinnen», die Kuchen und Desserts verkaufen, schon gut drauf. Sie preisen ihre Waren an, sagen: «Alles mit viel Liebe gebacken.»