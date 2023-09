Frick Wegen Sicherheitsrisiken während der Bauarbeiten: Gemeinderat verfügt temporäre Tempo-30-Zone An der Fricker Widengasse befinden sich seit einigen Monaten zwei Grossbaustellen. Wegen dem Schwerverkehr, unübersichtlichen Situationen, stockendem Verkehrsfluss und Rückstaus drosselt der Gemeinderat in der Widengasse sowie der Stöcklimattstrasse das Tempo – und zwar so lange, bis die Bauarbeiten zu Ende sind.

Kräne, Gerüste und schwere Maschinen – derzeit wird an der Fricker Widengasse sowie in deren Spickel zur Stöcklimattstrasse eifrig gebaut. Die Aargauische Kantonalbank modernisiert und erhöht ihr Gebäude und keine 300 Meter wächst die «Erla»-Überbauung mit fünf Häusern und 82 Wohnungen in die Höhe. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, hat der Gemeinderat nun eine temporäre Tempo-30-Zone in der Widengasse und Stöcklimattstrasse verfügt.

Da gegen die publizierte Verkehrsanordnung niemand Rechtsmittel ergriffen hatte, liess die Gemeinde in den letzten Tagen Markierungen und Signalisationen anbringen. Temporär ist die Tempo-30-Zone, weil sie zeitlich auf den Betrieb der Baustellen festgelegt ist. Hierzu findet man auf der Facebook-Seite der Gemeinde Frick die spitzfindige anmutende Frage eines Users, ob man somit nach 17 und vor 8 Uhr sowie am Samstag und Sonntag – wenn nicht gearbeitet wird – 50 km/h fahren dürfe.

Tempo-30-Zone gilt ganztags

In der Widengasse (im Bild) und der Stöcklimattstrasse in Frick wurde eine temporäre Tempo-30-Zone verfügt. Bild: Dennis Kalt

Gemeindeschreiber Michael Widmer verneint dies. «Die Tempo-30-Zone gilt ganztags.» Die Gemeinde geht von einer Bauzeit von rund 18 Monaten aus. Beide Bauprojekte starteten im Mai. Bedeutet, dass die Tempo-30-Zone mindestens bis weit ins Jahr 2024 Bestand haben wird.

Doch schon bevor die Gemeinde die temporäre Tempo-30-Zone verfügte, waren Tempo-30-Schilder im Bereich der Überbauung Stöcklimatt angebracht. Widmer erklärt, dass sich bereits beim Aushub für die Überbauung Stöcklimatt gezeigt habe, dass die Baustelle mit viel Schwerverkehr verbunden ist, was naturgemäss zu unübersichtlichen Situationen, stockendem Verkehrsfluss und Rückstaus führe.

Zugleich sei festgestellt worden, dass der Baustellenbereich vereinzelt mit überhöhter Geschwindigkeit durchfahren wurde. «Die Bauherrschaft und die Gemeinde erkannten die Sicherheitsrisiken sofort und signalisierten eine vorübergehende Baustellensignalisation mit Tempo 30», sagt Widmer.

Weiterhin von Quartier zu Quartier

Ohne ordentliche Publikation mit Rechtsmittelmöglichkeiten sei eine solche Signalisation nach den Bundesvorschriften aber nur kurzfristig während maximal 60 Tagen erlaubt, weshalb der Gemeinderat Ende Juni eine entsprechende Signalisationsverfügung für die Dauer der Baustellen beschloss, so Widmer weiter. «Weil auch rund um den Um- und Ausbau des Geschäftsgebäudes der Aargauer Kantonalbank eine weitere grössere Baustelle in Betrieb steht, wurde Tempo 30 für die ganze Widengasse verfügt.»

Die Frage, ob der Gemeinderat überlege, nach dem Ende der Baustellen nahtlos eine feste Tempo-30-Zone in der Widengasse und Stöcklimattstrasse zu installieren, stelle sich aktuell noch nicht. In Frick sind in den letzten Jahren diverse Tempo-30-Zonen erlassen worden.

Prominentestes Beispiel ist die Bahnhof- und Dammstrasse, der Gänsacker oder der Turner- und Sportplatzweg. Dass bald eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 zum Thema werden könne, verneint Widmer: «In Frick werden Tempo-30-Zonen weiterhin nur erlassen, wenn eine Umfrage im Quartier zeigt, dass eine Mehrheit der betroffenen Bevölkerung dies ausdrücklich wünscht», sagt er.