FRICK Von Dübeln und Schrauben bis zu Arbeitsschutz: Würth eröffnet im Fricktal einen Handwerker-Shop Der Werkzeug-Handelsriese Würth AG eröffnet einen Shop in Frick. Auf 300 Quadratmetern werden Montage- und Befestigungsmaterial sowie persönlicher Arbeitsschutz an Handwerksbetriebe verkauft. Der Shop wird im November eröffnet.

Das Transparent zur Eröffnung des Würth-Handwerker-Shop ist nicht zu übersehen. Bild: Mira Güntert

Wer in den vergangenen Tagen von der Autobahn oder der Hauptstrasse aus Ueken kommend nach Frick einbog, hat es möglicherweise schon entdeckt: Frick erhält einen Handwerker-Shop. Mit einem mehrere Meter langen, roten Transparent an der Strasse macht der Werkzeug-Handelsriese Würth auf seine Pläne aufmerksam.

Mit dem Einzug in die Industriestrasse 15 expandiert die national tätige Würth AG ins Fricktal. «Dadurch wird unser Netz an Handwerker-Shops zwischen Pratteln, Baden-Dättwil und Buchs AG ergänzt», sagt Xenia Schruft, Assistentin der Geschäftsführung bei Würth. Es ist gemäss Angaben des Unternehmens dessen 48. Handwerker-Shop in der Schweiz.

300 Quadratmeter Verkaufsfläche

Zu kaufen gibt es auf der 300 Quadratmeter grossen Verkaufsfläche alles, was das Handwerkerherz begehrt. «Wir bieten Befestigungs- und Montagetechnik sowie persönlichen Arbeitsschutz an», sagt Schruft. Es werden zwei Mitarbeitende im Geschäft tätig sein.

Wer nun denkt, die eigenen Heimwerker-Tätigkeiten aufgrund des neuen Shops auf ein neues Level heben zu können, muss leider enttäuscht werden. Der Laden richtet sich in erster Linie an Berufshandwerker aller Branchen – ein klassisches B2B-Geschäft. Business to Business, also von Firma zu Firma. Handwerksbetriebe aller Art sollen im Shop ihren Sofortbedarf decken können.

In diese aktuell leerstehende Räumlichkeit an der Industriestrasse 15 zieht der Würth-Handwerker-Shop ein. Bild: Mira Güntert

Mit dem Einzug der Würth AG wird die Gewerbeliegenschaft, die der August Benz Immobilien & Bau AG gehört, um einen renommierten Mieter ergänzt. Das Geschäft bezieht gemäss Daniel Erni, Leiter Handwerker-Shops Schweiz bei Würth, die aktuell leerstehende Räumlichkeit auf der Rückseite des Gebäudes. Der Eingang wird sich direkt an der Industriestrasse befinden.

Bis zu Eröffnung am 13. November seien gemäss Schruft noch ein paar kleinere Umbauten im Innenbereich notwendig. «Am 16. November findet dann unsere Eröffnungsfeier statt», sagt sie.