Frick Von der Torte bis zum Traumkleid: «Fricktaler Hochzytswelt» präsentiert Dienstleistungen für Heiratswillige Am 1. und 2. Oktober findet im Gartencenter Fricktal nach 15 Jahren wieder eine Hochzeitsmesse statt. Die Organisatoren wollen damit dem regionalen Gewerbe eine Plattform geben – und vielleicht sogar die eine oder den anderen in Hochzeitslaune bringen.

Organisieren die erste «Fricktaler Hochzytswelt»: Andreas Saleschak, Nicole Schmid und Claudia Rämi (v. l.). Dennis Kalt

Für Paare aus der Region, die vorhaben, sich das Jawort zu geben, könnte das Gartencenter Fricktal – ehemals «Blueme Kari» – am 1. und 2. Oktober ein interessanter Ort sein. Denn dort, an der Fricker Hauptstrasse 3, findet zwischen Blumen und Sträuchern die erste «Fricktaler Hochzytswelt» statt.

Zuletzt fand in der gleichen Lokalität, die damals noch unter Moser Gartencenter firmierte, vor 15 Jahren die letzte Hochzeitsmesse statt. Eigentlich, so erzählt Nicole Schmid, hätte bereits vergangenes Jahr ein vergleichbarer Event stattfinden sollen; aber die Pandemie und ihre Einschränkungen führten dazu, dass man von der Durchführung absah.

Eine Plattform für das regionale Gewerbe

Ziel, so Schmid, sei es, dem regionalen Gewerbe mit der «Fricktaler Hochzytswelt» eine Plattform zu geben und ihre Dienstleistungen rund um «den schönsten Tag im Leben» sichtbar zu machen. Schmid sagt:

«Die angefragten Dienstleister waren von der Idee begeistert und haben gleich zugesagt.»

Nicht nur für die Anbieterinnen und Anbieter sei der Anlass ein positiver Event. Auch Heiratswillige aus der Region haben die Möglichkeit, gleich verschiedene Dienstleisterinnen und Dienstleister innert einiger Minuten kennen zu lernen, ohne sich einzeln auf die Suche nach diversen Anbieterinnen und Anbietern für etwa Torte, Ringe, Essen, Blumen oder Fotografen machen zu müssen.

Die einzelnen Dienstleistenden werden sich verteilt über das Gartencenter präsentieren. Da ist etwa Schmid selbst, die aus dem gleichnamigen Fricker Uhren-, Schmuck- und Optikgeschäft unter anderem eine grosse Kollektion an Ringen bereithalten wird.

Auch Claudia Rämi, die das Gartencenter führt und zusammen mit Schmid sowie Andreas Saleschak von «Herby – The Food Truck» die Hochzeitsmesse organisiert, wird an diesem Wochenende ihre florale Kunst zum Thema Hochzeit – etwa Brautsträusse – präsentieren.

Vom Make-up bis zur Hochzeitskutsche

Saleschak wird an diesem ersten Oktoberwochenende mit seinem Foodtruck vor dem Gartencenter zugegen sein und für Gaumenfreude sorgen. Er sagt: «In Sachen Essen bieten wir für Hochzeiten den vollen Service bei der Planung, Organisation sowie Bewirtung der Gäste.»

Dazu gesellen sich Dienstleiter, die etwa für die passende Festtagsfrisur, den edlen Tropfen, das passende Make-up, für gelungene Fotos oder das Traumkleid sorgen. Zu sehen sind auch Peter Nussbaumer aus Möhlin, der mit seiner Hochzeitskutsche vor Ort ist oder Simone Knechtle aus Effingen, die kunstvolle Hochzeitstorten kreiert.

Die «Hochzytswelt» spreche besonders Heiratswillige an, aber eben nicht nur, so Schmid. So können viele der Dienstleistungen nicht nur im Kontext einer Hochzeit, sondern darüber hinaus – etwa Geburtstage oder andere Feiern – genutzt werden. Schmid sagt:

«Wir wünschen uns für die Messe viele interessierte Besucherinnen und Besucher und viele Gespräche, die wir führen können.»

Und als i-Tüpfelchen: wenn der eine oder die andere nach dem Besuch der Messe in Hochzeitslaune kommen würde.