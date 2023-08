Frick Von der Schulbank ging es für ihn direkt an den Marktstand – nun bringt er Farbe in die Küchen Auf dem Fricker Markt gaben Carla Bless und Joy Karban mit ihren bunten Keramikreiben ihre Premiere. Letzterer verzichtete vor zehn Jahren auf eine Ausbildung nach der Schule, um direkt Markfahrer zu werden. Heute wünscht er sich, dass es wieder mehr «echte Marktschreier» und Nachwuchs gibt – damit die Tradition des Marktfahrens eine Perspektive hat.

Die Keramikreiben in den sommerlichen Farben und Mustern stechen ins Auge. Mit ihrem 2022 gegründeten Unternehmen «Toepferart» geben Joy Karban, 26, und Carla Bless, 27, an diesem Montag ihre Premiere auf dem Fricker Markt. So mancher Passant und manche Passantin bleiben vor dem Stand des Paares aus St.Gallen neugierig stehen. Dann bildet sich eine kleine Menschentraube.

Carla Bless und Joy Karban bieten mit ihrem Unternehmen Toepferart Reiben aus Keramik feil. Bild: Dennis Kalt

Einsatz für Carla Bless. «Egal ob rechtsherum, linksherum oder kreuz und quer – nur nicht mit zu viel Druck reiben», sagt sie, führt die Knoblauchzehe über der Reibe hin und her und zeigt den Zuschauenden nur einen Augenblick später die perfekte Konsistenz der Paste für die Zubereitung eines Knofibrotes. «Das geht natürlich auch mit Gurken für Tsatsiki oder Tomaten für Bruschetta», sagt Bless. Eine ältere Dame ist von der Demonstration überzeugt und für 20 Franken wechselt eine Reibe, samt Pinsel und Rezeptbuch, die Besitzerin.

Verkaufen über Nähe und Emotionen

Joy Karban weiss: Nicht nur die Güte der Ware entscheidet über den Umsatz am Ende des Tages. Es kommt auch darauf an, wie die Ware verkauft und angepriesen wird. «Uns geht es darum, die Marktbesuchenden zu unterhalten, ihnen die Ware vorzuführen», so Karban. Dies schaffe Nähe und sorge mitunter für positive Emotionen, die schlussendlich zum Kaufentscheid führen können. Generell, so sagt Karban, gebe es in der Schweiz kaum noch echte «Marktschreier», welche die Kundschaft mit Shows unterhielten. «Das ist schade, denn dadurch werden die Märkte lebendig», sagt er.

Die Reiben und Dip-Schalen gibt es in diversen Farben. Bild: Dennis Kalt

Karban begann als 16-Jähriger direkt nach der Schule ohne Ausbildung seine Karriere als Marktfahrender. «Segen von meiner Familie oder Freunden bekam ich keinen», sagt er und lacht: «Aber das Verkaufen und der direkte Kontakt mit Menschen liegen mir halt.»

Nach der coronabedingten Aufgabe seines vorherigen Geschäfts hat er zusammen mit seiner Partnerin mittlerweile drei Angestellte, sodass die Keramikreiben an mehreren Märkten parallel feilgeboten werden. Pro Jahr verkauft das Paar mit Toepferart Keramikreiben im unteren fünfstelligen Bereich – auf Märkten sowie online.

Allgemeine Teuerung ist keine Ausrede

Dass es nach Corona der allgemeinen Teuerung wegen schwieriger geworden sei, auf Märkten Waren an die Kundschaft zu bringen, will Karban als Ausrede nicht zählen lassen. «Wenn die Menschen etwas weniger bereit sind Geld auszugeben, dann muss ich halt noch besser verkaufen und den Stand noch auffälliger machen», so Karban, der seinen neuen Angestellten in kurzen Videos erklärt, wie sie den Stand aufbauen und die Ware präsentieren können.

Carla Bless demonstriert den Interessierten ihre Ware. Bild: Dennis Kalt

Für Angestellte zahlt «Toepferart» einen Bruttomonatslohn von 4500 Franken. Dazu kommt eine Beteiligung am Umsatz, sodass ein guter Verkäufer oder eine gute Verkäuferin einen Verdienst von 6500 Franken brutto erzielen kann. Einen angemessenen Lohn für das Personal zu zahlen, ist für Karban wichtig. Denn so wünscht er sich, dass in den nächsten Jahren wieder vermehrt junge Leute nachkommen – damit die Tradition des des Marktfahrens mittel- und langfristig eine Perspektive hat.