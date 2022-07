Frick Vögele Shoes muss auch die Filiale in Frick schliessen – die Fläche ist zur Neuvermietung ausgeschrieben Das traditionsreiche Schuhgeschäft schliesst die Filiale im Fricktaler Einkaufszentrum wegen Liquiditätsproblemen. Betroffen sind fünf Mitarbeitende. Wie es für sie weitergeht, ist ebenso offen, wie die Frage, was mit der frei werdenden Fläche passiert.

Die Filiale von Vögele Shoes im Fricktalcenter A3 schliesst am 20. Juli. Nadine Böni

Fertig Sommersandalen, Gummistiefel und Halbschuhe: Die Filiale des traditionsreichen Schuhgeschäfts Vögele Shoes im Fricktalcenter A3 in Frick schliesst am Mittwoch, 20. Juli. Das sickerte vergangene Woche in Zusammenhang mit der Schliessung der Wohler Filiale durch – und wird auf Zetteln im Schaufenster bestätigt.

Der Uznacher Detailhändler kämpft mit Liquiditätsproblemen. Anfang Juni beantragte die Aktiengesellschaft Karl Vögele AG eine provisorische Nachlassstundung. Das Unternehmen sieht sich gezwungen, «unser Geschäftsmodell nochmals sehr sorgfältig zu durchleuchten und den neuen Marktgegebenheiten anzupassen», wie Verwaltungsratspräsident Christian Müller auf Anfrage schreibt.

Er nennt externe Unwägbarkeiten wie geopolitische Veränderungen, die Inflation sowie die sinkende Nachfrage im Einzelhandel generell als Gründe.

Für Mitarbeitende wird eine Lösung gesucht

«Der Standort in Frick gehört definitiv zu jenen Filialen, die wir gerne für uns in Zukunft sichern würden», so Müller. «Leider gestalteten sich die Gespräche mit den Verantwortlichen in Frick sehr anspruchsvoll. Trotz mehrerer offerierter Möglichkeiten unsererseits, den Standort innerhalb der provisorischen Nachlassstundung weiterführen zu können, konnten wir keine gemeinsam getragene Lösung finden.»

Daher muss der Standort kurzfristig geschlossen werden. Bei der Verwalterin des Einkaufszentrums konnte ferienbedingt niemand Auskunft dazu geben. Betroffen sind von der Filialschliessung in Frick fünf Mitarbeitende. Ob und wie es für sie bei Vögele Shoes weitergeht, ist derzeit noch unklar. Müller sagt:

«Wir bedauern die Schliessung sehr. Wir prüfen alle Optionen und setzen selbstverständlich alles daran, unseren Mitarbeitenden eine adäquate Tätigkeit innerhalb der Unternehmung anzubieten.»

Auch die Zukunft der frei werdenden Fläche ist offen. Auf einer Immobilienplattform ist die Verkaufsfläche im Center allerdings zur Neuvermietung ausgeschrieben. Im Inserat heisst es: «Im Fricktalcenter A3 vermieten wir nach Vereinbarung eine gut gelegene Mietfläche auf 351 Quadratmeter verteilt, welche entweder als Büro, Friseursalon, Praxis, Verkaufsfläche oder Gastronomiefläche genutzt werden kann.»