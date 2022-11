Frick «Vielleicht ist ein Wappenwechsel zum Saurier fällig»: Die Dorfchronik widmet sich dem bekanntesten Einwohner Die eben erschienene 14. Ausgabe der Fricker Dorfchronik «Frick – Gestern und Heute» ist mit 200 Seiten so dick wie nie zuvor. Sie zeigt die einstige Gewerbesituation im Zentrum, erzählt die Geschichte einer Bahnverbindung, die es nie gab und stellt die berühmtesten Einwohner Fricks vor: Die Saurier.

Der Arbeitskreis Dorfgeschichte: (von links) Thomas Wehrli, Heinz Schmid, Werner Fasolin, Linus Hüsser, Geri Hirt, Paul Gürtler, Kurt Schmid. Bild: zvg

Wo heute die Storchen-Apotheke steht, war ab 1825 eine Bierbrauerei beheimatet. «Wegen zu geringem Umsatz gab Anton Herzog die Brauerei samt Gastbetrieb schon 1830 wieder auf und zog nach Basel, wo er als Küfer arbeitete», heisst es im ersten Artikel der neusten Ausgabe der Fricker Dorfgeschichte. Wo seit 1960 das Kino Monti domiziliert, war vorher, seit 1821 ein Badhaus mit Speisesaal im oberen Stock ansässig.

Recherchiert und verfasst wurde diese Aufstellung über die frühere Gewerbesituation in Frick von Heinz Schmid, der zum letzten Male an der beliebten Chronik «Frick – Gestern und Heute» mitarbeitete.

Von einer Bahn, die es nie gab

Mit einem Jahr Verzögerung und so dick wie noch nie – es sind über 200 Seiten – wurde am Sonntagabend im «Rampart» die 14. Ausgabe der Fricker Dorfchronik vorgestellt. Historiker Linus Hüsser führte die Anwesenden durch die 13 Beiträge zu den Themen Wirtschaft, Saurier und Zeitreise sowie durch den Chronikteil mit einem Rückblick auf die Ereignisse seit Mitte 2018.

Erzählt wird nebst weiteren spannenden Geschichten von drei hundertjährigen Nachbarn in der Wohnkolonie Dörrmatt, von der Handwerkerschule in Frick (1897–1959) sowie von der Staffeleggbahn, einem inzwischen vergessenem Projekt. Angedacht war 1869 eine Eisenbahnverbindung zwischen Frick und Aarau, zwischen Densbüren und Küttigen war ein Tunnel vorgesehen.

Eine interessante Lektüre sind auch die 200 Jahre alten «Intelligenzblätter», wie die Amtsblätter damals hiessen und die wenig Sinn für Datenschutz hatten. Da ist zum Beispiel in einem Eintrag zu lesen: «Daher werden alle Weibspersonen vor näherem Umgang mit diesem liederlichen Menschen gewarnt.»

Der Saurier und drei Verabschiedungen

Drei Beiträge handeln vom bekanntesten Fricker Einwohner, dem Saurier. Erzählt wird von XL, dem grössten Plateosaurier aus Frick, der auch schon im deutschen Bonn und in den Niederlanden ausgestellt war, dem ersten Raubdinosaurier-Skelett der Schweiz und der Feinstruktur von Saurierknochen. «Schon unsere erste Ausgabe von 1985 zeigt einen Saurier auf dem Umschlagbild», so Heinz Schmid und er meinte weiter:

«Vielleicht ist mit der Einweihung eines neuen Museums wieder einmal ein Wappenwechsel fällig, zum Saurier. Schlaue Füchse können wir ja trotzdem bleiben.»

Nach der Vorstellung der Chronik folgte die Laudatio für drei langjährige Mitglieder. Einen sehr langen Applaus gab es für Heinz Schmid, der seit der Gründung des Arbeitskreises vor 40 Jahren mit dabei ist und seit damals als Präsident amtete. «Seine Sitzungen waren tadellos vorbereitet und seine Protokolle enthielten immer wieder humorvolle Anmerkungen», so Gemeindeammann Daniel Suter.

Heinz Schmid hat in all den Jahren zahlreiche Berichte für die Dorfchronik verfasst. «Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind», meinte er auf Nachfrage. Er gebe sein Amt und die damit verbundene Verantwortung nun aber gerne in jüngere Hände.

Der ehemalige Bezirksschullehrer Kurt Schmid war seit 2004 Mitglied und unter anderem für die Chronik verantwortlich. Daniel Suter: «Er erfüllte diese Aufgabe – ‹Was soll, muss und darf in der Chronik erwähnt werden?› – mit dem nötigen Fingerspitzengefühl.» Ebenfalls verabschiedet wurde Werner Fasolin, der von 1994 bis 2003 und nach einer zehnjährigen Pause bis heute im Arbeitskreis tätig war. Eines seiner Spezialgebiete, so Suter, seien die alten Bauernhäuser im Fricktal.

Die drei Vakanzen konnten bereits neu besetzt werden: Simone Rufli, Natalie Vogt und Franz Wülser werden künftig bei «Frick – Gestern und Heute» mitarbeiten.