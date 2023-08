Frick Vermisste 52-Jährige tot aufgefunden Die seit anfangs August vermisste Frau wurde inzwischen tot aufgefunden.

Seit Freitag, dem 4. August, wurde eine 52-jährige Frau aus dem Fricktal vermisst. Die Aargauer Kantonspolizei bat die Bevölkerung um Hinweise.

Am 17. August wurde in einem Waldstück in Eiken eine verstorbene Person gefunden. Wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilt, konnte die Frau zwischenzeitlich identifiziert werden. Es handelt sich um die Vermisste.

Die genauen Todesumstände sind noch nicht geklärt. Laut Polizei liegen aber keine Hinweise auf ein Verbrechen vor. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. (phh)

