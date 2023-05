Frick Trotz 25 Millionen Franken Ertrag: Keine Bonus-Exzesse bei der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal An insgesamt vier Mitgliederanlässen präsentierten die Verantwortlichen der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal am Wochenende die Erfolge und Herausforderungen des vergangenen Jahres. Zudem mussten sie zwei langjährige Verwaltungsratsmitglieder verabschieden.

Verwaltungsratspräsident Erwin Schwarb, Moderatorin Andrea Obrist und Marc Jäger, Vorsitzender der Bankleitung, (von links) erzählten von Erfolgen und Herausforderungen der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal. Bild: Peter Schütz

Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal sieht sich für die Zukunft gut gerüstet. «Wir stehen sehr gut da», sagte Marc Jäger, Vorsitzender der Bankleitung, an einem von insgesamt vier Mitgliederanlässen am Samstag in Frick.

In vielen Bereichen konnte die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal 2022 zulegen: Die Bilanzsumme nahm im Vergleich zu 2021 um 2,7 Prozent zu und kam auf 1,9 Milliarden Franken zu stehen. Der Geschäftsertrag belief sich im Jahr 2022 auf nahezu 25 Millionen Franken – eine Steigerung um 12 Prozent nach 2021. Ein Plus steht auch bei der Zahl der Mitglieder, die um 0,7 Prozent auf 14’629 gestiegen ist.

Gestiegen ist auch die Zahl der Mitarbeitenden von 77 im Jahr 2021 auf 80. Dennoch: Kaum war die Coronapandemie vorbei, sei ein neuer Strauss von Krisen gekommen, berichtete Erwin Schwarb, Präsident des Verwaltungsrates. Dazu gehörte die Sprengung von Bankomaten, aber auch der Fachkräftemangel. Letzterer sei 2022 «die grösste Herausforderung» gewesen, so Schwarb.

Boni in der Höhe von ein bis zwei Monatslöhnen

Trotzdem bezeichnete er 2022 als «ein gutes Jahr, in dem wir Antworten auf die Herausforderungen gefunden haben». Dies führte er auch auf das Engagement der Mitarbeitenden zurück. Apropos: Bonus-Exzesse gebe es bei der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal nicht. Die Boni würden sich «massvoll» im Rahmen von ein bis zwei Monatslöhnen bewegen, erklärte Schwarb.

Strukturelle Lohnanpassungen seien im «Kampf um Talente» notwendig. Und: Bonuszahlungen seien abhängig vom Gewinn. Bedeutet: «Wirtschaftet die Bank nicht erfolgreich, wird auch nichts ausbezahlt», sagte er.

Zu den strategischen Prioritäten als Lokalbank zählte Marc Jäger den Ausbau der Beratungskompetenz, die digitale Entwicklung, ohne den persönlichen Kontakt zu den Kunden zu vernachlässigen, sowie die Förderung des genossenschaftlichen Miteinanders. «Wir sehen uns als Teil der Gesellschaft», betonte Jäger mit Blick auf Beiträge an die regionale Infrastruktur und Kultur.

Ein Beispiel: Die Raiffeisenbank fördert 16 nachhaltige Projekte aus einem Jubiläumsfonds in Zusammenarbeit mit Gemeinden von B wie Bözberg bis Z wie Zeihen. Die Raiffeisenbank im oberen Fricktal begeht dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Die Feier wird am 21. September in Schupfart stattfinden.

Gleich zwei Verwaltungsratsmitglieder verabschiedet

Der Mitgliederanlass am Samstag in Frick war auch Anlass für den Abschied von den Verwaltungsratsmitgliedern Leopold Loretan und Heidi Birrer. Loretan war 36 Jahre, Heidi Birrer 10 Jahre im Einsatz. Zugleich wurden die in der am Montag zu Ende gehenden Urabstimmung vorgeschlagenen Nachfolger Billy Kneubühl aus Sisseln und Thomas Waldmeier aus Zeiningen vorgestellt. Ausblick von Erwin Schwarb: Der Verwaltungsrat werde im zweiten Schritt von sieben auf fünf Personen reduziert.

Mitgliederanlässe der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal. Hier: Verabschiedet wurden Leopold Loretan und Heidi Birrer. Bild: Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Die Mitglieder der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal hatten am Wochenende vier Anlässe zur Wahl. Am Freitag lud die Raiffeisenbank nach Frick und Wil, wo gleichzeitig zwei abwechslungsreiche Programme mit Unterhaltung, serviertem Dreigangmenü und Informationen der Bank stattfanden.

Am Samstag ging der Anlass nur in Frick über die Bühne, ebenso am Sonntag als Familienanlass. Gleich drei unterhaltsame Auftritte brachten Witz und Musik ins Spiel. In der Turnhalle in Wil trat «Trionettli» auf. Auf der Zirkuswiese Ebnet in Frick gastierte am Freitag das Künstler-Ehepaar Gaby und Henry Camus alias Duo Full House. Tags darauf die Wortakrobaten Thomas und Volker Martins als Comedy-Duo Oropax.

Die Investition für die Gäste war unbedenklich: Sie mussten nur Zeit und Hunger mitbringen. Die Rendite war ohne Risiko. Am Familienanlass am Sonntag ebenfalls in Frick kamen auch die kleinen Gäste auf ihre Kosten.