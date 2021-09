Frick Bruder (25) und Schwester (26) tot aufgefunden – jetzt laufen die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung Ein Geschwisterpaar im Alter von 25 und 26 Jahren wurde tot in Frick aufgefunden. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen vorsätzlicher Tötung.

Die Polizei ermittelte bei einem Mehrfamilienhaus in Frick, nachdem sie dort in einer Wohnung zwei Tote vorfand. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die Kantonspolizei fand am Dienstagmorgen zwei tote Personen in einem Mehrfamilienhaus in Frick auf. Es handelt sich um eine 25-jährigen Mann und um eine 26-jährige Frau. Die beiden – die Namen sind der Redaktion bekannt – sind Geschwister und lebten mit ihren Eltern zusammen in einer Wohnung.

Wie Fiona Strebel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, nun gegenüber dem «Blick» erklärt, wird wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt. Bisher befände sich niemand in Haft. Wie Strebel gegenüber der AZ sagt, habe die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet. Weitere polizeiliche Ermittlungen zum Tatgeschehen seien am Laufen. Mit den Ergebnissen könne man frühestens am Donnerstagmittag rechnen.

Die Eltern der beiden Verstorbenen wurden nach der Tat aus der Wohnung weggebracht. Gemäss Strebel erhalten sie derzeit psychologische Betreuung von einem Care-Team.