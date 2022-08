Frick Tempo 30 kommt nun auch auf der Bahnhofstrasse – die Postauto AG nimmt den Zeitverlust in Kauf Frick baut die Tempo-30-Zonen quartierweise aus. Nun sind die Bahnhof- und die Dammstrasse an der Reihe; hier soll ab 2023 Tempo 30 gelten. Vom Bahnhof fahren pro Tag über 100 Postautos ab. Die Postauto AG ist trotz Zeitverlust mit der Temporeduktion einverstanden. Das war 2017 noch anders.

Auf der Bahnhofstrasse in Frick soll Tempo 30 eingeführt werden. Thomas Wehrli

Tempo 30 kommt in Frick auf leisen Sohlen. Anders als andere Gemeinden, die Tempo 30 flächendeckend einführen wollen und damit nicht selten scheitern, führt die Gemeinde Frick das Langsamregime nur dort ein, wo es ein Bedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner ist – und wo sie besonders sensible Bereiche ortet.

Ein solcher ist die Route über den Bahnhof. Damm- und Bahnhofstrasse und viel befahren, auch, weil sie als Transitroute ins Benkental genutzt werden. «Besonders bei der Durchfahrt beim Bahnhof herrschen enge Platzverhältnisse», sagt Gemeindeammann Daniel Suter. «Zudem erfolgen ab dem Bushof schon heute täglich über 100 Postautoabfahrten.»

Deshalb will die Gemeinde auf der ganzen Strecke zwischen dem Kreisel auf der Hauptstrasse bis zur Verzweigung mit der Schulstrasse im nächsten Jahr Tempo 30 einführen. Dabei sind ausschliesslich Markierungen und Signalisationen vorgesehen; bauliche Massnahmen wie Verengungen braucht es nicht. Suter ist überzeugt:

«Mit Tempo 30 ist es möglich, besonders für den Langsamverkehr zusätzliche Sicherheit zu erzielen.»

Denn auch Fussgänger und Velofahrerinnen nutzen die Bahnhof- und Dammstrasse stark. «Kinder aus westlichen und nördlich liegenden Quartieren queren die Bahnhofstrasse, um in die Schule zu gelangen», sagt Suter.

Suter rechnet nicht mit Opposition

Mit Opposition aus der Bevölkerung rechnet Suter nicht. «Im Verkehrsgutachten wird aufgezeigt, dass der Zeitverlust für Automobilisten auf der Bahnhofstrasse im Vergleich zur heute signalisierten Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 neun Sekunden und auf der Dammstrasse 17 Sekunden beträgt.» Er ist überzeugt:

«Die Einführung von Tempo 30 birgt folglich für niemanden Nachteile.»

Bereits 2017 war Tempo 30 – auch auf Wunsch eines Grossteils der Anwohnenden – angedacht, wurde aber dann nach einer negativen Stellungnahme der Postauto AG fallengelassen. Postauto befürchtete damals, dass sie aufgrund der Tempo-30-Regel die Anschlüsse auf Zug und Bus am Bahnhof Frick nicht mehr sicherstellen kann.

Nun hat die Postauto AG zugestimmt. Was ist passiert? Nicht weniger als ein Paradigmenwechsel bei Tempo 30: 2017 mussten, wollte eine Gemeinde Tempo 30 einführen, nach den damaligen verkehrsrechtlichen Vorschriften alle einmündenden Strassen mit einem Rechtsvortritt versehen werden.

Das hätte die Postautos je nach Verkehrslage viele Sekunden kosten können – und die Passagiere ihren Anschluss. «Inzwischen ist es erlaubt, Tempo 30 zu signalisieren und gleichzeitig bei einmündenden Strassen die ‹Kein Vortritt›-Regelung zu belassen», schreibt die Gemeinde. Deshalb prüfte man Tempo 30 zusammen mit einem Verkehrsplanungsbüro neu und kam zum Schluss: Es passt – auch für den Gemeinderat von Gipf-Oberfrick, der das Langsamregime rund um den Bahnhof ebenfalls befürwortet.

Tempo 30 bereits auf dem halben Siedlungsgebiet

Mittlerweile gilt in Frick etwa auf dem halben Siedlungsgebiet Tempo 30. Und weitere Tempo-30-Zonen sind in Planung. So wird in der Zwidellen nach dem Abschluss der Bauarbeiten Tempo 30 eingeführt. Ausserdem ist das am Turner- und Sportplatzweg vorgesehen, wo die Strassensanierung bevorsteht und der entsprechende Kredit bewilligt ist.

Weiter ist nach einer Umfrage in der Bevölkerung auf Initiative von Anwohnerinnen und Anwohnern auf der Unteren Grubenstrasse und der Grubenstrasse die Signalisation von Tempo 30 vorgesehen. Suter sagt:

«Die Umfrage zeigte dort eine Zustimmungsrate von rund 80 Prozent.»