Frick Spatenstich für 133 Wohneinheiten: Die erste Übergabe von Wohnungen und Häusern soll ab Frühjahr 2024 erfolgen Im Gebiet Lammet ist der Baustart für 98 Eigentumswohnungen sowie 25 Reihen- und zehn Doppeleinfamilienhäuser erfolgt. Etwa ein Viertel aller Wohneinheiten ist bereits vor Baubeginn reserviert gewesen. Rund zwei Jahre dauert es nun, bis die ersten künftigen Bewohnerinnen und Bewohner die Überbauung beziehen können.

Für die Grossüberbauung Lammet in Frick erfolgte am Donnerstag der Spatenstich. Dennis Kalt

Der Gemeinde Frick steht ein grosser Bauboom bevor. In der Pipeline stehen mit den Projekten Blaie, Stöcklimatt und Lammet Überbauungen, die in wenigen Jahren zusammen für rund 350 neue Wohneinheiten sorgen werden. Für letztgenannte Überbauung, hinter der das Konsortium Lammet Frick steht, erfolgte am Donnerstagmittag der Spatenstich.

Für die Planung und Umsetzung der Überbauung verantwortlich ist die KMP-Architektur AG aus Wettingen. Die Rohbauarbeiten der Gebäude respektive die Baumeisterarbeiten sind ab September geplant, führte Alex Krauz von der Geschäftsleitung der KMP-Architektur AG aus. Er schob nach:

«So können wir nach gut zwei Jahren Bauzeit, ab Frühjahr 2024, die ersten fertigen Wohnungen und Häuser den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern übergeben.»

Doch in den kommenden Wochen stehen zunächst etwa die Aushubarbeiten oder die Erdsondenbohrungen an.

Der Aussenbereich ist als zentraler Begegnungs- und Spielort konzipiert. Visualisierung: zvg

Das Bauprojekt im Lammet erstreckt sich über sechs Baufelder. Auf deren drei entstehen acht Mehrfamilienhäuser mit 98 Eigentumswohnungen. Insgesamt 25 Reihen- und zehn Doppeleinfamilienhäuser sind auf den weiteren drei Baufeldern geplant. Jedes Baufeld verfügt über eine Tiefgarage, deren Einstellplätze sich zusammen auf 243 summieren.

Sechs Tiefgaragen für oberirdischen Bewegungsraum

Durch die Erschliessung der Wohneinheiten auf kurzem Weg durch die sechs Tiefgaragen verfolgt die KMP-Architektur AG das Ziel, dass sich oberirdisch im Perimeter der Gebäude die Fussgänger und der Langsamverkehr möglichst frei bewegen können.

So könnte der Wohnbereich in einer der Wohneinheiten dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Ziel bei der Erstellung der Überbauung war es mitunter, ein differenziertes Wohnungsangebot zu schaffen. Dieses reicht von Einfamilienhäusern über Erdgeschosswohnungen mit Garten und unterschiedlich grossen Geschosswohnungen bis hin zu grosszügigen Attikawohnungen mit Terrassen.

Verantwortlich für den Verkauf der Eigentumswohnungen ist die Ackermann Immobilien AG. Die Vermarktung der ersten Baufelder startete Anfang des Jahres. Geschäftsleiter Adrian Ackermann sagt:

«Von den aktuell 46 auf dem Markt befindlichen Eigentumswohnungen sind derzeit 9 verkauft und 5 reserviert.»

Wenn etwa die Hälfte der 46 Wohnungen im Baufeld D verkauft sei, werde man mit der Vermarktung der weiteren Eigentumswohnungen beginnen, sagte Ackermann.

Im Zuge der Erschliessung wurde der Bach geöffnet. Visualisierung: zvg

Die Eigentumswohnungen im Baufeld D, zwischen 3,5 und 5,5 Zimmer gross, verteilten sich auf drei Geschosse plus Attikageschoss. Die Kaufpreise liegen zwischen 710’000 und 1,27 Millionen Franken.

Verantwortlich für den Verkauf der zehn Doppeleinfamilien- und 25 Reiheneinfamilienhäuser ist die Zehnder Immobilien AG. Die Kaufpreise für die 5,5- und 6,5-Zimmer-Wohneinheiten reichen von 1,04 bis 1,40 Millionen Franken. Vier der Wohneinheiten sind bereits reserviert, acht vorreserviert.