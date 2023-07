Frick Sie soll dereinst einen Drittel des Dorfes mit Wärme versorgen: Der Bau der neuen Holzschnitzel-Heizzentrale beginnt Ab Herbst 2024 versorgt die Basler Energieversorgerin IWB die Gemeinde Frick mit klimafreundlicher Wärme: Herzstück wird eine Holzschnitzel-Heizzentrale auf dem Areal der Stahlton Bauteile AG. Gemeinsam haben die beiden Unternehmen mit einem Spatenstich nun den Auftakt für den Wärmeverbund Frick gegeben.

Noch sind in Frick rund 65 Prozent der Heizungen fossil – aber es steht ein grosser Schritt in Richtung mehr Klimaneutralität bevor. Verantwortlich sind die Industriellen Werke Basel (IWB). Die Basler Energieversorgerin plant in der Gemeinde einen Wärmeverbund. Dessen Herzstück: eine Holzschnitzel-Heizzentrale auf dem Areal der Stahlton Bauteile AG.

Im Frühjahr lag das Baugesuch für das Projekt auf, am Dienstag nun fand der Spatenstich statt. Damit endet eine gut zweijährige, intensive Vorbereitungs- und Planungsphase, sagte Bruno Jordi, Leiter Wärmeverbünde Schweiz bei IWB vor diversen Vertreterinnen und Vertretern beteiligter Unternehmen, Baufirmen und Behörden.

Ab Herbst 2024 versorgt die Basler Energieversorgerin IWB die Gemeinde Frick mit klimafreundlicher Wärme – am Dienstag war Spatenstich. Bild: Nadine Böni

Rund 14 Millionen Franken wird IWB in das Projekt investieren. Das Versorgungsgebiet des Wärmeverbunds wird sich dabei entlang der Hauptstrasse über rund einen Drittel der Fläche des Dorfs erstrecken.

Interesse bei Bevölkerung ist gross

Gemeindeammann Daniel Suter sprach von einem «freudigen Ereignis für die beteiligten Unternehmen wie auch die Gemeinde und ihre Einwohnerinnen und Einwohner». Der Krieg in der Ukraine und die Diskussionen um die Energieknappheit hätten die Überlegungen der Bevölkerung in Richtung nachhaltiger Energieversorgung verstärkt und beschleunigt, so Suter.

Entsprechend gross war und ist die Nachfrage: «Das Interesse war von Anfang an sehr gross, sodass wir bereits in der Planungsphase die Wärmeleistung erhöht haben», sagte Bruno Jordi. Wenn das Kundeninteresse weiter zunimmt, ist ein späterer Ausbau des Wärmeverbunds durchaus möglich.

Die nun geplante Wärmezentrale wird gemäss IWB bis zu 20 Gigawattstunden Wärme pro Jahr produzieren. Bereits ab Herbst 2024 sollen erste Kundinnen und Kunden klimafreundliche Wärme vom neuen Wärmeverbund Frick beziehen. Die Gemeinde spart damit nach Angaben von IWB in Zukunft rund 2700 Tonnen CO 2 pro Jahr.

Bau am Leitungsnetz beginnt im Herbst

Als Rohstoff dient dafür Holz aus dem Forstrevier Thiersteinberg. Die Herkunft des Holzes und die damit verbundenen kurzen Wege hätten viele Kundinnen und Kunden überzeugt, sich an den Wärmeverbund anzuschliessen, sagte IWB-CEO Claus Schmidt.

Zu den Abnehmerinnen und Abnehmern der neuen Heizzentrale gehört auch die Stahlton Bauteile AG. «Klimawandel, Ressourcenknappheit und Ökologie werden uns in den kommenden Jahren stark beschäftigen. Dabei ist jetzt nicht die Zeit, um darüber zu debattieren, sondern die Zeit zu handeln», sagte CEO Ernst Gisin. Stahlton lege schon seit Längerem hohen Wert auf Nachhaltigkeit, entsprechend bot das Unternehmen nun Hand für das Projekt. Mit dem Anschluss an den Wärmeverbund soll in der Produktion die Erdgasheizung ersetzt werden.

Nach aktuellem Stand der Planung beginnt der Ausbau des Leitungsnetzes im Herbst. «Der Bau wird in kleinen, mit der Gemeinde Frick koordinierten Abschnitten erfolgen. Die Beeinträchtigungen des Verkehrs und der Anwohnenden und des Gewerbes werden dabei so klein wie möglich gehalten», versprach Claus Schmidt.