Frick Seit 25 Jahren: Velos, Kinderwagen und Skateboards finden an der Rollbörse ein neues Daheim Vor 25 Jahren fand in Frick die ersten Rollbörse statt. Jedes Jahr werden hier über 200 Artikel verkauft oder gekauft – und zwar alles, was ohne Motor rollt. Bei den Organisatorinnen und Organisatoren hat es inzwischen einen Generationenwechsel gegeben. Die aktuellen Leiter sind jünger als die Börse selbst.

Die Rollbörse feiert Jubiläum: Hinter dem Anlass stehen mittlerweile junge Organisatoren und Helferinnen und Helfer. Bild: zvg / «Aargauer Zeitung»

Vor 25 Jahren wurde die Idee ins Rollen gebracht: Damals fand in Frick die erste Rollbörse statt, organisiert von Ruth und Therese Ackle vom Secondhand- und Kunsthandwerkgeschäft «Brockoli» sowie Beatrice Fischer und Jacqueline Winter von der Kinderkleiderbörse Frick. Sie hatten die Idee, jährlich eine Verkaufsbörse zu veranstalten. Genauer: eine Börse für alles, was ohne Motor rollt.

Nun feiert der Anlass in diesem Jahr Jubiläum. Auch für die aktuellen Organisatoren ist das ein spezieller Moment. «25 Jahre – das bedeutet uns schon was», sagt OK-Chef Raphael Daasch.

Mit Nico Schönfeld und Marco Swiatek bildet er das OK – allesamt sind sie jünger als die Rollbörse selbst. Das ist kein Zufall: Seit zehn Jahren liegt die Organisation der Börse unter dem Dach der offenen Jugendarbeit Frick, Gipf-Oberfrick, Wittnau. Wobei sich Jugendarbeiter Angelo Zurlino im Hintergrund hält, wie er sagt. «Wenn sie Unterstützung oder Ratschläge brauchen, bin ich da. Aber die Jugendlichen stemmen das grösstenteils selbst und haben dafür grossen Respekt verdient.»

Der Ablauf wird am 1. April gleich sein wie in den Vorjahren. Zwischen 9 und 10.30 Uhr werden die Artikel angenommen und gemeinsam mit den Verkäufern die Preise definiert. Von 11 bis 13 Uhr ist der Verkauf offen, ebenfalls ab 11 Uhr läuft der Grill. Von 14 bis 15 Uhr folgen dann Abrechnung und Auszahlung sowie die Rückgabe. Ausserdem besteht auch dieses Jahr die Möglichkeit, nicht verkaufte Velos an die Organisation «Velafrica» zu spenden.

Neue Flyer und ein moderneres Logo

Daasch weiss, dass die Rollbörse von vielen Kundinnen und Kunden geschätzt wird. Sei es, um ein verstaubtes Velo zu verkaufen, ein preiswertes Velo anzuschaffen – oder auch einfach einen Schwatz bei einer feinen Wurst zu halten: «Die Rollbörse ist seit jeher auch ein gesellschaftlicher Anlass.»

Auf ein spezielles Jubiläumsprogramm verzichten die Organisatoren bewusst. Umgestaltet wurden allerdings die Flyer und Preisetiketten: Den Hintergrund ziert neu eine orange-weisse Welle, der Schriftzug und das Logo wurden ausserdem modernisiert. Aurelia Neck aus dem Helferteam hat alles entworfen.

Ausserdem wird an der diesjährigen Rollbörse auch eine Umfrage durchgeführt. «Wir möchten herausfinden, auf welchem Weg die Menschen auf die Rollbörse aufmerksam werden, wie ihnen der Anlass gefällt und welche Anpassungen sie sich allenfalls wünschen», erklärt Daasch. Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig und anonym – und einfach per Smartphone möglich. Der QR-Code dazu hängt aus und wird auf Visitenkärtli verteilt. Die Erkenntnisse sollen in die kommenden Anlässe einfliessen.