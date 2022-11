Frick «Schräg und gewollt unvollkommen»: Monika Tobler verkauft auf dem Martinimarkt selbstgemachte Figuren Die 59-jährige Monika Tobler nennt sich selbst «süchtig nach Handarbeiten». Was in ihrem Atelier im Fricker Eigenheim an Figürchen und Püppchen entsteht, vertreibt sie ausschliesslich über ihren Marktstand. Leicht verdientes Geld ist es nicht. Aber sie spürt: Die Menschen suchen die Nähe – nach Corona mehr denn je.

Am Martinimarkt in Frick hat auch Monika Tobler aus Frick ihren Stand aufgebaut. Sie verkauft dort handgemachte Püppchen und Plüsschtiere. Hans Christof Wagner

Gegen Plagiatoren und Nachmacher hat Monika Tobler aus Frick ein simples Rezept: Einfach mega viel Zeit in die Herstellung investieren. Einfach Stoffe und Materialien nur einmal verwenden. Sie sagt:

«Mich kopiert sicher keiner. Denn so viel Zeit wie ich in die Herstellung meiner Figuren investiere, investiert niemand.»

Und sie schiebt lachend nach: «Nein, das tut sich keiner sonst an.» Tobler steht an diesem Montag an ihrem Stand auf dem Fricker Martinimarkt. In der Geissgasse verkauft sie kleine Püppchen und Plüschtiere, bei deren Herstellung sie nicht auf die Uhr schaut. «Handgemachtes von mir» – das ist die an ihrer Holzbude angeschriebene Werbebotschaft. Sie sagt:

«Meine Figuren sind alles Unikate, ein wenig schräg, gewollt unvollkommen und mit viel Charakter.»

Nach einem rund dreistündigen Aufbau wartet die Frickerin auf Kundschaft. Der Himmel ist grau. Es tröpfelt. Gegen die Kälte von unten dient eine Styroporplatte, auf der sie steht. Sie wird den Tag über auf den Beinen sein – die lange Marktzeit und dann noch der Abbau. Wie wird ihr Stand ankommen? Wie viel Umsatz wird sie machen? Wie viel hat sie am Ende verkauft? Der Abend wird es weisen.

Lob für die «faire» Standgebühr in Frick

Frick ist für sie das Heimspiel, wo sie als Lokalmatadorin und kreative Kunsthandwerkerin auch immer willkommen ist. An Frick schätzt sie die mit 33 Franken «günstige und faire Standgebühr», wie sie findet. Beim Umsatz rangiert bei ihr Arlesheim ganz oben. Auch beim Aarauer Rüeblimärt – 2022 fand der nach zwei Jahren Corona-Unterbruch jüngst wieder statt – macht sie immer gute Deals. Aber klar: Arlesheim wartet mit der Agglo Basel auf und der Rüeblimärt hat Strahlkraft auf die ganze Schweiz und ins Ausland.

Sie sagt, sie habe in Aarau gespürt, wie die Menschen wieder Lust auf Markt hätten. Auch sie fand die coronabedingte Absage von Märkten schade. Aber existenziell betroffen ist sie im Unterschied zu professionellen Marktfahrern davon nicht. «Ich muss nicht davon leben. Ich habe Kost und Logis zu Hause sicher», sagt sie.

Als Hobby-Handarbeiterin muss sie sich keine Umsatzziele für den Markttag setzen. Wenn sie einmal weniger verkauft, heisst das für sie keine schlaflosen Nächte. Und doch:

«Etwas verkaufen muss und will ich schon, sonst ist das auch frustrierend.»

Märkte sind ihr alleiniger Vertriebsweg. Vom Onlinehandel hält sie nicht so viel. Und über einen festen Laden verfügt sie nicht.

Monika Toblers Figuren sind Unikate, ein wenig schräg, unvollkommen und mit viel Charakter. Hans Christof Wagner

Fanatismus treibt sie an. Denn die 59-Jährige nennt sich selbst «fanatische Handarbeiterin», hineingeboren in eine Familie mit Spezialgen fürs Sticken, Stricken und Filzen. Hätte man sie als Mädchen nach ihrem Beruf gefragt, hätte sie geantwortet: irgendwas mit Handarbeiten. Und so kam es dann auch: Vor 40 Jahren hat sie Handarbeitsverkäuferin gelernt.

Für noch mehr Märkte müsste auch die Ware vorhanden sein

Jetzt, inzwischen schon Grosi, ist sie zu ihren Wurzeln zurückgekehrt und steht auf dem Fricker Martinimarkt – als Ein-Frau-Betrieb, dessen Ware aus keiner Fabrik in China stammt, sondern aus ihrem Atelier im Fricker Eigenheim. Sie könnte auf noch mehr Märkte gehen. Aber sie sagt:

«Ich komme auch schnell an meine Grenzen. Denn was ich hier verkaufe, muss ja auch alles erst einmal produziert sein.»

Und produzieren wird sie nach Martini wieder – hauptsächlich Adventliches und Püppchen passend zum Fest. Schliesslich steht am Samstag, 3. Dezember, der Fricker Weihnachtsmarkt auf der Agenda. Auf den freut sie sich, nach zwei Jahren Coronapause, mehr denn je.