Frick Das Auffahrtsturnier ist nach Corona zurück: Es messen sich wieder Hunderte Hobbyfussballerinnen und -fussballer Die Turniere des FC Frick rund um Auffahrt sind wahre Traditionsanlässe – fand das erste im Bereich Schüler doch schon 1960 statt. Jetzt kehrt das Auffahrtsturnier nach zweijähriger Pandemiepause wieder zurück.

Die Auffahrtsturniere des FC finden 2022 wieder statt, hier in der Kategorie Schüler. zvg

Die Turniere des FC Frick rund um Auffahrt kommen zurück, nach zwei Jahren coronabedingter Pause. Wenn am Sonntag, 29. Mai, das Schülerturnier auf der Agenda steht, ist es tatsächlich – die beiden Pausenjahre abgezogen – das 61. Mal. Michael Herde, OK-Präsident sagt:

«Das erste Schülerturnier fand schon 1960 statt. Es hat damit die längste Tradition unserer Turniere rund um Auffahrt.»

Aber das Programm umfasst weit mehr als nur die Schülerinnen- und Schülerkategorie. Von Auffahrtsdonnerstag bis einschliesslich Sonntag steht das FC-Gelände im Ebnet ganz im Zeichen des runden Leders. Am Donnerstag machen die Juniorinnen und Junioren den Auftakt, auch das bereits zum 28. Mal. Am Freitag folgt das Dorfturnier für Erwachsenenteams aus Unternehmen und Vereinen.

Schnellste Fricker Schüler werden am Samstag bestimmt

Der Samstag ist zwar fussball-, aber nicht sportfrei: An dem Tag, unter der Regie des Elternvereins stehend, werden die schnellste Fricker Schülerin respektive der schnellste Fricker Schüler sowie die schnellste Schulklasse über die 60-Meter-Distanz auserkoren.

Das Hauptaugenmerk der Fricker Fussballerinnen und Fussballer liegt bei den Matches der Juniorinnen und Junioren am Donnerstag, an denen nicht nur Fricktaler Teams teilnehmen. Herde erklärt:

«Wir haben dafür momentan 57 Anmeldungen. Fünf bis sechs weitere wären noch schön.»

Fürs Schülerturnier, sagt Herde, «haben wir keine Angst». Wohl aber ist das OK noch auf der Suche nach Kickerinnen und Kickern für das Dorfturnier, das, unter dem Patronat eines Fricker Autohauses stehend, «Römer-Garage-Cup» heisst.

Für das Dorfturnier sucht der FC Frick noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer. zvg

Vier bis fünf Teams seien aktuell dafür angemeldet, sagt Herde. Der FC Frick möchte Unternehmen und Vereine animieren, weitere ins Rennen zu schicken. Arbeitskolleginnen und -kollegen hätten so die Möglichkeit, sich auf neue und alternative Weise als Equipe zu begegnen, abseits des Berufsalltags. Plausch und Fairness stünden hier vor dem Sieg. Verbissenheit habe hier auf dem Rasen nichts verloren, so Herde.

Grosser Einnahmeposten für den FC Frick

Die Auffahrtsturniere sind für den FC Frick von grosser Bedeutung. Zum einen, um den eigenen Namen über die Dorfgrenzen hinaus zu tragen. Zum anderen auch aus finanziellen Gründen: «Die Turniere stellen einen der grössten Einnahmeposten für den FC Frick dar», sagt Herde.

2020 befand sich das OK mitten in den Vorbereitungen, als Corona und der erste Lockdown einen Strich durch die Rechnung machten. Für 2021 machte man sich erst gar nicht an die Arbeit. Aber jetzt, für 2022, läuft die heisse Phase der Vorbereitungen seit Februar.

Und einen auch für Sportmuffel interessanten Begleitanlass gibt es rund um Auffahrt in Frick dann doch noch: Am Flohmarkt am Sonntag dürften die Schnäppchenjägerinnen und -jäger voll lauf ihre Kosten kommen.