Frick / Oeschgen Maskierte Männer brechen in Autohaus ein – Kosovare nach Unfall mit geklautem Fluchtauto festgenommen Unbekannte brachen Sonntagnacht in ein Autohaus in Frick ein. Auf der Flucht vor der Polizei entwendeten sie in Oeschgen ein Auto, mit dem sie später verunfallten. Ein 34-jähriger Kosovare konnte unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden.

Verfolgungsjagd: In Frick flüchten Einbrecher und verunfallen mit einem geklauten Auto Tele M1

Drei maskierte Männer schlichen in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr um das Autohaus an der Hauptstrasse in Frick. Anwohner, denen dies aufgefallen war, meldeten es umgehend der Polizei. Als eine Patrouille der Grenzwache wenige Minuten später eintraf, rannten die Unbekannten davon und verschwanden in einem Maisfeld.

Wie die Polizei mitteilt, habe man mit weiteren Patrouillen der Polizei und Grenzwache dieses Feld umstellt und versucht, die Täter mit Polizeihunden und einer Drohne aufzuspüren – vorerst jedoch erfolglos.

Im weiteren Verlauf der Fahndung sei um 2.40 Uhr von einem Landwirtschaftsbetrieb in Oeschgen die Meldung eingegangen, wonach soeben jemand ein Auto entwendet habe. Zufällig kreuzte der geklaute Audi zehn Minuten später in Frick eine Polizeipatrouille, beschleunigte daraufhin sofort stark und flüchtete in Richtung Eiken. Bereits beim nächsten Kreisverkehr verunfallte der Wagen jedoch und blieb total demoliert stehen. Als die Polizei Augenblicke später eintraf, waren die Insassen jedoch bereits weg.

Mutmasslicher Kriminaltourist festgenommen

Gegen drei Uhr sichtete die Polizei einen rennenden Mann, der daraufhin in Oeschgen festgenommen werden konnte. Da er Schnittwunden und Schürfungen aufwies, wurde er vorsorglich im Spital untersucht. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 34-jährigen Kosovaren ohne Wohnsitz in der Schweiz. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen gegen den mutmasslichen Kriminaltouristen aufgenommen.

Einer der mutmasslichen Täter verletzte sich offenbar bei dem Unfall. Kantonspolizei Aargau

Eine halbe Stunde später sichtete die Polizei bei Frick abermals einen Flüchtenden. Diesem gelang jedoch zu Fuss die Flucht. Die Fahndung wurde laut Polizei in den frühen Morgenstunden abgebrochen; Ermittlungen nach den noch flüchtigen Komplizen sind jedoch im Gange.

Die Täter hatten beim Autohaus in Frick eine Türe aufgebrochen und verschiedene Räume durchsucht. Nachdem sie ein Auto nach draussen gefahren hatten, um dieses zu entwenden, wurden sie von der eintreffenden Grenzwache verscheucht. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: