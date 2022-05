Frick Öffentliche Workshops zur Weiterentwicklung: Der Fricker Bahnhof soll sicherer werden An einem Informationsanlass zur Weiterentwicklung des Areals wurden die Wünsche und Empfehlungen der Bevölkerung aufgenommen. Ein Thema war die Verkehrssicherheit.

Die Gemeinden Frick und Gipf-Oberfrick suchen immer noch nach einer umsetzbaren Lösung für die Norderschliessung des Bahnhofs Frick. Nadine Böni

Der Bahnhof Frick als wichtige regionale Verkehrsdrehscheibe soll in den kommenden Jahren weiterentwickelt und umgestaltet werden. Das ist das grosse Ziel der Gemeinden Frick und Gipf-Oberfrick. Unter anderem sollen die Erreichbarkeit für den Fuss- und Veloverkehr verbessert und ein Busbahnhof realisiert werden.

Die Bevölkerung der beiden Gemeinden sollen in die Planungen mit einbezogen werden. Nun fand in der Dreifachsporthalle in Frick eine öffentliche ­Informationsveranstaltung mit Workshops zur Weiterentwicklung des Bahnhofs Frick statt. Die beiden Gemeindeammänner Verena Buol Lüscher, Gipf-Oberfrick, und Daniel Suter, Frick, konnten gegen 120 Teilnehmende aus beiden Gemeinden begrüssen.

Ein Entwurf des Zielbilds ist erarbeitet

Im Vorfeld war dazu eigens eine Spurgruppe eingesetzt worden, um sicherzustellen, dass möglichst viele Interessengruppierungen mitwirken und beide Gemeinden etwa ähnlich grosse Gruppen stellen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Gemeinden zum Anlass hervor. Dies sei gelungen. So hätten aus beiden Gemeinden praktisch gleich viele Personen an der Infoveranstaltung teilgenommen.

Im Vorfeld des Anlasses hatte eine interkommunale Arbeitsgruppe aus Gemeinderäten, Verwaltungsvertretern und Planern einen Entwurf eines Zielbilds ­erarbeitet, das die Stossrichtung der weiteren Bahnhofsentwicklung abbildet. Verena Buol ­Lüscher und Daniel Suter stellten die bereits durchgeführten Planungen rund um den Bahnhof aus der Optik der beiden Gemeinden vor. Anschliessend präsentierten Barbara Gloor und Denise Belloli vom Planungsbüro Metron AG die durch die interkommunale Arbeitsgruppe erarbeiteten Thesen des Zielbilds aus planerischer Sicht.

Thesen diskutiert und Empfehlungen festgehalten

«Die Thesen wurden in mehreren Workshops gemeinsam diskutiert. Die jeweils drei wichtigsten Empfehlungen wurden festgehalten und priorisiert», heisst es in der Mitteilung der beiden Gemeinden weiter. ­Dabei habe sich gezeigt, dass den Anwesenden eine auf ein Gesamtverkehrskonzept abgestützte Planung wichtig ist.

«Der Fricker Bahnhof soll künftig als attraktive Visitenkarte in Erscheinung treten. Zudem sollen bei der Erschliessung der motorisierte und der Langsamverkehr zur Verbesserung der ­Sicherheit stärker getrennt werden», heisst es weiter. Die Verbesserung des Zugangs zum Bahnhof für Velofahrende und Fussgängerinnen und Fussgänger soll prioritär angegangen werden.

Arbeitsgruppe nimmt Empfehlungen auf

Die interkommunale Arbeitsgruppe wird diese Empfehlungen und Wünsche wie auch alle anderen abgegebenen Empfehlungen im Nachgang zur Konferenz sichten und beurteilen, wie diese ins Zielbild einfliessen.

Am 7. November findet in der Mehrzweckhalle in Gipf-Oberfrick eine Ergebniskon­ferenz statt, an der diese Ergebnisse präsentiert und breit ­diskutiert werden. «Das so erarbeitete Zielbild wird danach die Basis für die weiteren Planungen rund um den Fricker Bahnhof sein», heisst es. (az)